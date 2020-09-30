"Тут все есть". Откровения людей, живущих на краю земли
08:00 30.09.2020 (обновлено: 10:54 30.09.2020)
© Фото : из личного архива ИриныВид на поселок с сопки
© Фото : из личного архива Ирины
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости, Мария Семенова. Село Уэлен — узкая вытянутая полоса земли шириной метров триста — самый восточный населенный пункт Евразии. С одной стороны — лагуна, с другой — Чукотское море. Дома стоят на сваях: так строят на вечной мерзлоте. Во время штормов вода порой подтапливает лестницы зданий. На берег иногда выбрасывает туши моржей и китов, на запах приходят медведи. О жизни на краю света — в материале РИА Новости.
Вертолеты и собачьи упряжки
До острова Крузенштерна, что в американском штате Аляска, от Уэлена около пятидесяти километров по воде. До Москвы — больше шести тысяч по прямой. Но никакой "прямой", конечно, не существует. Нужно лететь самолетом из Анадыря, столицы Чукотки, в прибрежное село Лаврентия. Дальше — как повезет. Вертолетные рейсы до Уэлена — раз в две недели. Можно добраться морем.
"Если вертолет долго ждать, а на море штиль, местные нанимают катер. Зимой — на вездеходах и буранах. Изредка на собачьих упряжках", — рассказывает уроженец Уэлена Сергей Климаков. Пять лет назад он поступил в колледж в Анадыре. С тех пор ни разу не был в родных краях, хоть и скучает по друзьям и семье, — слишком сложная дорога.
© Фото : из личного архива ИриныКорабли на море
© Фото : из личного архива Ирины
Корабли на море
По словам Ирины, односельчанки Сергея, на собачьих упряжках ездят от силы в двух уэленских семьях, другие давно пересели на более современный транспорт. Впрочем, раз в год в окрестностях устраивают гонки — из разных концов Чукотки прибывают участники с собаками.
"Тут цивилизация"
На условия никто не жалуется. "Тут все есть. Цивилизация. Электричество и вода без перебоев. С интернетом и цифровым каналом, правда, иногда проблемы", — говорит местный житель Олег. В Уэлене он практически всю жизнь. К климату и отсутствию развлечений давно привык.
Самое высокое здание — трехэтажная школа. Хотя молодежь и стремится в город, назвать село умирающим нельзя. "Идет активное строительство — с 2009 года дома ставят на сваях. Все коммуникации проведены. В коттеджах одни подключают центральное отопление, другие оставляют печное. Уголь раз в год привозят на корабле", — добавляет Ирина. Сама она в 2013-м перебралась в Хабаровск, но этим летом гостила на родине.
© Фото : из личного архива ИриныДома в Уэлене
© Фото : из личного архива Ирины
Дома в Уэлене
"Когда жила в Уэлене, хотела уехать побыстрее. Все друг друга знают — на одном конце села сказали, на другом услышали. А сейчас понимаю: там все как-то роднее", — признается Ирина.
Крупные партии продуктов попадают в Уэлен тоже по морю, обычно в августе, в другое время года еду подвозят в небольшом количестве на вездеходах и вертолетах. Есть несколько частных точек, а государственный магазин один — цены в нем те же, что в Анадыре. Впрочем, в окружной столице недешево. Фрукты и овощи — 300-500 рублей. Однако в Уэлене порой зелень не купишь даже за большие деньги.
"В этом году огурцов и помидоров не было, но оставались яблоки, апельсины, лимоны, чеснок, лук", — перечисляет Ирина.
© Фото : из личного архива ИриныСело Уэлен
© Фото : из личного архива Ирины
Село Уэлен
"Цены хоть и высокие, но выбора нет, и народ берет. Например, лоток яиц (33 штуки) стоит 1100 рублей", — уточняет Климаков.
Рабочих мест немного, как и жителей. Население — чуть больше шестисот человек. В Уэлене есть школа, детский сад, Дом культуры, полярная станция, погранзастава, косторезная мастерская и магазины.
