https://ria.ru/20200930/territoriya-1577992451.html
Премьеры фильмов о театре и искусстве пройдут на фестивале "Территория"
Премьеры фильмов о театре и современном искусстве впервые покажут на пятнадцатом международном фестивале-школе современного искусства "Территория", сообщает... РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T12:40
2020-09-30T12:40
2020-09-30T12:40
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новости культуры
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<strong>МОСКВА, 30 сен - РИА Новости.</strong> Премьеры фильмов о театре и современном искусстве впервые покажут на пятнадцатом международном фестивале-школе современного искусства "Территория", сообщает пресс-служба фестиваля."В 2020 году фестиваль "Территория" впервые представляет программу "Территория: Кино", в рамках которой состоятся российские премьеры фильмов о театре и современном искусстве. Показы пройдут в киноцентре "Октябрь", Государственной Третьяковской галерее и Центре документального кино с 17 по 31 октября 2020 года", - говорится в сообщении пресс-службы.Уточняется, что в рамках фестиваля будет показано 13 игровых и документальных картин, которые отобрал кинокритик Вадим Рутковский."Это не фильмы-спектакли и не спектакли, снятые для киноэкрана, хотя театр присутствует в большинстве работ — как действующее лицо, вторая реальность и жизнетворческая среда обитания героев. "Территория: Кино" — это в первую очередь высококлассное, современное, актуальное кино, устанавливающее самые разные, включая телесные, контакты с театром, танцем и современным искусством", - цитируют в пресс-службе слова Рутковского.Как отметили в пресс-службе, появление кинопрограммы на "Территории" важно для фестиваля, ориентированного на исследование всех видов современного искусства и их взаимопроникновения, а также для сохранения международного статуса фестиваля в условиях закрытых границ. В программу вошли немецкий фильм "Партизан", посвященный эпохе берлинского театра "Фольксбюне", картина Бетины Беллер "Шлингензиф: Вопль в тишине" о неординарном немецком режиссере Кристофе Шлингензифе, документальный фильм Симы Хатами и Альдо Ли "Быть Жеромом Белем" о знаменитом французском хореографе и другие фильмы.Единственной российской картиной в программе стала короткометражка продюсера Максима Воловика "3", рассказывающая о трех актрисах Елене Николаевой, Евгении Крегжде и Яне Гладких, отметили в пресс-службе.Ранее пресс-служба проекта сообщила РИА Новости, что в этом году фестиваль пройдет в Москве с 16 октября по 3 ноября.
https://ria.ru/20200927/italiya-1577842845.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
театр, кино и сериалы, новости культуры
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Премьеры фильмов о театре и современном искусстве впервые покажут на пятнадцатом международном фестивале-школе современного искусства "Территория", сообщает пресс-служба фестиваля.
"В 2020 году фестиваль "Территория" впервые представляет программу "Территория: Кино", в рамках которой состоятся российские премьеры фильмов о театре и современном искусстве. Показы пройдут в киноцентре "Октябрь", Государственной Третьяковской галерее и Центре документального кино с 17 по 31 октября 2020 года", - говорится в сообщении пресс-службы.
Уточняется, что в рамках фестиваля будет показано 13 игровых и документальных картин, которые отобрал кинокритик Вадим Рутковский.
"Это не фильмы-спектакли и не спектакли, снятые для киноэкрана, хотя театр присутствует в большинстве работ — как действующее лицо, вторая реальность и жизнетворческая среда обитания героев. "Территория: Кино" — это в первую очередь высококлассное, современное, актуальное кино, устанавливающее самые разные, включая телесные, контакты с театром, танцем и современным искусством", - цитируют в пресс-службе слова Рутковского.
Как отметили в пресс-службе, появление кинопрограммы на "Территории" важно для фестиваля, ориентированного на исследование всех видов современного искусства и их взаимопроникновения, а также для сохранения международного статуса фестиваля в условиях закрытых границ. В программу вошли немецкий фильм "Партизан", посвященный эпохе берлинского театра "Фольксбюне", картина Бетины Беллер "Шлингензиф: Вопль в тишине" о неординарном немецком режиссере Кристофе Шлингензифе, документальный фильм Симы Хатами и Альдо Ли "Быть Жеромом Белем" о знаменитом французском хореографе и другие фильмы.
"Искусство кино, не зависящее от виз, авиасообщения и паспортных контролей, способно преодолеть вынужденную изоляцию. Кино позволяет зрителям чувствовать себя гражданами глобального мира и убеждаться в том, что искусство без границ не просто абстрактная фраза. Это реальность. А границы — это миф, и каждый фильм нашей программы говорит именно об этом на своём уникальном языке", — отметили в дирекции фестиваля.
Единственной российской картиной в программе стала короткометражка продюсера Максима Воловика "3", рассказывающая о трех актрисах Елене Николаевой, Евгении Крегжде и Яне Гладких, отметили в пресс-службе.
Ранее пресс-служба проекта сообщила РИА Новости, что в этом году фестиваль пройдет в Москве с 16 октября по 3 ноября.