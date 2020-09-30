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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200930/storonniki-1578021164.html
В Минске началась акция сторонников Лукашенко
Акция сторонников действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко началась на площади Независимости в центре Минска, передает корреспондент РИА Новости... РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T19:26
2020-09-30T19:26
протесты в белоруссии
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 30 сен - РИА Новости.</strong> Акция сторонников действующего президента <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a> началась на площади Независимости в центре <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минска</a>, передает корреспондент РИА Новости с места событий.На площади Независимости присутствует около 100 человек, у многих из них в руках официальный флаг Белоруссии, а также плакаты в поддержку действующей власти.Участники акции планируют дойти до площади Победы.В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы, на которых, по данным ЦИК, победил Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Предполагаемая дата инаугурации главы государства не озвучивалась, было известно только, что согласно законодательству страны церемония должна пройти до 9 октября. Однако в среду госагентство Белта неожиданно, без предварительного анонса, передало, что Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии, инаугурация прошла в рабочей резиденции главы государства - Дворце независимости - в присутствии около 700 гостей. Как сообщали РИА Новости в посольстве РФ в Минске, иностранных послов, аккредитованных в Белоруссии, на церемонию не приглашали.После выборов в Белоруссии начались массовые протестные акции оппозиции, которые продолжаются по настоящее время. При этом проходят также многочисленные акции в поддержку действующих властей.
https://ria.ru/20200928/matvienko-1577860345.html
https://ria.ru/20200927/vmeshatelstvo-1577827200.html
Хотелось бы увидеть видео акции. Насколько она масштабна и не театрализована.
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минск
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

В Минске началась акция сторонников Лукашенко

19:26 30.09.2020
 
© РИА НовостиАкция сторонников Лукашенко в Минске
Акция сторонников Лукашенко в Минске - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
© РИА Новости
Читать ria.ru в
МИНСК, 30 сен - РИА Новости. Акция сторонников действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко началась на площади Независимости в центре Минска, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
На площади Независимости присутствует около 100 человек, у многих из них в руках официальный флаг Белоруссии, а также плакаты в поддержку действующей власти.
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Участники акции планируют дойти до площади Победы.
В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы, на которых, по данным ЦИК, победил Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Предполагаемая дата инаугурации главы государства не озвучивалась, было известно только, что согласно законодательству страны церемония должна пройти до 9 октября. Однако в среду госагентство Белта неожиданно, без предварительного анонса, передало, что Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии, инаугурация прошла в рабочей резиденции главы государства - Дворце независимости - в присутствии около 700 гостей. Как сообщали РИА Новости в посольстве РФ в Минске, иностранных послов, аккредитованных в Белоруссии, на церемонию не приглашали.
После выборов в Белоруссии начались массовые протестные акции оппозиции, которые продолжаются по настоящее время. При этом проходят также многочисленные акции в поддержку действующих властей.

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Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияВ мире
 
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