"В мастерской действует секция для школьников. Сырье предоставляют охотники. Изготавливают в основном для выставок, но что-то сельчане берут и для себя, и для родственников на материке", — рассказывает Сергей Климаков.
Впрочем, уэленец Олег замечает: "Для местных дороговато". У Ирины лишь несколько брелоков местного производства. Но косторезная мастерская знаменита: изделия, созданные здесь, хранятся в том числе в музеях Москвы и Санкт-Петербурга.
Особенности местного "компота"
Рыбачат в Уэлене почти все, многие добывают нерп. А вот на китов охотится специальная бригада. В море выходят на нескольких лодках. Когда загарпунят, выстраиваются в ряд и везут тушу к берегу. На берегу ждут односельчане — каждому полагается часть добычи. Лучшие куски достаются китобоям.
"Сейчас на раздачу в основном выбираются те, кто постарше. Молодежь не хочет участвовать", — объясняет Ирина.
Нравы и вкусы у коренных жителей Уэлена суровые.
"Я была маленькая, прибежала на море, там добыли моржа. На берегу сидела бабушка. Она проткнула животному кишки, доставала оттуда моллюсков и ела — называла это "компот", — вспоминает Ирина.
Большинство населения — чукчи и эскимосы. Сама Ирина русская — уэльчанка в третьем поколении. Ее бабушку направили сюда по распределению, она познакомилась с работником полярной станции, вышла замуж, появились дети. Так оба и остались в селе на краю света.
© Фото : из личного архива ИриныНерпа
© Фото : из личного архива Ирины
Нерпа
К местной кухне Ирина относится настороженно. "Столько там жила, а не привыкла. Солят китовое мясо, собирают травы — их четыре вида — и заготавливают с ягодами в жиру. Делают кымгыт: потрошат моржа, потом складывают внутренности в тушу и закапывают. Но сейчас мало кто этим занимается, в основном на корм собакам. Отдельное блюдо — кожа кита. Кто-то даже сырую ест — я видела, недавно присутствовала при разделке туши. Китовое мясо пробовала, но только копченое. Совсем не похоже на рыбу, скорее как говядина. Деликатесом считается язык — многие хвалят, но это не для меня. Вкуса моржа и нерпы вообще не знаю. Разве что печень — но по нашему, русскому рецепту".
"Осенью приходят медведи"
Зимы в селе обычно не слишком морозные. По словам Олега, обычная температура — минус 15. Но в поселке, с двух сторон окруженном водой, очень ветрено. Осенью сильно штормит: волны доходят почти до самых домов. После непогоды на берег выносит туши морских животных, за ними приходят медведи. "Запах есть, но не сказать чтобы сильный — там не так жарко", — говорит Ирина.
Близкое соседство с большой водой доставляет и другие неприятности. "Поставили волнорезы, так море их уже потрепало. Бывало, у кого-то лестницы в домах подмывало водой. Раньше смотришь на поселок с сопки, и видно, что он как раз посередине между морем и лагуной. А сейчас как будто вода приближается. Меняется климат. В прошлом или позапрошлом году температура поднялась до плюс 20, некоторые купались — нашлись храбрецы".
© Фото : из личного архива ИриныГорячие ключи
© Фото : из личного архива Ирины
Горячие ключи
Впрочем, водные процедуры можно принять и без экстрима. Недалеко от поселка — горячие ключи, самые северные термальные источники Азии. Местные приходят туда и летом, и зимой.
Шаман и нотариус
Ирина помнит: не так давно, в пору ее детства, в селе жили шаманы. "Обычно в права наследия вступают у нотариуса, а там все гораздо проще. Голову умершего обматывали простыней, вокруг собирались родственники. Шаман говорил, кому и что хочет передать умерший".
© Фото : из личного архива ИриныЯгоды
© Фото : из личного архива Ирины
Ягоды
Сейчас эти традиции в прошлом, но в Уэлене по-прежнему твердо верят в духов. Так, если в поселке умирает человек, местный ансамбль отменяет репетицию или выступление, потому что в такие дни нельзя бить в бубен — он связывает людей с душами усопших. А их тревожить ни к чему.