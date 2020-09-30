В Турции арестовали выходцев из Крыма за принадлежность к террористам
17:57 30.09.2020 (обновлено: 19:43 30.09.2020)
© AP Photo / Lefteris PitarakisТурецкие полицейские
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
АНКАРА, 30 сен — РИА Новости. В Анталье арестовали двух выходцев из Крыма за участие в террористической организации "Хизб ут-Тахрир"*, сообщил РИА Новости адвокат Мустафа Коджаманбаш.
"Лимар и Осман Османовы, крымские татары с украинским гражданством, прибыли в Турцию в 2014 году. Прокуратура требует приговорить их к 7,5 года тюремного заключения за членство в организации "Хизб ут-Тахрир"*, хотя Конституционный суд Турции не признал ее террористической. Вместе с ними арестованы еще 12 граждан Турции по этим же обвинениям", — уточнил собеседник агентства.
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По словам Коджаманбаша, его подзащитные "вели в соцсетях разговоры на исламскую тему, собирались для проведения уроков ислама, организовывали конференции и панели, однако в турецком законодательстве нет наказаний за вышеперечисленные действия".
"Партию исламского освобождения"* ("Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*), цель которой — устранение немусульманских правительств и создание "всемирного исламского халифата" — в ряде стран признали террористической. В России ее деятельность запрещена по решению Верховного суда от 2003 года.
В середине сентября Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону назначил от 13 до 19 лет лишения свободы семерым членам "Хизб ут-Тахрир"*, которых задержали в Крыму за пропаганду и вербовку. Еще одного фигуранта признали невиновным. Тогда МИД Турции выступил с осуждением этого приговора.
При этом Госдепартамент США в июле опубликовал доклад о соблюдении свободы вероисповедания в мире, в котором вновь обвинил Москву в преследовании членов организаций "Свидетели Иеговы"** и "Хизб ут-Тахрир"*.
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*Террористическая организация, запрещенная в России. **Экстремистская организация, запрещенная в России.