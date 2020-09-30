https://ria.ru/20200930/turtsiya-1578016837.html

В Турции арестовали выходцев из Крыма за принадлежность к террористам

В Анталье арестовали двух выходцев из Крыма за участие в террористической организации "Хизб ут-Тахрир"*, сообщил РИА Новости адвокат Мустафа Коджаманбаш. РИА Новости, 30.09.2020

2020-09-30T17:57

2020-09-30T17:57

2020-09-30T19:43

анталья (провинция)

хизб ут-тахрир аль-ислами

мид турции

турция

в мире

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<strong>АНКАРА, 30 сен — РИА Новости.</strong> В <a href="http://ria.ru/location_Antalya_Province/" target="_blank" data-auto="true">Анталье</a> арестовали двух выходцев из Крыма за участие в террористической организации "Хизб ут-Тахрир"*, сообщил РИА Новости адвокат Мустафа Коджаманбаш."Лимар и Осман Османовы, крымские татары с украинским гражданством, прибыли в <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турцию</a> в 2014 году. Прокуратура требует приговорить их к 7,5 года тюремного заключения за членство в организации "Хизб ут-Тахрир"*, хотя Конституционный суд Турции не признал ее террористической. Вместе с ними арестованы еще 12 граждан Турции по этим же обвинениям", — уточнил собеседник агентства.По словам Коджаманбаша, его подзащитные "вели в соцсетях разговоры на исламскую тему, собирались для проведения уроков ислама, организовывали конференции и панели, однако в турецком законодательстве нет наказаний за вышеперечисленные действия"."Партию исламского освобождения"* ("<a href="http://ria.ru/organization_KHizb_ut-Takhrir_al-Islami/" target="_blank" data-auto="true">Хизб ут-Тахрир аль-Ислами</a>"*), цель которой — устранение немусульманских правительств и создание "всемирного исламского халифата" — в ряде стран признали террористической. В России ее деятельность запрещена по решению Верховного суда от 2003 года.В середине сентября Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону назначил от 13 до 19 лет лишения свободы семерым членам "Хизб ут-Тахрир"*, которых задержали в Крыму за пропаганду и вербовку. Еще одного фигуранта признали невиновным. Тогда <a href="http://ria.ru/organization_MID_Turcii/" target="_blank" data-auto="true">МИД Турции</a> выступил с осуждением этого приговора.При этом Госдепартамент <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank">США</a> в июле опубликовал доклад о соблюдении свободы вероисповедания в мире, в котором вновь обвинил Москву в преследовании членов организаций "<a href="http://ria.ru/organization_Svideteli_Iegovy/" target="_blank">Свидетели Иеговы</a>"** и "Хизб ут-Тахрир"*.<em>*Террористическая организация, запрещенная в России. **Экстремистская организация, запрещенная в России.</em>

https://ria.ru/20191210/1562230940.html

https://ria.ru/20200929/terrorizm-1577949905.html

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анталья (провинция)

турция

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анталья (провинция), хизб ут-тахрир аль-ислами, мид турции, турция, в мире