https://ria.ru/20200930/vaktsina-1578022486.html

В Калининградскую область поступила пробная партия вакцины от COVID-19

Первая пробная партия вакцины от коронавируса (42 дозы) поступила в Калининградскую область, однако прививать ею жителей пока не будут до поступления товарной... РИА Новости, 30.09.2020

2020-09-30T20:18

2020-09-30T20:18

2020-09-30T20:18

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

вакцины

коронавирусы

калининградская область

общество

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<strong>КАЛИНИНГРАД, 30 сен - РИА Новости.</strong> Первая пробная партия вакцины от коронавируса (42 дозы) поступила в <a href="http://ria.ru/location_Kaliningradskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Калининградскую область</a>, однако прививать ею жителей пока не будут до поступления товарной партии вакцины, сообщила журналистам главный санитарный врач по Калининградской области Елена Бабура."Поступило 42 дозы вакцины, проводятся клинические испытания данной вакцины, пока отрабатываются вопросы ее маршрутизации. Она требует соответствующей холодовой цепи - все 42 дозы проверяются. Пока вакцинация до момента поступления партии вакцины не будет проводиться", - сказала Бабура.Сообщалось, что в связи с увеличением числа заболевших коронавирусом в регионе калининградские власти с 1 по 31 октября вводят ряд ограничений. В частности, запрещается проведение банкетов и свадеб в кафе и ресторанах, за одним столом могут находиться не больше четырех человек, расстояние между столиками должно быть не меньше двух метров. Спортивные мероприятия будут проходить без зрителей. Детские комнаты, предприятия общепита, кинотеатры в торговых центрах не будут работать в выходные дни.Запрещено находиться без маски в торговых, медицинских, социальных и других общественных организациях и в транспорте. Сотрудникам школ необходимо будет носить маски вне классов.По данным регионального оперштаба, всего на 30 сентября на COVID-19 в Калининградской области с населением чуть больше 1 миллиона жителей обследовано 217,4 тысячи человек, выявлено 4387 случаев заражения (54 человека за последние сутки), 3312 человек выздоровели (36 пациентов за сутки), скончались 82 человека, остаются под медицинским наблюдением 1841 человек.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.

https://ria.ru/20200930/vaktsina-1577981625.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, вакцины, коронавирусы, калининградская область, общество