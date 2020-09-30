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https://ria.ru/20200930/vaktsina-1577980886.html
РФПИ обеспечит четверть населения Египта вакциной от коронавируса
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и одна из ведущих фармацевтических групп Египта Pharco договорились о поставках в страну 25 миллионов доз вакцины... РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T10:04
2020-09-30T10:05
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
россия
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
египет
экономика
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<strong>МОСКВА, 30 сен - РИА Новости.</strong> Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и одна из ведущих фармацевтических групп <a href="http://ria.ru/location_Egypt/" target="_blank" data-auto="true">Египта</a> Pharco договорились о поставках в страну 25 миллионов доз вакцины против коронавируса "<a href="https://ria.ru/product_sputnik-v" target="_blank">Спутник V</a>", говорится в сообщении фонда.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">Российским фондом прямых инвестиций</a>. Она получила название "Спутник V"."Соглашение поддержит усилия Министерства здравоохранения Египта по обеспечению страны вакциной против коронавируса. Благодаря соглашению между РФПИ и Pharco 25% населения Египта получат доступ к вакцине "Спутник V". В дальнейшем планируется ее распространение в соседних с Египтом государствах", - сообщил РФПИ. Договоренность осуществлена через ключевое дочернее операционное подразделение компании Biogeneric Pharma.Таким образом, Египет обеспечит наличие диверсифицированного портфеля вакцин против коронавируса, который будет включать вакцину на основе платформы аденовирусов человека. Данная платформа хорошо изучена на протяжении десятилетий, ее безопасность доказана в более чем 75 международных научных публикациях и в более чем 250 клинических исследованиях, напомнили в РФПИ."Граждане Египта будут обеспечены вакциной, которая создана на платформе, не имеющей долгосрочных негативных последствий, включая возможное возникновение онкологий или рисков для репродуктивной функции. Ожидаем, что все большее число стран будет включать "Спутник V" в портфели вакцин против коронавируса в ближайшие недели", - заявил генеральный директор фонда <a href="http://ria.ru/person_Kirill_Dmitriev/" target="_blank" data-auto="true">Кирилл Дмитриев</a>.Заявки на приобретение вакцины "Спутник V" направили свыше 50 стран Ближнего Востока, Азии, Латинской Америки, Европы и СНГ. Ранее РФПИ объявлял о достигнутых договоренностях с партнерами в Мексике по поставке 32 миллионов доз, в Бразилии - до 50 миллионов доз, в Индии - 100 миллионов доз, а также в Узбекистане - до 35 миллионов доз и Непале - 25 миллионов доз.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, египет, экономика

РФПИ обеспечит четверть населения Египта вакциной от коронавируса

10:04 30.09.2020 (обновлено: 10:05 30.09.2020)
 
© Фото : Российский Фонд Прямых ИнвестицийПервая в мире вакцина от коронавируса COVID-19
Первая в мире вакцина от коронавируса COVID-19 - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
© Фото : Российский Фонд Прямых Инвестиций
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и одна из ведущих фармацевтических групп Египта Pharco договорились о поставках в страну 25 миллионов доз вакцины против коронавируса "Спутник V", говорится в сообщении фонда.
Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название "Спутник V".
"Соглашение поддержит усилия Министерства здравоохранения Египта по обеспечению страны вакциной против коронавируса. Благодаря соглашению между РФПИ и Pharco 25% населения Египта получат доступ к вакцине "Спутник V". В дальнейшем планируется ее распространение в соседних с Египтом государствах", - сообщил РФПИ. Договоренность осуществлена через ключевое дочернее операционное подразделение компании Biogeneric Pharma.
Таким образом, Египет обеспечит наличие диверсифицированного портфеля вакцин против коронавируса, который будет включать вакцину на основе платформы аденовирусов человека. Данная платформа хорошо изучена на протяжении десятилетий, ее безопасность доказана в более чем 75 международных научных публикациях и в более чем 250 клинических исследованиях, напомнили в РФПИ.
Пассажиры Московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
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"Граждане Египта будут обеспечены вакциной, которая создана на платформе, не имеющей долгосрочных негативных последствий, включая возможное возникновение онкологий или рисков для репродуктивной функции. Ожидаем, что все большее число стран будет включать "Спутник V" в портфели вакцин против коронавируса в ближайшие недели", - заявил генеральный директор фонда Кирилл Дмитриев.
Заявки на приобретение вакцины "Спутник V" направили свыше 50 стран Ближнего Востока, Азии, Латинской Америки, Европы и СНГ. Ранее РФПИ объявлял о достигнутых договоренностях с партнерами в Мексике по поставке 32 миллионов доз, в Бразилии - до 50 миллионов доз, в Индии - 100 миллионов доз, а также в Узбекистане - до 35 миллионов доз и Непале - 25 миллионов доз.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
 
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Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19РоссияКирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестицийЕгипетЭкономика
 
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