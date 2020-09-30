Мужу Тихановской продлили арест на два месяца
МИНСК, 30 сен - РИА Новости. Мужу экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской продлили на два месяца содержание под стражей, сообщил во вторник Telegram-канал штаба политика.
"Сегодня стало известно, что Сергею Тихановскому... добавили сутки: он получил дополнительно два месяца. Судебного заседания по данному вопросу не проводилось. После прошествия еще двух месяцев, то есть ровно шести месяцев с момента задержания, Сергея должны будут либо выпустить, либо предъявить обвинение", - говорится в сообщении.
Ранее Тихановский планировал участвовать в выборах президента Белоруссии, однако ему отказали в регистрации. Тихановский и ряд его сторонников содержатся под стражей с конца мая после пикета в Гродно, где произошел инцидент с двумя милиционерами, в рамках уголовного дела по статье "организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок".
Позже Следственный комитет Белоруссии сообщил о возбуждении дела против Тихановского по факту призывов к насильственным действиям против правоохранителей, а также по факту приготовления к массовым беспорядкам. Кроме того, 16 июня не зарегистрированный властями Белоруссии правозащитный центр "Весна" сообщил, что в отношении Тихановского возбуждено уголовное дело за воспрепятствование проведению выборов.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
Акции протеста продолжаются до сих пор. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко. Между тем в минувшую среду состоялась инаугурация Лукашенко.
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