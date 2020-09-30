Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200930/vaktsinatsiya-1577979269.html
В Москве начался второй этап вакцинации от COVID-19
Шесть участников пострегистрационного клинического исследования вакцины "Спутник V" получили второй компонент препарата, сообщила заместитель мэра Москвы по... РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T09:29
2020-09-30T10:23
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/16/1577602365_0:0:3460:1947_1400x0_80_0_0_e552b162d6d57c11180783eb6aad177d.jpg
<strong>МОСКВА, 30 сен — РИА Новости.</strong> Шесть участников пострегистрационного клинического исследования вакцины "Спутник V" получили второй компонент препарата, сообщила заместитель мэра <u><a href="http://ria.ru/location_Moskva/">Москвы</a></u> по вопросам социального развития <u><a href="http://ria.ru/person_Rakova_Anastasija/">Анастасия Ракова</a></u>.Ракова напомнила, что вторая прививка необходима для усиления иммунного ответа, полученного после первого введения. "По результатам первой прививки, а ее сделали уже более 5,7 тысячи человек, мы видим, что абсолютное большинство чувствует себя хорошо", — добавила она.Промежуток между введением компонентов составляет 21 день.Второй этап вакцинации стартовал в тех медицинских организациях, где были привиты первые участники исследования. Таких учреждений четыре: поликлиники № 2, 62 и 220, а также поликлиническое отделение ГКБ имени М.П. Кончаловского. В ближайшие дни второй этап начнется во всех учреждениях, задействованных в проведении исследования.Первую в мире вакцину для профилактики COVID-19 — "Спутник V" — разработали в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи совместно с РФПИ. Российский Минздрав зарегистрировал ее в середине августа. Летом препарат успешно прошел две стадии исследований на добровольцах в возрасте от 18 до 60 лет, у которых в итоге сформировались иммунный ответ и антитела к коронавирусу SARS-CoV-2.В сентябре стартовала пострегистрационная фаза клинических испытаний: в итоге вакцину проверят на 40 тысячах человек. Принять участие в тестах можно в 19 московских медорганизациях.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200930/vaktsina-1577960161.html
Россия это не одна Москва и вакцинация должна и обязана проводится по всей стране.
26
давайте ребятки скорее вакцину тестируйте и массово вводите!
21
7
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/16/1577602365_277:0:3008:2048_1400x0_80_0_0_405bdc788cd3b55bb8207730ab9d3d62.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество

В Москве начался второй этап вакцинации от COVID-19

09:29 30.09.2020 (обновлено: 10:23 30.09.2020)
 
© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкВакцинация
Вакцинация - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Шесть участников пострегистрационного клинического исследования вакцины "Спутник V" получили второй компонент препарата, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"За сегодняшний день планируется вакцинировать порядка 20 человек", — уточнила она.
Ракова напомнила, что вторая прививка необходима для усиления иммунного ответа, полученного после первого введения.
"По результатам первой прививки, а ее сделали уже более 5,7 тысячи человек, мы видим, что абсолютное большинство чувствует себя хорошо", — добавила она.
Промежуток между введением компонентов составляет 21 день.
Второй этап вакцинации стартовал в тех медицинских организациях, где были привиты первые участники исследования. Таких учреждений четыре: поликлиники № 2, 62 и 220, а также поликлиническое отделение ГКБ имени М.П. Кончаловского. В ближайшие дни второй этап начнется во всех учреждениях, задействованных в проведении исследования.
Пассажиры Московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
Вчера, 08:00Распространение нового коронавируса
Миллион смертей. Кто готовится к массовым прививкам
Первую в мире вакцину для профилактики COVID-19 — "Спутник V" — разработали в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи совместно с РФПИ. Российский Минздрав зарегистрировал ее в середине августа.
Летом препарат успешно прошел две стадии исследований на добровольцах в возрасте от 18 до 60 лет, у которых в итоге сформировались иммунный ответ и антитела к коронавирусу SARS-CoV-2.
В сентябре стартовала пострегистрационная фаза клинических испытаний: в итоге вакцину проверят на 40 тысячах человек. Принять участие в тестах можно в 19 московских медорганизациях.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
 
Обсудить7
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:43Спасшийся при падении украинского Ан-26 курсант рассказал о катастрофе
02:34СМИ: США не стали присоединяться к санкциям против Лукашенко
02:17Эксперт объяснил, чем грозят спутанные провода у техники
02:06Дизайнер нашла способ победить осеннюю депрессию
01:53В США дочь канадского миллиардера осудили за связи с секс-культом
01:43Познер прокомментировал дебаты Трампа и Байдена
01:14В Госдуме резко ответили на инициативу депутата Рады переименовать Россию
00:39В Таиланде россиянин пытался украсть вещи из туристического бунгало
00:21Оклады ряда госслужащих и бюджетников проиндексируют на 3%
00:19В России прекратил действие временный запрет на импорт топлива
00:16Налоговые должники в России перестанут получать вычеты
00:14В России стартует осенний призыв
00:10Рубль подешевел к евро на 11,05 за последний квартал
00:04Путин и Макрон призвали к прекращению огня в Карабахе
23:50Экипаж МКС сузил зону поиска утечки воздуха
23:36При пожаре в квартире на западе Москвы погиб один человек
23:25Испанская полиция задержала россиян за перевозку наркотиков
23:22Спасатели ищут двух заблудившихся на Эльбрусе альпинистов
23:19Минобороны Армении показало передвижение турецких F-16
23:17Президент непризнанной НКР призвал готовиться к длительной войне
Лента новостейМолния