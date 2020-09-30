https://ria.ru/20200930/vaktsina-1578023523.html

Додон надеется получить российскую вакцину от COVID-19 до нового года

Президент Молдавии Игорь Додон заявил в среду, что надеется получить российскую вакцину от коронавируса до нового года, он полагает, что для этого может быть... РИА Новости, 30.09.2020

2020-09-30T20:35

2020-09-30T20:35

2020-09-30T20:35

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирусы

игорь додон

российский фонд прямых инвестиций

здоровье - общество

воз

молдавия

общество

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<strong>КИШИНЕВ, 30 сен – РИА Новости.</strong> Президент Молдавии <a href="http://ria.ru/person_Igor_Dodon/" target="_blank" data-auto="true">Игорь Додон</a> заявил в среду, что надеется получить российскую вакцину от коронавируса до нового года, он полагает, что для этого может быть создан двусторонний меморандум.Ранее власти <a href="http://ria.ru/location_Moldova/" target="_blank">Молдавии</a> сообщили, что в стране зарегистрировано 53 042 случая заражения коронавирусом, 1320 из которых стали летальными."Я считаю, что советская медицина одна из лучших в мире, в России ее развивали, поэтому я доверяю российской вакцине от коронавируса. Я знаю, что в регионах РФ уже идет массовая вакцинация, очень непросто получить вакцину для другой страны, потому что там должны обеспечить своих граждан, мы будем делать все возможное, чтобы в ближайшие месяцы – до нового года получить вакцину", - сказал Додон в эфире телеканала <a href="http://ntv.md/ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">NTV Moldova</a>.Он отметил, что получить вакцину можно двумя путями. Первый вариант – это получение вакцины посредством международных организаций при одобрении Всемирной организации здравоохранения. Второй вариант – создание двустороннего меморандума между Россией и Молдавией, Додон отмечает, что этот вариант позволит получить вакцину быстрее.По словам президента, вакцинация не будет обязательной и для некоторых категорий граждан ее планируют сделать бесплатной.Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций (<a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">РФПИ</a>), она получила название "Спутник V".Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным <a href="http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/" target="_blank" data-auto="true">ВОЗ</a>, в мире выявлено свыше 33 миллионов случаев заражения, более одного миллиона человек скончались.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.

https://ria.ru/20200930/patent-1577999952.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, коронавирусы, игорь додон, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, воз, молдавия, общество