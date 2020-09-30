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Госдума поддержала проект, упрощающий получение средств реабилитации
Госдума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении законопроект о получении технических средств реабилитации вне зависимости от места жительства... РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T14:35
2020-09-30T14:35
2020-09-30T14:35
михаил терентьев
госдума рф
единая россия
общество
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<strong>МОСКВА, 30 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдума</a> на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении законопроект о получении технических средств реабилитации вне зависимости от места жительства инвалида.В июле депутаты "<a href="http://ria.ru/organization_Edinaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Единой России</a>" внесли в Госдуму законопроект об упрощении правил предоставления инвалидам технических средств реабилитации. Согласно проекту, люди с ограниченным возможностями смогут получать технические средства реабилитации (ТСР) на всей территории страны.Правительство законопроект поддержало.К ТСР относятся коляски, трости, абсорбирующее белье и слуховые аппараты. Один из инициаторов законопроекта, зампредседателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов <a href="http://ria.ru/person_MikhailTerentev/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Терентьев</a> отметил, что законопроект в случае принятия облегчит жизнь тысяч людей.
https://ria.ru/20200918/reabilitatsiya-1577425843.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил терентьев, госдума рф, единая россия, общество