https://ria.ru/20200930/vaktsinatsiya-1577979269.html
В Москве начался второй этап вакцинации от COVID-19
Шесть участников пострегистрационного клинического исследования вакцины "Спутник V" получили второй компонент препарата, сообщила заместитель мэра Москвы по... РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T09:29
2020-09-30T09:29
2020-09-30T10:23
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 30 сен — РИА Новости.</strong> Шесть участников пострегистрационного клинического исследования вакцины "Спутник V" получили второй компонент препарата, сообщила заместитель мэра <u><a href="http://ria.ru/location_Moskva/">Москвы</a></u> по вопросам социального развития <u><a href="http://ria.ru/person_Rakova_Anastasija/">Анастасия Ракова</a></u>.Ракова напомнила, что вторая прививка необходима для усиления иммунного ответа, полученного после первого введения. "По результатам первой прививки, а ее сделали уже более 5,7 тысячи человек, мы видим, что абсолютное большинство чувствует себя хорошо", — добавила она.Промежуток между введением компонентов составляет 21 день.Второй этап вакцинации стартовал в тех медицинских организациях, где были привиты первые участники исследования. Таких учреждений четыре: поликлиники № 2, 62 и 220, а также поликлиническое отделение ГКБ имени М.П. Кончаловского. В ближайшие дни второй этап начнется во всех учреждениях, задействованных в проведении исследования.Первую в мире вакцину для профилактики COVID-19 — "Спутник V" — разработали в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи совместно с РФПИ. Российский Минздрав зарегистрировал ее в середине августа. Летом препарат успешно прошел две стадии исследований на добровольцах в возрасте от 18 до 60 лет, у которых в итоге сформировались иммунный ответ и антитела к коронавирусу SARS-CoV-2.В сентябре стартовала пострегистрационная фаза клинических испытаний: в итоге вакцину проверят на 40 тысячах человек. Принять участие в тестах можно в 19 московских медорганизациях.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200930/vaktsina-1577960161.html
Вениамин Шабалин
Россия это не одна Москва и вакцинация должна и обязана проводится по всей стране.
26
Вадим Антонов
давайте ребятки скорее вакцину тестируйте и массово вводите!
21
7
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости.
Шесть участников пострегистрационного клинического исследования вакцины "Спутник V" получили второй компонент препарата, сообщила заместитель мэра Москвы
по вопросам социального развития Анастасия Ракова
.
"За сегодняшний день планируется вакцинировать порядка 20 человек", — уточнила она.
Ракова напомнила, что вторая прививка необходима для усиления иммунного ответа, полученного после первого введения.
"По результатам первой прививки, а ее сделали уже более 5,7 тысячи человек, мы видим, что абсолютное большинство чувствует себя хорошо", — добавила она.
Промежуток между введением компонентов составляет 21 день.
Второй этап вакцинации стартовал в тех медицинских организациях, где были привиты первые участники исследования. Таких учреждений четыре: поликлиники № 2, 62 и 220, а также поликлиническое отделение ГКБ имени М.П. Кончаловского. В ближайшие дни второй этап начнется во всех учреждениях, задействованных в проведении исследования.
Первую в мире вакцину для профилактики COVID-19 — "Спутник V" — разработали в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи совместно с РФПИ. Российский Минздрав зарегистрировал ее в середине августа.
Летом препарат успешно прошел две стадии исследований на добровольцах в возрасте от 18 до 60 лет, у которых в итоге сформировались иммунный ответ и антитела к коронавирусу SARS-CoV-2.
В сентябре стартовала пострегистрационная фаза клинических испытаний: в итоге вакцину проверят на 40 тысячах человек. Принять участие в тестах можно в 19 московских медорганизациях.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.