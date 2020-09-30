https://ria.ru/20200930/pokhischenie-1578002438.html
В Подмосковье мужчина похитил 16-летнюю девочку
Москвич похитил 16-летнюю девочку с остановки в Подмосковье, спросив у нее дорогу и пообещав подвезти, его задержали, девочке удалось сбежать, сообщила... РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T14:46
2020-09-30T14:46
2020-09-30T19:56
ольга врадий
московская область (подмосковье)
пушкино
происшествия
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<strong>МОСКВА, 30 сен — РИА Новости.</strong> Москвич похитил 16-летнюю девочку с остановки в <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковье</a>, спросив у нее дорогу и пообещав подвезти, его задержали, девочке удалось сбежать, сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области <a href="http://ria.ru/person_Olga_Vradijj/" target="_blank" data-auto="true">Ольга Врадий</a>."Следователем следственного отдела по городу <a href="http://ria.ru/location_Pushkino/" target="_blank" data-auto="true">Пушкино</a> ГСУ СК России по Московской области 40-летнему москвичу предъявлено обвинение в разбойном нападении с применением оружия (часть 2 статьи 162 УК России) и похищении (статья 126 УК России)", — сказала она.По данным следствия, 25 сентября обвиняемый, увидев на остановке на Ельдигинском шоссе девочку, спросил у нее дорогу до деревни Алешино, после чего предложил ее подвезти. Отмечается, что 16-летняя девочка села к нему в машину, где мужчина напал на нее, связал руки веревкой и, угрожая ножом, отобрал телефон. После этого он поехал в неизвестном для нее направлении. Добавляется, что девочке затем удалось освободиться и убежать, ей потом помог мимо проезжавший водитель, который отвез ее домой.Подчеркивается, что правоохранителям в кратчайшие сроки удалось установить личность нападавшего и задержать его.
https://ria.ru/20200420/1570293540.html
sedlex76
"...после чего предложил ее подвести." Простите, что предложил сделать? Вы серьезно так ПИШИТЕ или это проверка на грамотность населения? Федеральный новостной сайт!!!
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московская область (подмосковье)
пушкино
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ольга врадий, московская область (подмосковье), пушкино, происшествия