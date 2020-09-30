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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200930/vaktsinatsiya-1577984849.html
Попова рассказала об условиях вакцинации от коронавируса
Вакцинация от COVID-19 будет добровольной, но если это связано с профессиональными рисками, она может быть необходима, заявила глава Роспотребнадзора Анна... РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T11:02
2020-09-30T11:02
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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<strong>МОСКВА, 30 сен - РИА Новости.</strong> Вакцинация от COVID-19 будет добровольной, но если это связано с профессиональными рисками, она может быть необходима, заявила глава <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> <a href="http://ria.ru/person_Anna_Popova/" target="_blank" data-auto="true">Анна Попова</a>."В РФ это базовый принцип, что все вакцины проводятся добровольно, а детям - с согласия родителей. Есть обязательные условия для того, чтобы ты был привит, но они, как правило, профессиональными рисками обусловлены, но это все равно вариант добровольности. ... Это особые случаи, но во всех остальных случаях нет обязательности для иммунизации", - сказала Попова в интервью <a href="https://www.ntv.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">НТВ</a>.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

Попова рассказала об условиях вакцинации от коронавируса

11:02 30.09.2020
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкВакцинация добровольцев против COVID-19 в Москве
Вакцинация добровольцев против COVID-19 в Москве - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Вакцинация от COVID-19 будет добровольной, но если это связано с профессиональными рисками, она может быть необходима, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"В РФ это базовый принцип, что все вакцины проводятся добровольно, а детям - с согласия родителей. Есть обязательные условия для того, чтобы ты был привит, но они, как правило, профессиональными рисками обусловлены, но это все равно вариант добровольности. ... Это особые случаи, но во всех остальных случаях нет обязательности для иммунизации", - сказала Попова в интервью НТВ.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
 
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Анна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
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