https://ria.ru/20200930/poiski-1578026473.html

Спасатели ищут двух заблудившихся на Эльбрусе альпинистов

Спасатели вышли на поиски двух альпинистов из Мытищ, которые заблудились на Эльбрусе на высоте 4,8 тысячи метров, сообщает ГУМЧС РФ по Кабардино-Балкарии. РИА Новости, 30.09.2020

2020-09-30T23:22

2020-09-30T23:22

2020-09-30T23:28

эльбрус

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

мытищи

набережные челны

происшествия

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<strong>НАЛЬЧИК, 30 сен – РИА Новости.</strong> Спасатели вышли на поиски двух альпинистов из <a href="http://ria.ru/location_Mytishhi/" target="_blank" data-auto="true">Мытищ</a>, которые заблудились на <a href="http://ria.ru/location_Mount_Elbrus/" target="_blank" data-auto="true">Эльбрусе</a> на высоте 4,8 тысячи метров, сообщает ГУМЧС РФ по Кабардино-Балкарии."В 22.25 мск в среду поступило сообщение, что на высоте 4,8 тысячи метров на горе Эльбрус незарегистрированная группа из двух альпинистов из Мытищ заблудилась и попросила о помощи", - говорится в сообщении.Уточняется, что на поисково-спасательные работы выдвинулись четверо спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> России.Это уже вторая спасательная операция, которая проходит в среду на Эльбрусе. Ранее сообщалось, что днем двое альпинистов из <a href="http://ria.ru/location_NaberezhnyeCHelny/" target="_blank" data-auto="true">Набережных Челнов</a> на высоте 5,2 тысячи метров попросили о помощи. По предварительной информации, при восхождении одному из спортсменов стало плохо. На их поиски вышли шестеро спасателей.

https://ria.ru/20200826/spasateli-1576330040.html

эльбрус

мытищи

набережные челны

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эльбрус, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), мытищи, набережные челны, происшествия