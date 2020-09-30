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Голосование на промежуточных выборах в конгресс США
Президентские выборы в США — 2020
https://ria.ru/20200930/tramp-1577980515.html
Дерипаска предсказал поражение Трампа на выборах
Российский миллиардер Олег Дерипаска считает, что дебаты кандидатов в президенты США, которые прошли минувшей ночью, говорят о том, что нынешний президент... РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T09:54
2020-09-30T10:04
президентские выборы в сша — 2020
земля
дональд трамп
олег дерипаска
китай
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 30 сен - РИА Новости.</strong> Российский миллиардер <a href="http://ria.ru/person_Oleg_Deripaska/" target="_blank" data-auto="true">Олег Дерипаска</a> считает, что дебаты кандидатов в президенты <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, которые прошли минувшей ночью, говорят о том, что нынешний президент <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> не сможет сохранить свой пост."Судя по ночным дебатам, в ноябре в США будет новый президент", - написал Дерипаска в своём <a href="https://t.me/s/olegderipaska" target="_blank" rel="nofollow noopener">Telegram</a>.По его словам, "это, конечно, плохая новость для мировой экономики на следующие два кризисных года"."Но будем надеяться, что новый президент США (Джо) Байден выполнит своё обещание, и США перестанут блокировать усилия мирового сообщества (а этим саботажем сегодня занимаются и <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китай</a>, и <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_India/" target="_blank" data-auto="true">Индия</a>), направленные на немедленные и значительные сокращения вредных выбросов в атмосферу <a href="http://ria.ru/location_Zemlja/" target="_blank" data-auto="true">Земли</a>, включая полный отказ от сжигания угля для производства энергии", - добавил миллиардер.
https://ria.ru/20200930/bayden-1577978521.html
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земля
китай
сша
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земля, дональд трамп, олег дерипаска, китай, сша, в мире

Дерипаска предсказал поражение Трампа на выборах

09:54 30.09.2020 (обновлено: 10:04 30.09.2020)
 
© AP Photo / Patrick SemanskyДебаты Трампа и Байдена в США
Дебаты Трампа и Байдена в США - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
© AP Photo / Patrick Semansky
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Российский миллиардер Олег Дерипаска считает, что дебаты кандидатов в президенты США, которые прошли минувшей ночью, говорят о том, что нынешний президент Дональд Трамп не сможет сохранить свой пост.
"Судя по ночным дебатам, в ноябре в США будет новый президент", - написал Дерипаска в своём Telegram.
По его словам, "это, конечно, плохая новость для мировой экономики на следующие два кризисных года".
"Но будем надеяться, что новый президент США (Джо) Байден выполнит своё обещание, и США перестанут блокировать усилия мирового сообщества (а этим саботажем сегодня занимаются и Китай, и Индия), направленные на немедленные и значительные сокращения вредных выбросов в атмосферу Земли, включая полный отказ от сжигания угля для производства энергии", - добавил миллиардер.
Дебаты Трампа и Байдена в США - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
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Президентские выборы в США — 2020ЗемляДональд ТрампОлег ДерипаскаКитайСШАВ мире
 
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