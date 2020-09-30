https://ria.ru/20200930/turtsiya-1577996518.html

Туроператоры рассказали, сколько стоит отдых в Турции в октябре

Туроператоры рассказали, в какую сумму обойдется отдых в Турции в октябре, сообщает АТОР. РИА Новости, 30.09.2020

2020-09-30T17:27

2020-09-30T17:27

2020-09-30T17:27

туризм

туризм

анталья (провинция)

ассоциация туроператоров россии (атор)

новости - туризм

турция

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<strong>МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. </strong>Туроператоры рассказали, в какую сумму обойдется отдых в Турции в октябре, <a href="https://www.atorus.ru/news/press-centre/new/52872.html" target="_blank">сообщает</a> АТОР.Устойчивый спрос на турецкие курорты позволяет продлить сезон. Причем, участники рынка утверждают, что есть спрос и на зимнюю Турцию – просто чартеров станет меньше.Если не произойдет ужесточения карантинных требований к путешествующим за рубеж, то будет всплеск интереса к этой стране на ноябрьские праздники, прогнозируют эксперты.Цены на осенний отдых в Турции вполне приемлемые.В октябре недельный тур в Сиде на двоих в отеле категории три звезды с завтраками обойдется в 27 тысяч рублей, рассказывает представитель одного из туроператоров. Втроем можно будет отдохнуть по системе "все включено" в трехзвездочной гостинице за 41 тысячу рублей, в гостиницах категории пять звезд – за 55,5 тысячи рублей.

https://ria.ru/20200917/shtrafy-1577315809.html

анталья (провинция)

турция

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм, анталья (провинция), ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, турция