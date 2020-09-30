https://ria.ru/20200930/puteshestviya-1577999559.html

Туристы рассказали, что их удивило в путешествиях по России

Российские туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, что их больше всего удивило в путешествиях по своей стране, сообщает Ostrovok.ru. РИА Новости, 30.09.2020

2020-09-30T16:15

2020-09-30T16:15

2020-09-30T16:15

туризм

туризм

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<strong>МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. </strong>Российские туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, что их больше всего удивило в путешествиях по своей стране, сообщает Ostrovok.ru.Специалисты компании провели исследование среди двух тысяч пользователей и выяснили, что самое большое впечатление на отдыхающих производят красивая природа и живописная местность – так ответили 40 процентов респондентов.Вдвое меньше – 21 процент – отметили интересные достопримечательности и развлечения.Каждый десятый опрошенный рассказал, что был приятно удивлен стоимостью отдыха в России. Путешествуя по стране в период с июня по сентябрь, туристы чаще всего бронировали отели на три ночи, а средний чек составил 12,7 тысячи рублей.Еще 10 процентов опрошенных высоко оценили местную кухню и отметили дружелюбное отношение со стороны местных жителей.Доля путешественников, которых удивила хорошая транспортная доступность российских курортов, составила девять процентов. Столько же остались очень довольны выбранным для отдыха отелем.Не понравилось отдыхать в России 13 процентам пользователей, причем мужчины оказались значительно взыскательнее женщин.По данным онлайн-сервиса, чаще всего пользователи останавливались в отелях в Москве, Санкт-Петербурге, Севастополе, Сочи, Ялте, Симферополе, Алуште, Судаке, Феодосии и Казани. Самыми востребованными категориями гостиниц стали трехзвездочные (21 процент бронировал там номера) и четырехзвездочные (16 процентов).

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симферополь

севастополь

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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