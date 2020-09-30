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https://ria.ru/20200930/porazhenie-1578009901.html
В Чувашии спасли пенсионерку со стопроцентным поражением легких
Врачи Республиканского клинического госпиталя для ветеранов войн в Чебоксарах спасли пациентку с коронавирусом, у которой было диагностировано 100-процентное... РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T16:25
2020-09-30T16:30
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
чебоксары
общество
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<strong>НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 сен — РИА Новости.</strong> Врачи Республиканского клинического госпиталя для ветеранов войн в <a href="http://ria.ru/location_Cheboksary/" target="_blank" data-auto="true">Чебоксарах</a> спасли пациентку с <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавирусом</a>, у которой было диагностировано 100-процентное поражение легких, сообщает минздрав региона.Стационар Республиканского клинического госпиталя для ветеранов войн, согласно приказу министерства здравоохранения Чувашской республики, перепрофилирован для приема пациентов с коронавирусом."Врачи госпиталя обрели бесценный опыт в борьбе с новой коронавирусной инфекцией и могут отстоять жизнь пациентов даже в самых тяжелых случаях, когда кажется, что шансов на выздоровление осталось уже слишком мало. Так, состоялась выписка 66-летней пациентки, тяжелый ход лечения которой был обусловлен подтвержденной коронавирусной инфекцией, осложненной пневмонией со 100% поражением легких, сахарным диабетом, морбидным ожирением и заболеваниями сердечно-сосудистой системы", - сообщает минздрав Чувашии на своей странице в <a href="https://www.instagram.com/minzdrav21/" target="_blank">Instagram</a>.Отмечается, что пациентка находилась в отделении анестезиологии и реанимации, где врачи боролись за ее жизнь более месяца. "Высокая квалификация и огромная практика специалистов госпиталя позволили выбрать эффективную тактику лечения в столь тяжелом случае и сохранить жизнь женщины", - подчеркивается в сообщении.Всего в Чувашии зарегистрировано 8 597 случаев заболевания коронавирусом, выздоровели 7 249 человек, 93 пациента умерли.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.
https://ria.ru/20200803/1575289053.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, чебоксары, общество

В Чувашии спасли пенсионерку со стопроцентным поражением легких

16:25 30.09.2020 (обновлено: 16:30 30.09.2020)
 
© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкКапельницы
Капельницы - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
© РИА Новости / Варвара Гертье
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 сен — РИА Новости. Врачи Республиканского клинического госпиталя для ветеранов войн в Чебоксарах спасли пациентку с коронавирусом, у которой было диагностировано 100-процентное поражение легких, сообщает минздрав региона.
Стационар Республиканского клинического госпиталя для ветеранов войн, согласно приказу министерства здравоохранения Чувашской республики, перепрофилирован для приема пациентов с коронавирусом.
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"Врачи госпиталя обрели бесценный опыт в борьбе с новой коронавирусной инфекцией и могут отстоять жизнь пациентов даже в самых тяжелых случаях, когда кажется, что шансов на выздоровление осталось уже слишком мало. Так, состоялась выписка 66-летней пациентки, тяжелый ход лечения которой был обусловлен подтвержденной коронавирусной инфекцией, осложненной пневмонией со 100% поражением легких, сахарным диабетом, морбидным ожирением и заболеваниями сердечно-сосудистой системы", - сообщает минздрав Чувашии на своей странице в Instagram.
Отмечается, что пациентка находилась в отделении анестезиологии и реанимации, где врачи боролись за ее жизнь более месяца. "Высокая квалификация и огромная практика специалистов госпиталя позволили выбрать эффективную тактику лечения в столь тяжелом случае и сохранить жизнь женщины", - подчеркивается в сообщении.
Всего в Чувашии зарегистрировано 8 597 случаев заболевания коронавирусом, выздоровели 7 249 человек, 93 пациента умерли.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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