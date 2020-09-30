Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200930/reabilitatsiya-1578001561.html
Госдума поддержала проект, упрощающий получение средств реабилитации
Госдума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении законопроект о получении технических средств реабилитации вне зависимости от места жительства... РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T14:35
2020-09-30T14:35
михаил терентьев
госдума рф
единая россия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/10/1577337476_0:0:2507:1410_1400x0_80_0_0_a816d971318492bb3cb00206787fc4d3.jpg
<strong>МОСКВА, 30 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдума</a> на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении законопроект о получении технических средств реабилитации вне зависимости от места жительства инвалида.В июле депутаты "<a href="http://ria.ru/organization_Edinaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Единой России</a>" внесли в Госдуму законопроект об упрощении правил предоставления инвалидам технических средств реабилитации. Согласно проекту, люди с ограниченным возможностями смогут получать технические средства реабилитации (ТСР) на всей территории страны.Правительство законопроект поддержало.К ТСР относятся коляски, трости, абсорбирующее белье и слуховые аппараты. Один из инициаторов законопроекта, зампредседателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов <a href="http://ria.ru/person_MikhailTerentev/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Терентьев</a> отметил, что законопроект в случае принятия облегчит жизнь тысяч людей.
https://ria.ru/20200918/reabilitatsiya-1577425843.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/10/1577337476_163:0:2043:1410_1400x0_80_0_0_158aef296ecffecab7ae02b615becb34.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
михаил терентьев, госдума рф, единая россия, общество

Госдума поддержала проект, упрощающий получение средств реабилитации

14:35 30.09.2020
 
© Фото : сайт Государственной думы РФЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
© Фото : сайт Государственной думы РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении законопроект о получении технических средств реабилитации вне зависимости от места жительства инвалида.
В июле депутаты "Единой России" внесли в Госдуму законопроект об упрощении правил предоставления инвалидам технических средств реабилитации. Согласно проекту, люди с ограниченным возможностями смогут получать технические средства реабилитации (ТСР) на всей территории страны.
Правительство законопроект поддержало.
К ТСР относятся коляски, трости, абсорбирующее белье и слуховые аппараты. Один из инициаторов законопроекта, зампредседателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Терентьев отметил, что законопроект в случае принятия облегчит жизнь тысяч людей.
Инвалидная коляска - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
18 сентября, 10:12
Производителям средств реабилитации упростят получение поддержки
 
Обсудить0
Михаил ТерентьевГосдума РФЕдиная РоссияОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:43Спасшийся при падении украинского Ан-26 курсант рассказал о катастрофе
02:34СМИ: США не стали присоединяться к санкциям против Лукашенко
02:17Эксперт объяснил, чем грозят спутанные провода у техники
02:06Дизайнер нашла способ победить осеннюю депрессию
01:53В США дочь канадского миллиардера осудили за связи с секс-культом
01:43Познер пожалел США после дебатов Трампа и Байдена
01:14В Госдуме резко ответили на инициативу депутата Рады переименовать Россию
00:39В Таиланде россиянин пытался украсть вещи из туристического бунгало
00:21Оклады ряда госслужащих и бюджетников проиндексируют на 3%
00:19В России прекратил действие временный запрет на импорт топлива
00:16Налоговые должники в России перестанут получать вычеты
00:14В России стартует осенний призыв
00:10Рубль подешевел к евро на 11,05 за последний квартал
00:04Путин и Макрон призвали к прекращению огня в Карабахе
23:50Экипаж МКС сузил зону поиска утечки воздуха
23:36При пожаре в квартире на западе Москвы погиб один человек
23:25Испанская полиция задержала россиян за перевозку наркотиков
23:22Спасатели ищут двух заблудившихся на Эльбрусе альпинистов
23:19Минобороны Армении показало передвижение турецких F-16
23:17Президент непризнанной НКР призвал готовиться к длительной войне
Лента новостейМолния