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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200930/vaktsina-1578013811.html
Фонд Гейтса договорился с 16 компаниями о производстве вакцин от COVID-19
Фонд Билла и Мелинды Гейтс заключил соглашения с 16 фармацевтическими компаниями о том, что они будут наращивать производство вакцины от коронавируса, когда они РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T17:15
2020-09-30T17:15
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
мелинда гейтс
microsoft corporation
билл гейтс
оон
в мире
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<strong>ООН, 30 сен – РИА Новости.</strong> Фонд Билла и <a href="http://ria.ru/person_Melinda_Gejjts_2/" target="_blank" data-auto="true">Мелинды Гейтс</a> заключил соглашения с 16 фармацевтическими компаниями о том, что они будут наращивать производство вакцины от коронавируса, когда они будут разработаны, заявил создатель <a href="http://ria.ru/organization_Microsoft_Corporation/" target="_blank" data-auto="true">Microsoft</a>, выступая в <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> на мероприятии высокого уровня, посвященном доступу к вакцинам."Единственный способ устранить угрозу от этой болезни где-то - устранить ее везде", - сказал Гейтс.Он указал, что решение заключается в том, чтобы повсеместно повысить объемы производства вакцин, чтобы получилось охватить всех, как можно скорее.Гейтс заявил, что у фонда есть ряд соглашений с фармкомпаниями, но требуется больше, в особенности по поводу производства и распространения вакцины.Миллиардер объявил о новом соглашении, которое "в среду заключили 16 фармацевтических компаний с Фондом Билла и Мелинды Гейтс"."В соглашении компании обязуются в числе прочего наращивать производство на беспрецедентных скоростях и гарантировать, что вакцины будут широко распространяться, как можно скорее", - заявил он.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
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коронавирус covid-19, мелинда гейтс , microsoft corporation, билл гейтс, оон, в мире

Фонд Гейтса договорился с 16 компаниями о производстве вакцин от COVID-19

17:15 30.09.2020
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкШприц с вакциной против COVID-19 в поликлинике №121 в Москве
Шприц с вакциной против COVID-19 в поликлинике №121 в Москве - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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ООН, 30 сен – РИА Новости. Фонд Билла и Мелинды Гейтс заключил соглашения с 16 фармацевтическими компаниями о том, что они будут наращивать производство вакцины от коронавируса, когда они будут разработаны, заявил создатель Microsoft, выступая в ООН на мероприятии высокого уровня, посвященном доступу к вакцинам.
"Единственный способ устранить угрозу от этой болезни где-то - устранить ее везде", - сказал Гейтс.
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Он указал, что решение заключается в том, чтобы повсеместно повысить объемы производства вакцин, чтобы получилось охватить всех, как можно скорее.
Гейтс заявил, что у фонда есть ряд соглашений с фармкомпаниями, но требуется больше, в особенности по поводу производства и распространения вакцины.
Миллиардер объявил о новом соглашении, которое "в среду заключили 16 фармацевтических компаний с Фондом Билла и Мелинды Гейтс".
"В соглашении компании обязуются в числе прочего наращивать производство на беспрецедентных скоростях и гарантировать, что вакцины будут широко распространяться, как можно скорее", - заявил он.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Мелинда ГейтсMicrosoft CorporationБилл ГейтсООНВ мире
 
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