https://ria.ru/20200930/storonniki-1578021164.html
В Минске началась акция сторонников Лукашенко
Акция сторонников действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко началась на площади Независимости в центре Минска, передает корреспондент РИА Новости... РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T19:26
2020-09-30T19:26
2020-09-30T19:26
протесты в белоруссии
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 30 сен - РИА Новости.</strong> Акция сторонников действующего президента <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a> началась на площади Независимости в центре <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минска</a>, передает корреспондент РИА Новости с места событий.На площади Независимости присутствует около 100 человек, у многих из них в руках официальный флаг Белоруссии, а также плакаты в поддержку действующей власти.Участники акции планируют дойти до площади Победы.В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы, на которых, по данным ЦИК, победил Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Предполагаемая дата инаугурации главы государства не озвучивалась, было известно только, что согласно законодательству страны церемония должна пройти до 9 октября. Однако в среду госагентство Белта неожиданно, без предварительного анонса, передало, что Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии, инаугурация прошла в рабочей резиденции главы государства - Дворце независимости - в присутствии около 700 гостей. Как сообщали РИА Новости в посольстве РФ в Минске, иностранных послов, аккредитованных в Белоруссии, на церемонию не приглашали.После выборов в Белоруссии начались массовые протестные акции оппозиции, которые продолжаются по настоящее время. При этом проходят также многочисленные акции в поддержку действующих властей.
https://ria.ru/20200928/matvienko-1577860345.html
https://ria.ru/20200927/vmeshatelstvo-1577827200.html
Василий Кнутт
Хотелось бы увидеть видео акции. Насколько она масштабна и не театрализована.
28
2
минск
белоруссия
РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире
МИНСК, 30 сен - РИА Новости.
Акция сторонников действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко
началась на площади Независимости в центре Минска
, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
На площади Независимости присутствует около 100 человек, у многих из них в руках официальный флаг Белоруссии, а также плакаты в поддержку действующей власти.
Участники акции планируют дойти до площади Победы.
В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы, на которых, по данным ЦИК, победил Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Предполагаемая дата инаугурации главы государства не озвучивалась, было известно только, что согласно законодательству страны церемония должна пройти до 9 октября. Однако в среду госагентство Белта неожиданно, без предварительного анонса, передало, что Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии, инаугурация прошла в рабочей резиденции главы государства - Дворце независимости - в присутствии около 700 гостей. Как сообщали РИА Новости в посольстве РФ в Минске, иностранных послов, аккредитованных в Белоруссии, на церемонию не приглашали.
После выборов в Белоруссии начались массовые протестные акции оппозиции, которые продолжаются по настоящее время. При этом проходят также многочисленные акции в поддержку действующих властей.
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