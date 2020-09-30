Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200930/pokhischenie-1578002438.html
В Подмосковье мужчина похитил 16-летнюю девочку
Москвич похитил 16-летнюю девочку с остановки в Подмосковье, спросив у нее дорогу и пообещав подвезти, его задержали, девочке удалось сбежать, сообщила... РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T14:46
2020-09-30T19:56
ольга врадий
московская область (подмосковье)
пушкино
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155780/26/1557802611_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_dfd342a8f0bc946ae921bbe2a97866a0.jpg
<strong>МОСКВА, 30 сен — РИА Новости.</strong> Москвич похитил 16-летнюю девочку с остановки в <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковье</a>, спросив у нее дорогу и пообещав подвезти, его задержали, девочке удалось сбежать, сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области <a href="http://ria.ru/person_Olga_Vradijj/" target="_blank" data-auto="true">Ольга Врадий</a>."Следователем следственного отдела по городу <a href="http://ria.ru/location_Pushkino/" target="_blank" data-auto="true">Пушкино</a> ГСУ СК России по Московской области 40-летнему москвичу предъявлено обвинение в разбойном нападении с применением оружия (часть 2 статьи 162 УК России) и похищении (статья 126 УК России)", — сказала она.По данным следствия, 25 сентября обвиняемый, увидев на остановке на Ельдигинском шоссе девочку, спросил у нее дорогу до деревни Алешино, после чего предложил ее подвезти. Отмечается, что 16-летняя девочка села к нему в машину, где мужчина напал на нее, связал руки веревкой и, угрожая ножом, отобрал телефон. После этого он поехал в неизвестном для нее направлении. Добавляется, что девочке затем удалось освободиться и убежать, ей потом помог мимо проезжавший водитель, который отвез ее домой.Подчеркивается, что правоохранителям в кратчайшие сроки удалось установить личность нападавшего и задержать его.
https://ria.ru/20200420/1570293540.html
"...после чего предложил ее подвести." Простите, что предложил сделать? Вы серьезно так ПИШИТЕ или это проверка на грамотность населения? Федеральный новостной сайт!!!
12
10
московская область (подмосковье)
пушкино
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/155780/26/1557802611_228:0:2959:2048_1400x0_80_0_0_0cc5ff264176c25fe585ec7ef62336bc.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ольга врадий, московская область (подмосковье), пушкино, происшествия

В Подмосковье мужчина похитил 16-летнюю девочку

14:46 30.09.2020 (обновлено: 19:56 30.09.2020)
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Москвич похитил 16-летнюю девочку с остановки в Подмосковье, спросив у нее дорогу и пообещав подвезти, его задержали, девочке удалось сбежать, сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.
"Следователем следственного отдела по городу Пушкино ГСУ СК России по Московской области 40-летнему москвичу предъявлено обвинение в разбойном нападении с применением оружия (часть 2 статьи 162 УК России) и похищении (статья 126 УК России)", — сказала она.
По данным следствия, 25 сентября обвиняемый, увидев на остановке на Ельдигинском шоссе девочку, спросил у нее дорогу до деревни Алешино, после чего предложил ее подвезти. Отмечается, что 16-летняя девочка села к нему в машину, где мужчина напал на нее, связал руки веревкой и, угрожая ножом, отобрал телефон. После этого он поехал в неизвестном для нее направлении. Добавляется, что девочке затем удалось освободиться и убежать, ей потом помог мимо проезжавший водитель, который отвез ее домой.
Подчеркивается, что правоохранителям в кратчайшие сроки удалось установить личность нападавшего и задержать его.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 20.04.2020
20 апреля, 12:32
В Москве мужчину похитили ради выкупа в 2,8 миллиона рублей
 
Обсудить10
Ольга ВрадийМосковская область (Подмосковье)ПушкиноПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:43Спасшийся при падении украинского Ан-26 курсант рассказал о катастрофе
02:34СМИ: США не стали присоединяться к санкциям против Лукашенко
02:17Эксперт объяснил, чем грозят спутанные провода у техники
02:06Дизайнер нашла способ победить осеннюю депрессию
01:53В США дочь канадского миллиардера осудили за связи с секс-культом
01:43Познер пожалел США после дебатов Трампа и Байдена
01:14В Госдуме резко ответили на инициативу депутата Рады переименовать Россию
00:39В Таиланде россиянин пытался украсть вещи из туристического бунгало
00:21Оклады ряда госслужащих и бюджетников проиндексируют на 3%
00:19В России прекратил действие временный запрет на импорт топлива
00:16Налоговые должники в России перестанут получать вычеты
00:14В России стартует осенний призыв
00:10Рубль подешевел к евро на 11,05 за последний квартал
00:04Путин и Макрон призвали к прекращению огня в Карабахе
23:50Экипаж МКС сузил зону поиска утечки воздуха
23:36При пожаре в квартире на западе Москвы погиб один человек
23:25Испанская полиция задержала россиян за перевозку наркотиков
23:22Спасатели ищут двух заблудившихся на Эльбрусе альпинистов
23:19Минобороны Армении показало передвижение турецких F-16
23:17Президент непризнанной НКР призвал готовиться к длительной войне
Лента новостейМолния