https://ria.ru/20200930/vaktsinatsiya-1577983852.html

В Липецкой области для вакцинации задействовали передвижные комплексы

Мобильные передвижные комплексы задействованы в Липецкой области для вакцинации максимального числа жителей от сезонных заболеваний ОРВИ и гриппа, сообщил глава РИА Новости, 30.09.2020

2020-09-30T10:47

2020-09-30T10:47

2020-09-30T10:47

липецкая область

игорь артамонов

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<strong>ЛИПЕЦК, 30 сен – РИА Новости</strong>. Мобильные передвижные комплексы задействованы в Липецкой области для вакцинации максимального числа жителей от сезонных заболеваний ОРВИ и гриппа, сообщил глава региона <a href="https://ria.ru/person_Igor_Artamonov" target="_blank">Игорь Артамонов</a>.По его мнению, иммунизация значительной части населения остаётся наиболее действенным способом предупреждения гриппа и ОРВИ.Перед прививкой каждый пациент проходит обязательный медицинский осмотр, в ходе которого врач определяет наличие или отсутствие противопоказаний для вакцинации.На сегодняшний день уже более 200 тысяч жителей региона привиты от гриппа, в том числе свыше 60 тысяч детей. До конца года в Липецкой области планируется привить еще 176 тысяч человек. Из них 17 тысяч – малыши в возрасте от шести месяцев до трёх лет.

https://ria.ru/20200910/tsentr-1577038378.html

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2020

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь артамонов