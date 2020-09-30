https://ria.ru/20200930/putin-1577981809.html
Путин потребовал повысить качество государственного лесного надзора
Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости повысить качество государственного лесного надзора и жестко заниматься декриминализацией отрасли, поскольку... РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T10:17
2020-09-30T10:17
2020-09-30T10:59
безопасность
экономика
владимир путин
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<strong>МОСКВА, 30 сен - РИА Новости.</strong> Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> заявил о необходимости повысить качество государственного лесного надзора и жестко заниматься декриминализацией отрасли, поскольку происходящее там "вообще ни в какие ворота не лезет"."Нужно повышать качество государственного лесного надзора, в целом необходимо создать условия и прочную основу для уверенного роста и развития отрасли", - сказал Путин на совещании по вопросам развития и декриминализации лесного комплекса.
https://ria.ru/20200930/putin-1577983484.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, экономика, владимир путин