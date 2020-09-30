https://ria.ru/20200930/turtsiya-1578001681.html
В Турции ввели цифровой код для поездок в транспорте и проживания в отеле
МВД Турции разослало циркуляр в администрации всех провинций страны, согласно которому для поездок в городском транспорте и для заселения в отели граждане... РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T15:16
2020-09-30T15:16
2020-09-30T15:16
туризм
коронавирус covid-19
туризм
новости - туризм
турция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/12/1564924658_0:257:2731:1793_1400x0_80_0_0_14e430848ef0237eaddceef71798eed5.jpg
<strong>АНКАРА, 30 сен — РИА Новости.</strong> МВД Турции разослало циркуляр в администрации всех провинций страны, согласно которому для поездок в городском транспорте и для заселения в отели граждане теперь должны иметь цифровой код с целью предотвращения распространения коронавируса, сообщает агентство Anadolu.Ранее цифровой код был введен в Турции для поездок в междугородних автобусах, поездах и на самолетах.Его можно получить с помощью мобильного приложения. Он не выдается больным коронавирусом, находящимися на карантине, а также совместно проживающим с ними. Если эти лица попытаются нарушить условия карантин, им будут предъявлены обвинения, а гостиницы, которые не будут требовать от клиентов цифрового кода, будут закрыты на 10 дней.В предыдущие сутки в Турции зафиксировали 1427 новых случаев заражения. Как заявил ранее глава Минздрава Фахреттин Коджа, пандемия коронавируса в стране достигла второго пика.
https://ria.ru/20200927/turisty-1577774641.html
турция
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/12/1564924658_0:0:2731:2048_1400x0_80_0_0_bf0a4ddf4eeff8ae0188abaaa4121306.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, туризм, новости - туризм, турция
АНКАРА, 30 сен — РИА Новости. МВД Турции разослало циркуляр в администрации всех провинций страны, согласно которому для поездок в городском транспорте и для заселения в отели граждане теперь должны иметь цифровой код с целью предотвращения распространения коронавируса, сообщает агентство Anadolu.
Ранее цифровой код был введен в Турции для поездок в междугородних автобусах, поездах и на самолетах.
Его можно получить с помощью мобильного приложения. Он не выдается больным коронавирусом, находящимися на карантине, а также совместно проживающим с ними. Если эти лица попытаются нарушить условия карантин, им будут предъявлены обвинения, а гостиницы, которые не будут требовать от клиентов цифрового кода, будут закрыты на 10 дней.
В предыдущие сутки в Турции зафиксировали 1427 новых случаев заражения. Как заявил ранее глава Минздрава Фахреттин Коджа, пандемия коронавируса в стране достигла второго пика.