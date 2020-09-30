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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200930/vaktsina-1577988772.html
Китай ответил на заявления о высокой цене своей вакцины от COVID-19
Утверждения, что разрабатываемые в Китае вакцины от коронавирусной инфекции дороже, чем вакцины других стран, безосновательны, Китай будет поставлять их по... РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T11:51
2020-09-30T11:51
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
мид кнр
китай
в мире
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<strong>ПЕКИН, 30 сен – РИА Новости.</strong> Утверждения, что разрабатываемые в <a href="https://ria.ru/location_China" target="_blank">Китае</a> вакцины от коронавирусной инфекции дороже, чем вакцины других стран, безосновательны, Китай будет поставлять их по разумной цене, заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.Он отметил, что в ответ на пандемию коронавирусной инфекции Китай активизирует свои исследования и разработки в области создания вакцин. Ван Вэньбинь напомнил, что ранее Пекин уже объявлял, что после того, как исследования в Китае будут завершены и начнется использование вакцины, она станет общественным благом всего мира, КНР настаивает на том, чтобы сделать ее доступной прежде всего в развивающихся странах."Китай взял на себя определенные обязательства, и мы сдержим свое слово", - указал он.Представитель ведомства добавил, что в настоящее время вакцины разных стран все еще находятся в процессе исследований и разработок, следующим шагом будет определение цены, но на данный момент все еще существует большая неопределённость, каким образом ее определять. "Для Китая ясно одно: мы непременно будем рассматривать вакцины в качестве глобального общественного блага и будем поставлять их миру по разумной цене", - подчеркнул он.Дипломат также добавил, что Китай в первую очередь будет поставлять вакцины развивающимся странам различными способами, в том числе в качестве безвозмездной помощи.Китай в настоящий момент проводит клинические испытания 11 вакцин от коронавирусной инфекции, при этом четыре из них уже находятся на третьем этапе тестов. После начала в Китае вспышки коронавируса местные специалисты не стали фокусироваться только на одном виде вакцин и техническом направлении по их созданию, а начали исследовать сразу пять: вакцина на основе рекомбинантных белков, инактивированная вакцина, вакцина на основе аденовирусного вектора, вакцина на основе нуклеиновых кислот и аттенуированная гриппозная вакцина.Как ранее сообщил член Китайской академии инженерных наук Ван Цзюньчжи, клинические испытания китайских вакцин от COVID-19 выявили лишь легкие и приемлемые побочные эффекты, проявления антителозависимого усиления инфекции в ходе тестов не обнаружено.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.
https://ria.ru/20200929/vaktsina-1577901576.html
https://ria.ru/20200930/vaktsina-1577981625.html
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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коронавирус covid-19, здоровье - общество, мид кнр, китай, в мире

Китай ответил на заявления о высокой цене своей вакцины от COVID-19

11:51 30.09.2020
 
© REUTERS / Thomas PeterРазработка вакцины от коронавируса в китайской лаборатории Sinovac в Пекине
Разработка вакцины от коронавируса в китайской лаборатории Sinovac в Пекине - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
© REUTERS / Thomas Peter
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ПЕКИН, 30 сен – РИА Новости. Утверждения, что разрабатываемые в Китае вакцины от коронавирусной инфекции дороже, чем вакцины других стран, безосновательны, Китай будет поставлять их по разумной цене, заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

"Эти утверждения безосновательны", - заявил дипломат, отвечая на просьбу прокомментировать сообщения в СМИ, что цена китайских вакцин от коронавируса выше, чем у других стран.

Он отметил, что в ответ на пандемию коронавирусной инфекции Китай активизирует свои исследования и разработки в области создания вакцин. Ван Вэньбинь напомнил, что ранее Пекин уже объявлял, что после того, как исследования в Китае будут завершены и начнется использование вакцины, она станет общественным благом всего мира, КНР настаивает на том, чтобы сделать ее доступной прежде всего в развивающихся странах.
"Китай взял на себя определенные обязательства, и мы сдержим свое слово", - указал он.
Представитель ведомства добавил, что в настоящее время вакцины разных стран все еще находятся в процессе исследований и разработок, следующим шагом будет определение цены, но на данный момент все еще существует большая неопределённость, каким образом ее определять. "Для Китая ясно одно: мы непременно будем рассматривать вакцины в качестве глобального общественного блага и будем поставлять их миру по разумной цене", - подчеркнул он.
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Дипломат также добавил, что Китай в первую очередь будет поставлять вакцины развивающимся странам различными способами, в том числе в качестве безвозмездной помощи.
Китай в настоящий момент проводит клинические испытания 11 вакцин от коронавирусной инфекции, при этом четыре из них уже находятся на третьем этапе тестов. После начала в Китае вспышки коронавируса местные специалисты не стали фокусироваться только на одном виде вакцин и техническом направлении по их созданию, а начали исследовать сразу пять: вакцина на основе рекомбинантных белков, инактивированная вакцина, вакцина на основе аденовирусного вектора, вакцина на основе нуклеиновых кислот и аттенуированная гриппозная вакцина.
Как ранее сообщил член Китайской академии инженерных наук Ван Цзюньчжи, клинические испытания китайских вакцин от COVID-19 выявили лишь легкие и приемлемые побочные эффекты, проявления антителозависимого усиления инфекции в ходе тестов не обнаружено.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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