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Липецкая область
https://ria.ru/20200930/vaktsinatsiya-1577983852.html
В Липецкой области для вакцинации задействовали передвижные комплексы
Мобильные передвижные комплексы задействованы в Липецкой области для вакцинации максимального числа жителей от сезонных заболеваний ОРВИ и гриппа, сообщил глава РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T10:47
2020-09-30T10:47
липецкая область
игорь артамонов
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<strong>ЛИПЕЦК, 30 сен – РИА Новости</strong>. Мобильные передвижные комплексы задействованы в Липецкой области для вакцинации максимального числа жителей от сезонных заболеваний ОРВИ и гриппа, сообщил глава региона <a href="https://ria.ru/person_Igor_Artamonov" target="_blank">Игорь Артамонов</a>.По его мнению, иммунизация значительной части населения остаётся наиболее действенным способом предупреждения гриппа и ОРВИ.Перед прививкой каждый пациент проходит обязательный медицинский осмотр, в ходе которого врач определяет наличие или отсутствие противопоказаний для вакцинации.На сегодняшний день уже более 200 тысяч жителей региона привиты от гриппа, в том числе свыше 60 тысяч детей. До конца года в Липецкой области планируется привить еще 176 тысяч человек. Из них 17 тысяч – малыши в возрасте от шести месяцев до трёх лет.
https://ria.ru/20200910/tsentr-1577038378.html
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игорь артамонов

В Липецкой области для вакцинации задействовали передвижные комплексы

10:47 30.09.2020
 
© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкМедик делает прививку с вакциной
Медик делает прививку с вакциной - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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ЛИПЕЦК, 30 сен – РИА Новости. Мобильные передвижные комплексы задействованы в Липецкой области для вакцинации максимального числа жителей от сезонных заболеваний ОРВИ и гриппа, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
"На прививку становись-2020" - ежегодная акция регионального управления здравоохранения, в рамках которой жители области могут сделать прививку от гриппа не только в поликлиниках, но и в передвижных мобильных комплексах. Всего у нас 9 мобильных комплексов, семь из которых мы приобрели в рамках нацпроекта "Здоровье". Это значительно упрощает оказание медицинской помощи жителям отдаленных сел, тем, кому сложно добраться до ФАПа, поликлиники, больницы, особенно сейчас в период сезонных заболеваний", - сказал глава региона.
По его мнению, иммунизация значительной части населения остаётся наиболее действенным способом предупреждения гриппа и ОРВИ.
Перед прививкой каждый пациент проходит обязательный медицинский осмотр, в ходе которого врач определяет наличие или отсутствие противопоказаний для вакцинации.
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На сегодняшний день уже более 200 тысяч жителей региона привиты от гриппа, в том числе свыше 60 тысяч детей. До конца года в Липецкой области планируется привить еще 176 тысяч человек. Из них 17 тысяч – малыши в возрасте от шести месяцев до трёх лет.
 
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Липецкая областьИгорь Артамонов
 
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