https://ria.ru/20200930/vaktsina-1578013811.html

Фонд Гейтса договорился с 16 компаниями о производстве вакцин от COVID-19

Фонд Билла и Мелинды Гейтс заключил соглашения с 16 фармацевтическими компаниями о том, что они будут наращивать производство вакцины от коронавируса, когда они РИА Новости, 30.09.2020

2020-09-30T17:15

2020-09-30T17:15

2020-09-30T17:15

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

мелинда гейтс

microsoft corporation

билл гейтс

оон

в мире

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<strong>ООН, 30 сен – РИА Новости.</strong> Фонд Билла и <a href="http://ria.ru/person_Melinda_Gejjts_2/" target="_blank" data-auto="true">Мелинды Гейтс</a> заключил соглашения с 16 фармацевтическими компаниями о том, что они будут наращивать производство вакцины от коронавируса, когда они будут разработаны, заявил создатель <a href="http://ria.ru/organization_Microsoft_Corporation/" target="_blank" data-auto="true">Microsoft</a>, выступая в <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> на мероприятии высокого уровня, посвященном доступу к вакцинам."Единственный способ устранить угрозу от этой болезни где-то - устранить ее везде", - сказал Гейтс.Он указал, что решение заключается в том, чтобы повсеместно повысить объемы производства вакцин, чтобы получилось охватить всех, как можно скорее.Гейтс заявил, что у фонда есть ряд соглашений с фармкомпаниями, но требуется больше, в особенности по поводу производства и распространения вакцины.Миллиардер объявил о новом соглашении, которое "в среду заключили 16 фармацевтических компаний с Фондом Билла и Мелинды Гейтс"."В соглашении компании обязуются в числе прочего наращивать производство на беспрецедентных скоростях и гарантировать, что вакцины будут широко распространяться, как можно скорее", - заявил он.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20200205/1564294375.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, мелинда гейтс , microsoft corporation, билл гейтс, оон, в мире