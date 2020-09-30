https://ria.ru/20200930/puteshestviya-1577999559.html
Туристы рассказали, что их удивило в путешествиях по России
Российские туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, что их больше всего удивило в путешествиях по своей стране, сообщает Ostrovok.ru. РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T16:15
2020-09-30T16:15
2020-09-30T16:15
туризм
туризм
новости - туризм
москва
симферополь
севастополь
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<strong>МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. </strong>Российские туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, что их больше всего удивило в путешествиях по своей стране, сообщает Ostrovok.ru.Специалисты компании провели исследование среди двух тысяч пользователей и выяснили, что самое большое впечатление на отдыхающих производят красивая природа и живописная местность – так ответили 40 процентов респондентов.Вдвое меньше – 21 процент – отметили интересные достопримечательности и развлечения.Каждый десятый опрошенный рассказал, что был приятно удивлен стоимостью отдыха в России. Путешествуя по стране в период с июня по сентябрь, туристы чаще всего бронировали отели на три ночи, а средний чек составил 12,7 тысячи рублей.Еще 10 процентов опрошенных высоко оценили местную кухню и отметили дружелюбное отношение со стороны местных жителей.Доля путешественников, которых удивила хорошая транспортная доступность российских курортов, составила девять процентов. Столько же остались очень довольны выбранным для отдыха отелем.Не понравилось отдыхать в России 13 процентам пользователей, причем мужчины оказались значительно взыскательнее женщин.По данным онлайн-сервиса, чаще всего пользователи останавливались в отелях в Москве, Санкт-Петербурге, Севастополе, Сочи, Ялте, Симферополе, Алуште, Судаке, Феодосии и Казани. Самыми востребованными категориями гостиниц стали трехзвездочные (21 процент бронировал там номера) и четырехзвездочные (16 процентов).
https://ria.ru/20200929/krasnoyarsk-1577078853.html
https://ria.ru/20200930/korshunov-1577888833.html
https://ria.ru/20200928/ingushetiya-1577648885.html
москва
симферополь
севастополь
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, москва, симферополь, севастополь
МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. Российские туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, что их больше всего удивило в путешествиях по своей стране, сообщает Ostrovok.ru.
Специалисты компании провели исследование среди двух тысяч пользователей и выяснили, что самое большое впечатление на отдыхающих производят красивая природа и живописная местность – так ответили 40 процентов респондентов.
Вдвое меньше – 21 процент – отметили интересные достопримечательности и развлечения.
Каждый десятый опрошенный рассказал, что был приятно удивлен стоимостью отдыха в России. Путешествуя по стране в период с июня по сентябрь, туристы чаще всего бронировали отели на три ночи, а средний чек составил 12,7 тысячи рублей.
Еще 10 процентов опрошенных высоко оценили местную кухню и отметили дружелюбное отношение со стороны местных жителей.
Доля путешественников, которых удивила хорошая транспортная доступность российских курортов, составила девять процентов. Столько же остались очень довольны выбранным для отдыха отелем.
Не понравилось отдыхать в России 13 процентам пользователей, причем мужчины оказались значительно взыскательнее женщин.
По данным онлайн-сервиса, чаще всего пользователи останавливались в отелях в Москве, Санкт-Петербурге, Севастополе, Сочи, Ялте, Симферополе, Алуште, Судаке, Феодосии и Казани. Самыми востребованными категориями гостиниц стали трехзвездочные (21 процент бронировал там номера) и четырехзвездочные (16 процентов).