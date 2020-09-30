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https://ria.ru/20200930/ubiystvo-1578003353.html
Семнадцатилетнего жителя Орла подозревают в жестоком убийстве матери
Семнадцатилетний житель Орла подозревается в убийстве матери с помощью топора и гвоздодера, бабушку он тоже пытался убить, но она выжила благодаря медикам,... РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T14:59
2020-09-30T14:59
орловская область
орел
происшествия
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<strong>ЯРОСЛАВЛЬ, 30 сен – РИА Новости.</strong> Семнадцатилетний житель <a href="http://ria.ru/location_Orel/" target="_blank" data-auto="true">Орла</a> подозревается в убийстве матери с помощью топора и гвоздодера, бабушку он тоже пытался убить, но она выжила благодаря медикам, сообщило СУСК по региону.Во вторник в квартире одного из многоквартирных домов <a href="http://ria.ru/location_Sovetskijj_rajjon_5/" target="_blank" data-auto="true">Советского района</a> города Орла по месту своего жительства обнаружено тело 53-летней местной жительницы с признаками насильственной смерти. Там же обнаружена 73-летняя мать погибшей с телесными повреждениями в области головы. По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по <a href="http://ria.ru/location_Orlovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Орловской области</a> возбуждены уголовные дела об убийстве и покушении на убийство."По версии следствия, 17-летний подозреваемый, находясь в квартире со своими матерью и бабушкой, решил убить их и причинил им в области головы ранения топором и гвоздодером, от которых мать подозреваемого скончалась на месте происшествия. Бабушка смогла выжить благодаря своевременному оказанию медицинской помощи, так как подозреваемый сообщил о совершенных им преступлениях в правоохранительные органы", - говорится в сообщении.В настоящее время юноша задержан, рассматривается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу."Следствием запланировано назначение психолого-психиатрической экспертизы подозреваемому", - информирует следственное управление.
https://ria.ru/20200922/ubiystvo-1577627146.html
https://ria.ru/20200925/ubiystvo-1577788728.html
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орловская область
орел
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орловская область, орел, происшествия

Семнадцатилетнего жителя Орла подозревают в жестоком убийстве матери

14:59 30.09.2020
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 30 сен – РИА Новости. Семнадцатилетний житель Орла подозревается в убийстве матери с помощью топора и гвоздодера, бабушку он тоже пытался убить, но она выжила благодаря медикам, сообщило СУСК по региону.
Во вторник в квартире одного из многоквартирных домов Советского района города Орла по месту своего жительства обнаружено тело 53-летней местной жительницы с признаками насильственной смерти. Там же обнаружена 73-летняя мать погибшей с телесными повреждениями в области головы. По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Орловской области возбуждены уголовные дела об убийстве и покушении на убийство.
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"По версии следствия, 17-летний подозреваемый, находясь в квартире со своими матерью и бабушкой, решил убить их и причинил им в области головы ранения топором и гвоздодером, от которых мать подозреваемого скончалась на месте происшествия. Бабушка смогла выжить благодаря своевременному оказанию медицинской помощи, так как подозреваемый сообщил о совершенных им преступлениях в правоохранительные органы", - говорится в сообщении.
В настоящее время юноша задержан, рассматривается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.
"Следствием запланировано назначение психолого-психиатрической экспертизы подозреваемому", - информирует следственное управление.
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Орловская областьОрелПроисшествия
 
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