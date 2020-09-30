https://ria.ru/20200930/sovremennaya-perinatologiya-1578018230.html

XV Ежегодный конгресс специалистов перинатальной медицины

4-5 октября в 9:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет XV Ежегодный конгресс специалистов перинатальной медицины "Современная перинатология: организация, технологии, качество".

2020-09-30T18:26

2020-09-30T18:26

2020-09-30T18:26

анонсы

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https://cdn25.img.ria.ru/images/sharing/article/1578018230.jpg?1601479574

<strong>К участию приглашены:<br></strong>- президент Российской ассоциации специалистов перинатальной медицины Николай ВОЛОДИН;<br>- главный внештатный детский офтальмолог Министерства здравоохранения Российской Федерации Людмила КАТАРГИНА;<br>- главный внештатный детский специалист хирург Министерства здравоохранения Российской Федерации Александр РАЗУМОВСКИЙ;<br>- главный аллерголог-иммунолог Министерства здравоохранения Московской области Андрей ПРОДЕУС.<br><br>В ходе конгресса будут освещены вопросы, касающиеся коронавирусной инфекции у новорожденных, вич-инфекции в контексте охраны здоровья детей, эпилепсии во время беременности, в младенчестве и раннем детстве, ротавирусной инфекции у новорожденных, а также особенностей вакцинации детей раннего возраста.<br><br>Онлайн-трансляция будет доступна <strong><a href="https://www.ormiz2raspm.ru/index.php/ru/translation-live" target="_blank">на сайте.</a><br><br><em>Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.</em></strong>По всем вопросам обращайтесь <a href="mailto:accreditation@rian.ru" target="_blank">accreditation@rian.ru</a>

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы