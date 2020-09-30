https://ria.ru/20200930/tramp-1577980515.html

Дерипаска предсказал поражение Трампа на выборах

Российский миллиардер Олег Дерипаска считает, что дебаты кандидатов в президенты США, которые прошли минувшей ночью, говорят о том, что нынешний президент... РИА Новости, 30.09.2020

2020-09-30T09:54

2020-09-30T09:54

2020-09-30T10:04

президентские выборы в сша — 2020

земля

дональд трамп

олег дерипаска

китай

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 30 сен - РИА Новости.</strong> Российский миллиардер <a href="http://ria.ru/person_Oleg_Deripaska/" target="_blank" data-auto="true">Олег Дерипаска</a> считает, что дебаты кандидатов в президенты <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, которые прошли минувшей ночью, говорят о том, что нынешний президент <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> не сможет сохранить свой пост."Судя по ночным дебатам, в ноябре в США будет новый президент", - написал Дерипаска в своём <a href="https://t.me/s/olegderipaska" target="_blank" rel="nofollow noopener">Telegram</a>.По его словам, "это, конечно, плохая новость для мировой экономики на следующие два кризисных года"."Но будем надеяться, что новый президент США (Джо) Байден выполнит своё обещание, и США перестанут блокировать усилия мирового сообщества (а этим саботажем сегодня занимаются и <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китай</a>, и <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_India/" target="_blank" data-auto="true">Индия</a>), направленные на немедленные и значительные сокращения вредных выбросов в атмосферу <a href="http://ria.ru/location_Zemlja/" target="_blank" data-auto="true">Земли</a>, включая полный отказ от сжигания угля для производства энергии", - добавил миллиардер.

https://ria.ru/20200930/bayden-1577978521.html

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земля

китай

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

земля, дональд трамп, олег дерипаска, китай, сша, в мире