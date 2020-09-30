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Самая красивая стюардесса России восхитила подписчиков откровенным фото
Российская стюардесса Алена Глухова поделилась со своими подписчиками в Instagram новыми откровенными снимками. Кадры привели фолловеров в восторг. РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T12:53
2020-09-30T12:53
шоу-бизнес
соцсети
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<strong>МОСКВА, 30 сен — РИА Новости.</strong> Российская стюардесса Алена Глухова поделилась со своими подписчиками в <a href="https://ria.ru/organization_Instagram" target="_blank">Instagram</a> новыми <a href="https://clck.ru/R96Ud" target="_blank">откровенными снимками</a>. Кадры привели фолловеров в восторг.На фотографиях девушка предстала сидящей на полу в топе и шортах из бежевой искусственной замши. Глубокое декольте подчеркнуло ее выдающиеся формы. Образ дополнила лаконичная прическа бортпроводницы: она собрала волосы в тугой, высокий хвост.Алена сейчас в положении, но на снимках округлившегося живота пока не видно. Под постом с кадрами она поделилась своими размышлениями о выборе имени для малыша."Ох, как же это все ответственно! Было бы, конечно, круто, если бы ребёнок мог сам себе выбрать то имя, которое ему больше по душе… Мы с мужем решили, что когда увидим кроху, тогда и определимся с именем", — заявила будущая мама.Подписчики восхитились красивыми фотографиями стюардессы, а также рассказали, как выбирали имена своим детям: "Фото – бомба!", "Главное, чтобы имя к фамилии подходило", "Алена, вы такая кошечка!", "Честно, не понимаю этого фетиша называть детей странными именами типа древнерусских или иностранных", "Вы шикарная!".Алена Глухова работает стюардессой в авиакомпании "Россия". Ранее она получила титул Вице-мисс мира в конкурсе "Топ стюардесс мира".
https://ria.ru/20200918/foto-1577457581.html
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РИА Новости
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60
шоу-бизнес, соцсети

Самая красивая стюардесса России восхитила подписчиков откровенным фото

12:53 30.09.2020
 
© Фото : @alenastewardessСтюардесса Алена Глухова
Стюардесса Алена Глухова - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
© Фото : @alenastewardess
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Российская стюардесса Алена Глухова поделилась со своими подписчиками в Instagram новыми откровенными снимками. Кадры привели фолловеров в восторг.
На фотографиях девушка предстала сидящей на полу в топе и шортах из бежевой искусственной замши. Глубокое декольте подчеркнуло ее выдающиеся формы. Образ дополнила лаконичная прическа бортпроводницы: она собрала волосы в тугой, высокий хвост.
© Alenastewardess/InstagramФото из Instagram российской стюардессы Алены Глуховой
Фото из Instagram российской стюардессы Алены Глуховой - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
© Alenastewardess/Instagram
Фото из Instagram российской стюардессы Алены Глуховой
Алена сейчас в положении, но на снимках округлившегося живота пока не видно. Под постом с кадрами она поделилась своими размышлениями о выборе имени для малыша.
"Ох, как же это все ответственно! Было бы, конечно, круто, если бы ребёнок мог сам себе выбрать то имя, которое ему больше по душе… Мы с мужем решили, что когда увидим кроху, тогда и определимся с именем", — заявила будущая мама.
Стюардесса Алена Глухова - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
18 сентября, 17:37
"Бесподобно": новый образ самой красивой стюардессы России восхитил Сеть
Подписчики восхитились красивыми фотографиями стюардессы, а также рассказали, как выбирали имена своим детям: "Фото – бомба!", "Главное, чтобы имя к фамилии подходило", "Алена, вы такая кошечка!", "Честно, не понимаю этого фетиша называть детей странными именами типа древнерусских или иностранных", "Вы шикарная!".
Алена Глухова работает стюардессой в авиакомпании "Россия". Ранее она получила титул Вице-мисс мира в конкурсе "Топ стюардесс мира".
 
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