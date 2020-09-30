https://ria.ru/20200930/turtsiya-1578001681.html

В Турции ввели цифровой код для поездок в транспорте и проживания в отеле

МВД Турции разослало циркуляр в администрации всех провинций страны, согласно которому для поездок в городском транспорте и для заселения в отели граждане... РИА Новости, 30.09.2020

2020-09-30T15:16

2020-09-30T15:16

2020-09-30T15:16

туризм

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турция

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<strong>АНКАРА, 30 сен — РИА Новости.</strong> МВД Турции разослало циркуляр в администрации всех провинций страны, согласно которому для поездок в городском транспорте и для заселения в отели граждане теперь должны иметь цифровой код с целью предотвращения распространения коронавируса, сообщает агентство Anadolu.Ранее цифровой код был введен в Турции для поездок в междугородних автобусах, поездах и на самолетах.Его можно получить с помощью мобильного приложения. Он не выдается больным коронавирусом, находящимися на карантине, а также совместно проживающим с ними. Если эти лица попытаются нарушить условия карантин, им будут предъявлены обвинения, а гостиницы, которые не будут требовать от клиентов цифрового кода, будут закрыты на 10 дней.В предыдущие сутки в Турции зафиксировали 1427 новых случаев заражения. Как заявил ранее глава Минздрава Фахреттин Коджа, пандемия коронавируса в стране достигла второго пика.

https://ria.ru/20200927/turisty-1577774641.html

турция

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, туризм, новости - туризм, турция