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https://ria.ru/20200930/turtsiya-1578016837.html
В Турции арестовали выходцев из Крыма за принадлежность к террористам
В Анталье арестовали двух выходцев из Крыма за участие в террористической организации "Хизб ут-Тахрир"*, сообщил РИА Новости адвокат Мустафа Коджаманбаш. РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T17:57
2020-09-30T19:43
анталья (провинция)
хизб ут-тахрир аль-ислами
мид турции
турция
в мире
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<strong>АНКАРА, 30 сен — РИА Новости.</strong> В <a href="http://ria.ru/location_Antalya_Province/" target="_blank" data-auto="true">Анталье</a> арестовали двух выходцев из Крыма за участие в террористической организации "Хизб ут-Тахрир"*, сообщил РИА Новости адвокат Мустафа Коджаманбаш."Лимар и Осман Османовы, крымские татары с украинским гражданством, прибыли в <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турцию</a> в 2014 году. Прокуратура требует приговорить их к 7,5 года тюремного заключения за членство в организации "Хизб ут-Тахрир"*, хотя Конституционный суд Турции не признал ее террористической. Вместе с ними арестованы еще 12 граждан Турции по этим же обвинениям", — уточнил собеседник агентства.По словам Коджаманбаша, его подзащитные "вели в соцсетях разговоры на исламскую тему, собирались для проведения уроков ислама, организовывали конференции и панели, однако в турецком законодательстве нет наказаний за вышеперечисленные действия"."Партию исламского освобождения"* ("<a href="http://ria.ru/organization_KHizb_ut-Takhrir_al-Islami/" target="_blank" data-auto="true">Хизб ут-Тахрир аль-Ислами</a>"*), цель которой — устранение немусульманских правительств и создание "всемирного исламского халифата" — в ряде стран признали террористической. В России ее деятельность запрещена по решению Верховного суда от 2003 года.В середине сентября Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону назначил от 13 до 19 лет лишения свободы семерым членам "Хизб ут-Тахрир"*, которых задержали в Крыму за пропаганду и вербовку. Еще одного фигуранта признали невиновным. Тогда <a href="http://ria.ru/organization_MID_Turcii/" target="_blank" data-auto="true">МИД Турции</a> выступил с осуждением этого приговора.При этом Госдепартамент <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank">США</a> в июле опубликовал доклад о соблюдении свободы вероисповедания в мире, в котором вновь обвинил Москву в преследовании членов организаций "<a href="http://ria.ru/organization_Svideteli_Iegovy/" target="_blank">Свидетели Иеговы</a>"** и "Хизб ут-Тахрир"*.<em>*Террористическая организация, запрещенная в России. **Экстремистская организация, запрещенная в России.</em>
https://ria.ru/20191210/1562230940.html
https://ria.ru/20200929/terrorizm-1577949905.html
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анталья (провинция)
турция
РИА Новости
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Новости
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анталья (провинция), хизб ут-тахрир аль-ислами, мид турции, турция, в мире

В Турции арестовали выходцев из Крыма за принадлежность к террористам

17:57 30.09.2020 (обновлено: 19:43 30.09.2020)
 
© AP Photo / Lefteris PitarakisТурецкие полицейские
Турецкие полицейские - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
Читать ria.ru в
АНКАРА, 30 сен — РИА Новости. В Анталье арестовали двух выходцев из Крыма за участие в террористической организации "Хизб ут-Тахрир"*, сообщил РИА Новости адвокат Мустафа Коджаманбаш.
"Лимар и Осман Османовы, крымские татары с украинским гражданством, прибыли в Турцию в 2014 году. Прокуратура требует приговорить их к 7,5 года тюремного заключения за членство в организации "Хизб ут-Тахрир"*, хотя Конституционный суд Турции не признал ее террористической. Вместе с ними арестованы еще 12 граждан Турции по этим же обвинениям", — уточнил собеседник агентства.
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По словам Коджаманбаша, его подзащитные "вели в соцсетях разговоры на исламскую тему, собирались для проведения уроков ислама, организовывали конференции и панели, однако в турецком законодательстве нет наказаний за вышеперечисленные действия".
"Партию исламского освобождения"* ("Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*), цель которой — устранение немусульманских правительств и создание "всемирного исламского халифата" — в ряде стран признали террористической. В России ее деятельность запрещена по решению Верховного суда от 2003 года.
В середине сентября Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону назначил от 13 до 19 лет лишения свободы семерым членам "Хизб ут-Тахрир"*, которых задержали в Крыму за пропаганду и вербовку. Еще одного фигуранта признали невиновным. Тогда МИД Турции выступил с осуждением этого приговора.
При этом Госдепартамент США в июле опубликовал доклад о соблюдении свободы вероисповедания в мире, в котором вновь обвинил Москву в преследовании членов организаций "Свидетели Иеговы"** и "Хизб ут-Тахрир"*.
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*Террористическая организация, запрещенная в России. **Экстремистская организация, запрещенная в России.
 
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Анталья (провинция)Хизб ут-Тахрир аль-ИсламиМИД ТурцииТурцияВ мире
 
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