XV Ежегодный конгресс специалистов перинатальной медицины
4-5 октября в 9:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет XV Ежегодный конгресс специалистов перинатальной медицины "Современная перинатология: организация, технологии, качество".
К участию приглашены:
- президент Российской ассоциации специалистов перинатальной медицины Николай ВОЛОДИН;
- главный внештатный детский офтальмолог Министерства здравоохранения Российской Федерации Людмила КАТАРГИНА;
- главный внештатный детский специалист хирург Министерства здравоохранения Российской Федерации Александр РАЗУМОВСКИЙ;
- главный аллерголог-иммунолог Министерства здравоохранения Московской области Андрей ПРОДЕУС.
В ходе конгресса будут освещены вопросы, касающиеся коронавирусной инфекции у новорожденных, вич-инфекции в контексте охраны здоровья детей, эпилепсии во время беременности, в младенчестве и раннем детстве, ротавирусной инфекции у новорожденных, а также особенностей вакцинации детей раннего возраста.
Онлайн-трансляция будет доступна на сайте.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
- президент Российской ассоциации специалистов перинатальной медицины Николай ВОЛОДИН;
- главный внештатный детский офтальмолог Министерства здравоохранения Российской Федерации Людмила КАТАРГИНА;
- главный внештатный детский специалист хирург Министерства здравоохранения Российской Федерации Александр РАЗУМОВСКИЙ;
- главный аллерголог-иммунолог Министерства здравоохранения Московской области Андрей ПРОДЕУС.
В ходе конгресса будут освещены вопросы, касающиеся коронавирусной инфекции у новорожденных, вич-инфекции в контексте охраны здоровья детей, эпилепсии во время беременности, в младенчестве и раннем детстве, ротавирусной инфекции у новорожденных, а также особенностей вакцинации детей раннего возраста.
Онлайн-трансляция будет доступна на сайте.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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