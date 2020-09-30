https://ria.ru/20200930/tramp-1577980515.html
Дерипаска предсказал поражение Трампа на выборах
Российский миллиардер Олег Дерипаска считает, что дебаты кандидатов в президенты США, которые прошли минувшей ночью, говорят о том, что нынешний президент... РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T09:54
2020-09-30T09:54
2020-09-30T10:04
президентские выборы в сша — 2020
земля
дональд трамп
олег дерипаска
китай
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/1e/1577975756_0:31:3072:1759_1400x0_80_0_0_56f4d20736d783b267069ea0e8480629.jpg
<strong>МОСКВА, 30 сен - РИА Новости.</strong> Российский миллиардер <a href="http://ria.ru/person_Oleg_Deripaska/" target="_blank" data-auto="true">Олег Дерипаска</a> считает, что дебаты кандидатов в президенты <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, которые прошли минувшей ночью, говорят о том, что нынешний президент <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> не сможет сохранить свой пост."Судя по ночным дебатам, в ноябре в США будет новый президент", - написал Дерипаска в своём <a href="https://t.me/s/olegderipaska" target="_blank" rel="nofollow noopener">Telegram</a>.По его словам, "это, конечно, плохая новость для мировой экономики на следующие два кризисных года"."Но будем надеяться, что новый президент США (Джо) Байден выполнит своё обещание, и США перестанут блокировать усилия мирового сообщества (а этим саботажем сегодня занимаются и <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китай</a>, и <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_India/" target="_blank" data-auto="true">Индия</a>), направленные на немедленные и значительные сокращения вредных выбросов в атмосферу <a href="http://ria.ru/location_Zemlja/" target="_blank" data-auto="true">Земли</a>, включая полный отказ от сжигания угля для производства энергии", - добавил миллиардер.
https://ria.ru/20200930/bayden-1577978521.html
7
земля
китай
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/1e/1577975756_127:0:2858:2048_1400x0_80_0_0_e5e3764b4bf3bbacfa11cd1f6ec69bfb.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
земля, дональд трамп, олег дерипаска, китай, сша, в мире