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Туризм
https://ria.ru/20200930/puteshestviya-1577999559.html
Туристы рассказали, что их удивило в путешествиях по России
Российские туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, что их больше всего удивило в путешествиях по своей стране, сообщает Ostrovok.ru. РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T16:15
2020-09-30T16:15
туризм
туризм
новости - туризм
москва
симферополь
севастополь
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<strong>МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. </strong>Российские туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, что их больше всего удивило в путешествиях по своей стране, сообщает Ostrovok.ru.Специалисты компании провели исследование среди двух тысяч пользователей и выяснили, что самое большое впечатление на отдыхающих производят красивая природа и живописная местность – так ответили 40 процентов респондентов.Вдвое меньше – 21 процент – отметили интересные достопримечательности и развлечения.Каждый десятый опрошенный рассказал, что был приятно удивлен стоимостью отдыха в России. Путешествуя по стране в период с июня по сентябрь, туристы чаще всего бронировали отели на три ночи, а средний чек составил 12,7 тысячи рублей.Еще 10 процентов опрошенных высоко оценили местную кухню и отметили дружелюбное отношение со стороны местных жителей.Доля путешественников, которых удивила хорошая транспортная доступность российских курортов, составила девять процентов. Столько же остались очень довольны выбранным для отдыха отелем.Не понравилось отдыхать в России 13 процентам пользователей, причем мужчины оказались значительно взыскательнее женщин.По данным онлайн-сервиса, чаще всего пользователи останавливались в отелях в Москве, Санкт-Петербурге, Севастополе, Сочи, Ялте, Симферополе, Алуште, Судаке, Феодосии и Казани. Самыми востребованными категориями гостиниц стали трехзвездочные (21 процент бронировал там номера) и четырехзвездочные (16 процентов).
https://ria.ru/20200929/krasnoyarsk-1577078853.html
https://ria.ru/20200930/korshunov-1577888833.html
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туризм, новости - туризм, москва, симферополь, севастополь

Туристы рассказали, что их удивило в путешествиях по России

16:15 30.09.2020
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкТуристы сплавляются по реке Катунь в Алтайском крае
Туристы сплавляются по реке Катунь в Алтайском крае - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. Российские туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, что их больше всего удивило в путешествиях по своей стране, сообщает Ostrovok.ru.
Специалисты компании провели исследование среди двух тысяч пользователей и выяснили, что самое большое впечатление на отдыхающих производят красивая природа и живописная местность – так ответили 40 процентов респондентов.
Вдвое меньше – 21 процент – отметили интересные достопримечательности и развлечения.
Каждый десятый опрошенный рассказал, что был приятно удивлен стоимостью отдыха в России. Путешествуя по стране в период с июня по сентябрь, туристы чаще всего бронировали отели на три ночи, а средний чек составил 12,7 тысячи рублей.
Еще 10 процентов опрошенных высоко оценили местную кухню и отметили дружелюбное отношение со стороны местных жителей.
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Доля путешественников, которых удивила хорошая транспортная доступность российских курортов, составила девять процентов. Столько же остались очень довольны выбранным для отдыха отелем.
Не понравилось отдыхать в России 13 процентам пользователей, причем мужчины оказались значительно взыскательнее женщин.
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По данным онлайн-сервиса, чаще всего пользователи останавливались в отелях в Москве, Санкт-Петербурге, Севастополе, Сочи, Ялте, Симферополе, Алуште, Судаке, Феодосии и Казани. Самыми востребованными категориями гостиниц стали трехзвездочные (21 процент бронировал там номера) и четырехзвездочные (16 процентов).
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