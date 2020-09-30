https://ria.ru/20200930/vaktsina-1577960161.html

Миллион смертей. Кто готовится к массовым прививкам

Всемирная организация здравоохранения бьет тревогу: в мире от COVID-19 погибло больше миллиона человек. Если в ближайшее время не приступить к вакцинации, будет РИА Новости, 30.09.2020

2020-09-30T08:00

2020-09-30T08:00

2020-09-30T11:26

распространение нового коронавируса

россия

дональд трамп

генеральная ассамблея оон

astrazeneca

оксфордский университет

сергей собянин

владимир путин

великобритания

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/1d/1577956612_0:0:3069:1726_1400x0_80_0_0_6dec48948ecb4dc291bae6798ae76dfb.jpg

<strong>МОСКВА, 30 сен — РИА Новости, Галия Ибрагимова.</strong> Всемирная организация здравоохранения бьет тревогу: в мире от COVID-19 погибло больше миллиона человек. Если в ближайшее время не приступить к вакцинации, будет и два миллиона. Какие страны готовятся к массовым прививкам, а кому мешает политика, разбиралось РИА Новости.Индивидуальная бдительность"Сейчас мы знаем об этой опасной болезни гораздо больше, чем несколько месяцев назад. И именно от каждого из нас зависит результат общих усилий в борьбе с коронавирусом. Чтобы не пришлось вновь, как весной, прибегать к весьма чувствительной для экономики и обременительной для людей масштабной практике ограничений", — предостерег россиян Владимир Путин.Глава государства обратился к населению потому, что эпидемиологическая ситуация ухудшилась. Второй день подряд — свыше восьми тысяч новых инфицированных. Как и весной, больше всего — в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области. Накануне в столице выявили 2300 заразившихся, в других городах — в районе 200 человек.Жителям Москвы и Подмосковья старше 65 лет рекомендовали самоизоляцию. Столичные школы уйдут с 5 октября на каникулы не на одну, а на две недели."По рекомендации санитарных врачей с учетом осеннего подъема простудных заболеваний и роста выявленных больных ковидом мною принято решение увеличить продолжительность осенних каникул", — пояснил Сергей Собянин. Причем и дистанционных занятий не будет.Российский "Спутник V"На прошлой неделе восстановили авиасообщение с Белоруссией, Казахстаном, Киргизией, а также Южной Кореей. Президент Мун Чжэ Ин сразу пригласил Путина посетить Сеул и обсудить двусторонние отношения."В Корею я приеду, но сначала привьюсь российской вакциной от коронавируса", — ответил российский лидер."Спутник V" зарегистрировали еще в августе, в сентябре препарат поступил в аптеки. Вакцину уже получили практически все российские регионы. На днях первую партию отправили в Белоруссию. Добровольное вакцинирование там стартует 1 октября.Готовность приобрести "Спутник V" выразили страны Латинской Америки, Азии и даже США. Путин пообещал помочь. Кроме того, во время выступления на Генассамблее ООН он предложил сотрудникам этой организации привиться российским препаратом.Предвыборное вакцинирование по-американскиКогда Россия зарегистрировала первую в мире вакцину от коронавируса, многие отнеслись к этому скептически. Ведущие исследовательские центры в Европе и США выразили сомнения в надежности препарата. Отмечали, что невозможно за столь короткий период провести качественные испытания.Москва объясняла: исследования продолжаются и никаких побочных эффектов у добровольцев пока не наблюдается.По мере роста заболеваемости в мире скепсис по поводу российской вакцины сходит на нет. Зарубежными разработками заинтересовался и Дональд Трамп. Он подчеркнул, что эффективность прививки волнует его больше, нежели страна-производитель: "Я буду счастлив стать первым человеком, который опробует вакцину в США. Главное, чтобы было хорошо американскому народу".По словам Трампа, и американская вакцина почти готова. Президент отметил, что медлить нельзя. США по-прежнему лидируют по числу инфицированных: 7,16 миллиона. Погибли более 205 тысяч человек.В США вакциной занимаются несколько исследовательских центров. О завершении работ должна была на днях сообщить биотехнологическая компания Inovio, но там приостановили испытания. Как уверяют, не из-за побочных эффектов — возникли какие-то технические сложности.К призывам Трампа ускорить вакцинацию в США отнеслись настороженно. Президента обвинили в попытке заработать себе политические очки.Накануне все штаты получили указание приготовиться к массовым прививкам с 1 ноября. Местным органам здравоохранения рекомендовали не создавать искусственных бюрократических преград.Главный эпидемиолог США Энтони Фаучи признал, что вакцинация может начаться и до завершения испытаний. Главное условие — хорошие результаты.Британцы в поисках вакциныВторая волна коронавируса грозит новым локдауном и Великобритании. Ежедневно — более четырех тысяч инфицированных, хотя еще месяц назад прирост постепенно снижался. Всего заразившихся около полумиллиона, погибли 42 тысячи.Британцам запретили заказывать еду в общепите, бары и рестораны должны закрываться не позднее десяти вечера. В транспорте, общественных местах — социальная дистанция, маски, перчатки. Никаких массовых мероприятий. На свадьбах, похоронах — минимум присутствующих.Борис Джонсон предупредил: если британцы не будут соблюдать эти правила, придется идти на жесткие меры и вводить карантин."В условиях пандемии и без вакцины мы не можем на сто процентов вернуться к обычной жизни. Поэтому нужно расставить приоритеты", — объяснил премьер-министр.Как и большинство ведущих стран, Великобритания бросила все силы на создание вакцины. Причем исследования англо-шведской фармацевтической компании AstraZeneca, которые велись совместно с Оксфордским университетом, считались самыми перспективными. Ученые говорили, что испытания уже на последней стадии и со дня на день начнется массовое производство.Но в начале сентября выяснилось, что испытания приостановлены — у одного из добровольцев обнаружили воспаление спинного мозга. Напрямую этот диагноз с вакцинированием вроде бы не связан, однако ученые решили не рисковать.Поднебесная вакцинацияКитаю пока удается сдерживать вирус. За всю пандемию там зафиксировали только 85 372 инфицированных. Сейчас ежедневный прирост — порядка 30 человек. Причем все новые случаи — завозные.Местные фармацевтические компании разработали сразу девять вакцин. Продолжаются клинические испытания. Четыре — на последней стадии. Массовые прививки, по словам властей, начнутся в ноябре или декабре.Чтобы защитить все слои населения, рассматривают возможность вакцинирования не только через инъекцию — разрабатывают прививку в виде спрея для носа."Преимущество назальной вакцины в том, что она создает и системный иммунитет, и локальный, который возникает в носу и горле и сразу начинает бороться с вирусом", — пояснили ученые.Между тем такая многочисленность вакцин вызвала подозрения в Европе. Так, издание El Pais распространило информацию, что китайские хакеры украли испанские разработки. Впрочем, убедительных доказательств журналисты не привели.В Испании заявили, что не знают ни о каких кибератаках и работают в плановом режиме.

https://ria.ru/20200924/vtorayavolna-1577696580.html

alex alex Ну вот опять предлагают всему миру свою вакцину, тогда как собственное население, то есть желающие вакцинироваться в РФ, останется не привитым под предлогом нет мощностей для её достаточного производства в РФ. А скорее всего просто денег нет на задействование этих самым мощностей. Может частично сделать вакцинацию платной? 10

2

россия

великобритания

китай

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, дональд трамп, генеральная ассамблея оон, astrazeneca , оксфордский университет, сергей собянин, владимир путин, великобритания, китай, сша, в мире