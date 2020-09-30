https://ria.ru/20200930/pravoslavie-1578000151.html

Священник: "комфортное православие" - это безумие

Бывший пресс-секретарь патриархов Алексия Второго и Кирилла протоиерей Владимир Вигилянский в интервью РИА Новости назвал "комфортное православие" безумием, а... РИА Новости, 30.09.2020

2020-09-30T14:16

2020-09-30T14:16

2020-09-30T14:17

религия и мировоззрение

новости - религия и мировоззрение

владимир вигилянский

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<strong>МОСКВА, 30 сен - РИА Новости.</strong> Бывший пресс-секретарь патриархов Алексия Второго и Кирилла протоиерей Владимир Вигилянский в интервью РИА Новости назвал "комфортное православие" безумием, а потребительскую идеологию - "бичом нашего времени"."Всё чаще я встречаю рассуждения, что наличие денег может обеспечить людям счастье, качественную дружбу, здоровье, семью и даже любовь. Даже появилось такое словосочетание, как "комфортное православие". Безумие какое-то", - сказал Вигилянский, который в настоящее время является настоятелем Храма святой Татианы при МГУ.Он отметил, что "один из идолов, разрушающих всю систему ценностей, сложившуюся из опыта предыдущих поколений", это "потребительство", которое есть "бич нашего времени"."Когда-то меня поразила мысль Александра Исаевича Солженицына, что если мы - люди, нации, страны - не сумеем себя ограничивать, то наша цивилизация погибнет. Потребительство, пройдя этап безобидного экономического улучшения качества жизни, действительно, стала идеологией", - признал священник.По его словам, всякие нестроения в обществах и напряжения имеют комплексные причины, в которые входят и проблемы социального неравенства. Однако, по мнению Вигилянского, "истинные причины более глубокие"."На мой взгляд, драмы и трагедии человека в современной жизни лежат в плоскости взаимоотношения человека с Богом. Пропасть между ними с каждым десятилетием стремительно раздвигается. Человек теряет под своими ногами почву, а в небе ему не за что уцепиться. Человек потерял способность критично относиться к себе, и он разучился благодарить Бога и людей за то, что у него есть. Это безрадостное существование", - отметил собеседник агентства.

https://ria.ru/20200930/vigilyanskiy-1577970374.html

https://ria.ru/20200924/lyuterane-1577730443.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости - религия и мировоззрение, владимир вигилянский