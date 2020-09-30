https://ria.ru/20200930/slepota-1577979789.html

Минпромторг рассказал о планах чипирования слепых для обретения зрения

В России планируется к разработке чип, позволяющий слепым обрести зрение, сообщил журналистам директор департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга РИА Новости, 30.09.2020

2020-09-30T09:42

2020-09-30T09:42

2020-09-30T09:42

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

технологии

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/152997/14/1529971427_0:0:1999:1124_1400x0_80_0_0_29dd7318b0d5153da4d2d195422c2ceb.jpg

<strong>ЯЛТА, 30 сен - РИА Новости.</strong> В России планируется к разработке чип, позволяющий слепым обрести зрение, сообщил журналистам директор департамента радиоэлектронной промышленности <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_promyshlennosti_i_torgovli_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минпромторга</a> РФ Василий Шпак."Есть конкретные проекты, которые обсуждаем с коллегами. Например, есть интересное предложение - разработка чипа, который помог бы начать ориентироваться незрячим. Чип, который вживляется в голову и делает возможным слепым людям, в том числе и не просто с приобретенной слепотой, а слепым от рождения, начать видеть", - рассказал он.Шпак пояснил, что данная технология не должна удивлять, поскольку давно существуют микросхемы, которые заменяют собой слуховые аппараты. "Это давно уже ни у кого удивления не вызывает", - сказал он."Наша киборгизация потихоньку идет, вопрос в тех целях, которые ставит перед собой человек, кто эти процессы двигает. А то, что мы с вами еще много увидим и много чему удивимся, это да", - отметил он.

https://ria.ru/20200827/vrachi-1576386591.html

https://ria.ru/20200210/1564512294.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), технологии, общество