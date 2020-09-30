https://ria.ru/20200930/vaktsinatsiya-1577979269.html

В Москве начался второй этап вакцинации от COVID-19

Шесть участников пострегистрационного клинического исследования вакцины "Спутник V" получили второй компонент препарата, сообщила заместитель мэра Москвы по... РИА Новости, 30.09.2020

2020-09-30T09:29

2020-09-30T09:29

2020-09-30T10:23

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 30 сен — РИА Новости.</strong> Шесть участников пострегистрационного клинического исследования вакцины "Спутник V" получили второй компонент препарата, сообщила заместитель мэра <u><a href="http://ria.ru/location_Moskva/">Москвы</a></u> по вопросам социального развития <u><a href="http://ria.ru/person_Rakova_Anastasija/">Анастасия Ракова</a></u>.Ракова напомнила, что вторая прививка необходима для усиления иммунного ответа, полученного после первого введения. "По результатам первой прививки, а ее сделали уже более 5,7 тысячи человек, мы видим, что абсолютное большинство чувствует себя хорошо", — добавила она.Промежуток между введением компонентов составляет 21 день.Второй этап вакцинации стартовал в тех медицинских организациях, где были привиты первые участники исследования. Таких учреждений четыре: поликлиники № 2, 62 и 220, а также поликлиническое отделение ГКБ имени М.П. Кончаловского. В ближайшие дни второй этап начнется во всех учреждениях, задействованных в проведении исследования.Первую в мире вакцину для профилактики COVID-19 — "Спутник V" — разработали в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи совместно с РФПИ. Российский Минздрав зарегистрировал ее в середине августа. Летом препарат успешно прошел две стадии исследований на добровольцах в возрасте от 18 до 60 лет, у которых в итоге сформировались иммунный ответ и антитела к коронавирусу SARS-CoV-2.В сентябре стартовала пострегистрационная фаза клинических испытаний: в итоге вакцину проверят на 40 тысячах человек. Принять участие в тестах можно в 19 московских медорганизациях.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20200930/vaktsina-1577960161.html

Вениамин Шабалин Россия это не одна Москва и вакцинация должна и обязана проводится по всей стране. 26

Вадим Антонов давайте ребятки скорее вакцину тестируйте и массово вводите! 21

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москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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