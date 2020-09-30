https://ria.ru/20200930/pravoslavie-1578000151.html
Священник: "комфортное православие" - это безумие
Бывший пресс-секретарь патриархов Алексия Второго и Кирилла протоиерей Владимир Вигилянский в интервью РИА Новости назвал "комфортное православие" безумием, а... РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T14:16
2020-09-30T14:16
2020-09-30T14:17
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
владимир вигилянский
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<strong>МОСКВА, 30 сен - РИА Новости.</strong> Бывший пресс-секретарь патриархов Алексия Второго и Кирилла протоиерей Владимир Вигилянский в интервью РИА Новости назвал "комфортное православие" безумием, а потребительскую идеологию - "бичом нашего времени"."Всё чаще я встречаю рассуждения, что наличие денег может обеспечить людям счастье, качественную дружбу, здоровье, семью и даже любовь. Даже появилось такое словосочетание, как "комфортное православие". Безумие какое-то", - сказал Вигилянский, который в настоящее время является настоятелем Храма святой Татианы при МГУ.Он отметил, что "один из идолов, разрушающих всю систему ценностей, сложившуюся из опыта предыдущих поколений", это "потребительство", которое есть "бич нашего времени"."Когда-то меня поразила мысль Александра Исаевича Солженицына, что если мы - люди, нации, страны - не сумеем себя ограничивать, то наша цивилизация погибнет. Потребительство, пройдя этап безобидного экономического улучшения качества жизни, действительно, стала идеологией", - признал священник.По его словам, всякие нестроения в обществах и напряжения имеют комплексные причины, в которые входят и проблемы социального неравенства. Однако, по мнению Вигилянского, "истинные причины более глубокие"."На мой взгляд, драмы и трагедии человека в современной жизни лежат в плоскости взаимоотношения человека с Богом. Пропасть между ними с каждым десятилетием стремительно раздвигается. Человек теряет под своими ногами почву, а в небе ему не за что уцепиться. Человек потерял способность критично относиться к себе, и он разучился благодарить Бога и людей за то, что у него есть. Это безрадостное существование", - отметил собеседник агентства.
https://ria.ru/20200930/vigilyanskiy-1577970374.html
https://ria.ru/20200924/lyuterane-1577730443.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - религия и мировоззрение, владимир вигилянский
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Бывший пресс-секретарь патриархов Алексия Второго и Кирилла протоиерей Владимир Вигилянский в интервью РИА Новости назвал "комфортное православие" безумием, а потребительскую идеологию - "бичом нашего времени".
"Всё чаще я встречаю рассуждения, что наличие денег может обеспечить людям счастье, качественную дружбу, здоровье, семью и даже любовь. Даже появилось такое словосочетание, как "комфортное православие". Безумие какое-то", - сказал Вигилянский, который в настоящее время является настоятелем Храма святой Татианы при МГУ.
Он отметил, что "один из идолов, разрушающих всю систему ценностей, сложившуюся из опыта предыдущих поколений", это "потребительство", которое есть "бич нашего времени".
"Когда-то меня поразила мысль Александра Исаевича Солженицына, что если мы - люди, нации, страны - не сумеем себя ограничивать, то наша цивилизация погибнет. Потребительство, пройдя этап безобидного экономического улучшения качества жизни, действительно, стала идеологией", - признал священник.
По его словам, всякие нестроения в обществах и напряжения имеют комплексные причины, в которые входят и проблемы социального неравенства. Однако, по мнению Вигилянского, "истинные причины более глубокие".
"На мой взгляд, драмы и трагедии человека в современной жизни лежат в плоскости взаимоотношения человека с Богом. Пропасть между ними с каждым десятилетием стремительно раздвигается. Человек теряет под своими ногами почву, а в небе ему не за что уцепиться. Человек потерял способность критично относиться к себе, и он разучился благодарить Бога и людей за то, что у него есть. Это безрадостное существование", - отметил собеседник агентства.