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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200930/usloviya-1578012635.html
В Роспотребнадзоре допустили усиление ограничений из-за коронавируса
Если эпидемиологическая обстановка продолжит ухудшаться, то в России могут ввести дополнительные ограничения из-за COVID-19, сообщила заместитель директора по... РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T16:56
2020-09-30T18:30
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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<strong>МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. </strong>Если эпидемиологическая обстановка продолжит ухудшаться, то в России могут ввести дополнительные ограничения из-за COVID-19, сообщила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank">Роспотребнадзора</a> Наталья Пшеничная. "Все зависит от динамики заболеваемости", — приводит ее слова <a href="https://ren.tv/">РЕН ТВ</a>.Пандемия коронавируса охватила почти все страны мира, зафиксировано около 33,4 миллиона случаев COVID-19. Свыше миллиона человек скончались. Больше всего инфицированных в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_India/" target="_blank" data-auto="true">Индии</a> и <a href="http://ria.ru/location_Brazil/" target="_blank" data-auto="true">Бразилии</a>.В России зарегистрировали порядка 1,17 миллиона зараженных коронавирусом, из них более 958 тысяч человек выздоровели, около 20,7 тысячи пациентов спасти не удалось. В последние недели темпы заболеваемости увеличились. Так, за прошлые сутки коронавирусом заразился 8481 человек.<em>Актуальные данные о ситуации с <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a> в России и мире представлены на портале <a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200930/patent-1577999952.html
Давно пора! Нужны строгие меры, чтобы не было праздношатающихся, да еще без масок. Выход на улицу - строго по разрешению властей (СМС или бумаги с печатью). Выдворять немедленно из транспорта и магазинов граждан, которым наплевать на общественное здоровье (в буквальном смысле, поелику без масок ходят).
240
И что? Так всю жизнь? Он никуда не денется (вирус). Будет мутировать и останется навсегда. Все равно будут болеть и заражать. Только коллективный иммунитет снизит число заражаемых. Да и то не навсегда. А работать , учиться, жить в конце концов надо!!!
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

В Роспотребнадзоре допустили усиление ограничений из-за коронавируса

16:56 30.09.2020 (обновлено: 18:30 30.09.2020)
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПассажиры Московского метрополитена
Пассажиры Московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Если эпидемиологическая обстановка продолжит ухудшаться, то в России могут ввести дополнительные ограничения из-за COVID-19, сообщила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
"Все зависит от динамики заболеваемости", — приводит ее слова РЕН ТВ.
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Пандемия коронавируса охватила почти все страны мира, зафиксировано около 33,4 миллиона случаев COVID-19. Свыше миллиона человек скончались. Больше всего инфицированных в США, Индии и Бразилии.
В России зарегистрировали порядка 1,17 миллиона зараженных коронавирусом, из них более 958 тысяч человек выздоровели, около 20,7 тысячи пациентов спасти не удалось. В последние недели темпы заболеваемости увеличились. Так, за прошлые сутки коронавирусом заразился 8481 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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