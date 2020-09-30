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https://ria.ru/20200930/rosturizm-1577993642.html
Ростуризм оценил значение въездного туризма для экономики страны
Въездной туризм не менее важен для экономики России, чем внутренний, заявила руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова, выступая на... РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T19:52
2020-09-30T19:52
туризм
зарина догузова
туризм
новости - туризм
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
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<strong>МОСКВА, 30 сен — РИА Новости.</strong> Въездной туризм не менее важен для экономики России, чем внутренний, заявила руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова, выступая на инфраструктурном конгрессе "Российская неделя ГЧП".Глава ведомства отметила, что в последнее время государство уделяет очень большое внимание развитию индустрии гостеприимства и созданию новых возможностей для граждан России путешествовать по своей стране."Внутренний туризм для нас является глобальным по своей важности. При этом мы часто в разговорах забываем про въездной, но для нас он не менее важен, так как мы понимаем, что он является чистым несырьевым экспортом, приносящим большие доходы", — сказала она.Догузова также напомнила, что уже сейчас доходы российской экономики от туризма превышают вклад целого ряда отраслей. "Они вполне сравнимы с экспортом вооружения, леса. Цифры очень впечатляющие, но могут быть еще более внушительными", — заключила глава ведомства.
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зарина догузова, туризм, новости - туризм, федеральное агентство по туризму (ростуризм)

Ростуризм оценил значение въездного туризма для экономики страны

19:52 30.09.2020
 
© РИА Новости / Сергей ПятаковМолодые люди со смартфонами в Москве
Молодые люди со смартфонами в Москве - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Въездной туризм не менее важен для экономики России, чем внутренний, заявила руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова, выступая на инфраструктурном конгрессе "Российская неделя ГЧП".
Глава ведомства отметила, что в последнее время государство уделяет очень большое внимание развитию индустрии гостеприимства и созданию новых возможностей для граждан России путешествовать по своей стране.
"Внутренний туризм для нас является глобальным по своей важности. При этом мы часто в разговорах забываем про въездной, но для нас он не менее важен, так как мы понимаем, что он является чистым несырьевым экспортом, приносящим большие доходы", — сказала она.
Догузова также напомнила, что уже сейчас доходы российской экономики от туризма превышают вклад целого ряда отраслей. "Они вполне сравнимы с экспортом вооружения, леса. Цифры очень впечатляющие, но могут быть еще более внушительными", — заключила глава ведомства.
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ТуризмЗарина ДогузоваТуризмНовости - ТуризмФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)
 
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