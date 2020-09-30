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Спасатели ищут двух заблудившихся на Эльбрусе альпинистов
Спасатели вышли на поиски двух альпинистов из Мытищ, которые заблудились на Эльбрусе на высоте 4,8 тысячи метров, сообщает ГУМЧС РФ по Кабардино-Балкарии. РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T23:22
2020-09-30T23:28
эльбрус
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
мытищи
набережные челны
происшествия
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<strong>НАЛЬЧИК, 30 сен – РИА Новости.</strong> Спасатели вышли на поиски двух альпинистов из <a href="http://ria.ru/location_Mytishhi/" target="_blank" data-auto="true">Мытищ</a>, которые заблудились на <a href="http://ria.ru/location_Mount_Elbrus/" target="_blank" data-auto="true">Эльбрусе</a> на высоте 4,8 тысячи метров, сообщает ГУМЧС РФ по Кабардино-Балкарии."В 22.25 мск в среду поступило сообщение, что на высоте 4,8 тысячи метров на горе Эльбрус незарегистрированная группа из двух альпинистов из Мытищ заблудилась и попросила о помощи", - говорится в сообщении.Уточняется, что на поисково-спасательные работы выдвинулись четверо спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> России.Это уже вторая спасательная операция, которая проходит в среду на Эльбрусе. Ранее сообщалось, что днем двое альпинистов из <a href="http://ria.ru/location_NaberezhnyeCHelny/" target="_blank" data-auto="true">Набережных Челнов</a> на высоте 5,2 тысячи метров попросили о помощи. По предварительной информации, при восхождении одному из спортсменов стало плохо. На их поиски вышли шестеро спасателей.
https://ria.ru/20200826/spasateli-1576330040.html
эльбрус
мытищи
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эльбрус, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), мытищи, набережные челны, происшествия

Спасатели ищут двух заблудившихся на Эльбрусе альпинистов

23:22 30.09.2020 (обновлено: 23:28 30.09.2020)
 
© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкРабота высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России в горах Кабардино-Балкарии
Работа высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России в горах Кабардино-Балкарии - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
© РИА Новости / Денис Абрамов
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НАЛЬЧИК, 30 сен – РИА Новости. Спасатели вышли на поиски двух альпинистов из Мытищ, которые заблудились на Эльбрусе на высоте 4,8 тысячи метров, сообщает ГУМЧС РФ по Кабардино-Балкарии.
"В 22.25 мск в среду поступило сообщение, что на высоте 4,8 тысячи метров на горе Эльбрус незарегистрированная группа из двух альпинистов из Мытищ заблудилась и попросила о помощи", - говорится в сообщении.
Уточняется, что на поисково-спасательные работы выдвинулись четверо спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.
Это уже вторая спасательная операция, которая проходит в среду на Эльбрусе. Ранее сообщалось, что днем двое альпинистов из Набережных Челнов на высоте 5,2 тысячи метров попросили о помощи. По предварительной информации, при восхождении одному из спортсменов стало плохо. На их поиски вышли шестеро спасателей.
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ЭльбрусМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)МытищиНабережные ЧелныПроисшествия
 
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