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Туризм
https://ria.ru/20200930/turtsiya-1577996518.html
Туроператоры рассказали, сколько стоит отдых в Турции в октябре
Туроператоры рассказали, в какую сумму обойдется отдых в Турции в октябре, сообщает АТОР. РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T17:27
2020-09-30T17:27
туризм
туризм
анталья (провинция)
ассоциация туроператоров россии (атор)
новости - туризм
турция
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<strong>МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. </strong>Туроператоры рассказали, в какую сумму обойдется отдых в Турции в октябре, <a href="https://www.atorus.ru/news/press-centre/new/52872.html" target="_blank">сообщает</a> АТОР.Устойчивый спрос на турецкие курорты позволяет продлить сезон. Причем, участники рынка утверждают, что есть спрос и на зимнюю Турцию – просто чартеров станет меньше.Если не произойдет ужесточения карантинных требований к путешествующим за рубеж, то будет всплеск интереса к этой стране на ноябрьские праздники, прогнозируют эксперты.Цены на осенний отдых в Турции вполне приемлемые.В октябре недельный тур в Сиде на двоих в отеле категории три звезды с завтраками обойдется в 27 тысяч рублей, рассказывает представитель одного из туроператоров. Втроем можно будет отдохнуть по системе "все включено" в трехзвездочной гостинице за 41 тысячу рублей, в гостиницах категории пять звезд – за 55,5 тысячи рублей.
https://ria.ru/20200917/shtrafy-1577315809.html
анталья (провинция)
турция
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Новости
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РИА Новости
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туризм, анталья (провинция), ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, турция

Туроператоры рассказали, сколько стоит отдых в Турции в октябре

17:27 30.09.2020
 
© Depositphotos / slava296Туристы в одном из отелей Бодрума, Турция
Туристы в одном из отелей Бодрума, Турция - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
© Depositphotos / slava296
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. Туроператоры рассказали, в какую сумму обойдется отдых в Турции в октябре, сообщает АТОР.
Устойчивый спрос на турецкие курорты позволяет продлить сезон. Причем, участники рынка утверждают, что есть спрос и на зимнюю Турцию – просто чартеров станет меньше.
Если не произойдет ужесточения карантинных требований к путешествующим за рубеж, то будет всплеск интереса к этой стране на ноябрьские праздники, прогнозируют эксперты.
Цены на осенний отдых в Турции вполне приемлемые.
В октябре недельный тур в Сиде на двоих в отеле категории три звезды с завтраками обойдется в 27 тысяч рублей, рассказывает представитель одного из туроператоров. Втроем можно будет отдохнуть по системе "все включено" в трехзвездочной гостинице за 41 тысячу рублей, в гостиницах категории пять звезд – за 55,5 тысячи рублей.
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