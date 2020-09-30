https://ria.ru/20200930/territoriya-1578004052.html

На Тамбовщине реализовано 17 проектов по развитию сельских территорий

В Тамбовской области в этом году уже реализовано 17 проектов в рамках программы комплексного развития сельских территорий, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 30.09.2020

2020-09-30T15:05

2020-09-30T15:05

2020-09-30T15:05

тамбовская область

инфраструктура

тамбовская область

тамбовский район

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<strong>ТАМБОВ, 30 сен – РИА Новости.</strong> В <a href="http://ria.ru/location_Tambovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Тамбовской области</a> в этом году уже реализовано 17 проектов в рамках программы комплексного развития сельских территорий, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.По его словам, согласно данным управления сельского хозяйства области, выполнены работы по благоустройству территорий в селах Гавриловского, Жердевского, Кирсановского, Мордовского, Петровского, Мучкапского и Староюрьевского районов. Появились детские игровые площадки в населенных пунктах Бондарского, Гавриловского, Кирсановского, Мордовского, <a href="http://ria.ru/location_Tambovskijj_rajjon_2/" target="_blank" data-auto="true">Тамбовского районов</a>, спортивные комплексы в Петровском и Староюрьевском районах, парковые зоны в <a href="http://ria.ru/location_ZHerdevskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Жердевском районе</a>. Кроме того, в Мучкапском районе на территории детского сада "Солнышко" обустроена новая зона отдыха для воспитанников учреждения. "Финансирование программы осуществляется за счет средств, выделенных из бюджетов всех уровней. В этом году сумма составила 52 миллиона рублей. На сегодняшний день освоено 77% выделенных средств – более 40 миллионов рублей. Реализация мероприятий по благоустройству населенных пунктов проходит при поддержке внебюджетных источников. А это непосредственный вклад граждан и индивидуальных предпринимателей, общественных и волонтерских организаций, в том числе в форме трудового участия, предоставления помещений и технических средств", — сказал представитель пресс-службы. Всего в этом году в регионе планируется реализовать 30 проектов в рамках госпрограммы. Продолжаются работы в Мичуринском, Ржаксинском, Первомайском, Токаревском, Сампурском, <a href="http://ria.ru/location_Rasskazovskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Рассказовском районах</a>, которые будут завершены до ноября текущего года.

https://ria.ru/20200909/detsad-1577006223.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

инфраструктура, тамбовская область, тамбовский район