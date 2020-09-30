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В Тюмени один ребенок погиб, трое пострадали при пожаре в дачном поселке
Один ребенок погиб, трое пострадали при пожаре в дачном поселке в Тюмени, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона. РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T07:23
2020-09-30T07:24
тюмень
происшествия
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<strong>МОСКВА, 30 сен - РИА Новости.</strong> Один ребенок погиб, трое пострадали при пожаре в дачном поселке в <a href="http://ria.ru/location_Tjumen/" target="_blank" data-auto="true">Тюмени</a>, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.По его словам, сообщение о пожаре в садовом товариществе "Малинка" поступило в районе 3.20, горел двухэтажный деревянный дом."Ребенок 2015 года рождения погиб. Еще три ребенка пострадали, они госпитализированы", - сказал собеседник агентства.По его словам, около 03.55 пожар локализовали на площади 48 квадратных метров. "Проводится проливка и разбор конструкций", - добавил собеседник.
https://ria.ru/20200929/pozhar-1577954246.html
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тюмень, происшествия

В Тюмени один ребенок погиб, трое пострадали при пожаре в дачном поселке

07:23 30.09.2020 (обновлено: 07:24 30.09.2020)
 
© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
© РИА Новости / Николай Хижняк
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Один ребенок погиб, трое пострадали при пожаре в дачном поселке в Тюмени, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
По его словам, сообщение о пожаре в садовом товариществе "Малинка" поступило в районе 3.20, горел двухэтажный деревянный дом.
"Ребенок 2015 года рождения погиб. Еще три ребенка пострадали, они госпитализированы", - сказал собеседник агентства.
По его словам, около 03.55 пожар локализовали на площади 48 квадратных метров. "Проводится проливка и разбор конструкций", - добавил собеседник.
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