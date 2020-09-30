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Минпромторг рассказал о планах чипирования слепых для обретения зрения
В России планируется к разработке чип, позволяющий слепым обрести зрение, сообщил журналистам директор департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T09:42
2020-09-30T09:42
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
технологии
общество
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<strong>ЯЛТА, 30 сен - РИА Новости.</strong> В России планируется к разработке чип, позволяющий слепым обрести зрение, сообщил журналистам директор департамента радиоэлектронной промышленности <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_promyshlennosti_i_torgovli_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минпромторга</a> РФ Василий Шпак."Есть конкретные проекты, которые обсуждаем с коллегами. Например, есть интересное предложение - разработка чипа, который помог бы начать ориентироваться незрячим. Чип, который вживляется в голову и делает возможным слепым людям, в том числе и не просто с приобретенной слепотой, а слепым от рождения, начать видеть", - рассказал он.Шпак пояснил, что данная технология не должна удивлять, поскольку давно существуют микросхемы, которые заменяют собой слуховые аппараты. "Это давно уже ни у кого удивления не вызывает", - сказал он."Наша киборгизация потихоньку идет, вопрос в тех целях, которые ставит перед собой человек, кто эти процессы двигает. А то, что мы с вами еще много увидим и много чему удивимся, это да", - отметил он.
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министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), технологии, общество

Минпромторг рассказал о планах чипирования слепых для обретения зрения

09:42 30.09.2020
 
© Depositphotos / lucidwatersСлепой человек
Слепой человек - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
© Depositphotos / lucidwaters
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ЯЛТА, 30 сен - РИА Новости. В России планируется к разработке чип, позволяющий слепым обрести зрение, сообщил журналистам директор департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга РФ Василий Шпак.
"Есть конкретные проекты, которые обсуждаем с коллегами. Например, есть интересное предложение - разработка чипа, который помог бы начать ориентироваться незрячим. Чип, который вживляется в голову и делает возможным слепым людям, в том числе и не просто с приобретенной слепотой, а слепым от рождения, начать видеть", - рассказал он.
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Шпак пояснил, что данная технология не должна удивлять, поскольку давно существуют микросхемы, которые заменяют собой слуховые аппараты. "Это давно уже ни у кого удивления не вызывает", - сказал он.
"Наша киборгизация потихоньку идет, вопрос в тех целях, которые ставит перед собой человек, кто эти процессы двигает. А то, что мы с вами еще много увидим и много чему удивимся, это да", - отметил он.
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Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)ТехнологииОбщество
 
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