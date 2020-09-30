https://ria.ru/20200930/vaktsinatsiya-1577984849.html
Попова рассказала об условиях вакцинации от коронавируса
Вакцинация от COVID-19 будет добровольной, но если это связано с профессиональными рисками, она может быть необходима, заявила глава Роспотребнадзора Анна... РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T11:02
2020-09-30T11:02
2020-09-30T11:02
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/09/1576980684_0:78:3072:1806_1400x0_80_0_0_97bf5d27997959849e75487ec189b6f8.jpg
<strong>МОСКВА, 30 сен - РИА Новости.</strong> Вакцинация от COVID-19 будет добровольной, но если это связано с профессиональными рисками, она может быть необходима, заявила глава <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> <a href="http://ria.ru/person_Anna_Popova/" target="_blank" data-auto="true">Анна Попова</a>."В РФ это базовый принцип, что все вакцины проводятся добровольно, а детям - с согласия родителей. Есть обязательные условия для того, чтобы ты был привит, но они, как правило, профессиональными рисками обусловлены, но это все равно вариант добровольности. ... Это особые случаи, но во всех остальных случаях нет обязательности для иммунизации", - сказала Попова в интервью <a href="https://www.ntv.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">НТВ</a>.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/09/1576980684_477:0:3072:1947_1400x0_80_0_0_9c706e075acb070e1dd5ffbf85c23f5a.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)