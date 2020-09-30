https://ria.ru/20200930/pogoda-1577984111.html
Синоптики рассказали о погоде в Москве в выходные
Сухая, солнечная погода с температурой до плюс 20 градусов ожидается в Москве в выходные, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна... РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T10:50
2020-09-30T10:50
2020-09-30T10:50
татьяна позднякова
погода
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 30 сен - РИА Новости.</strong> Сухая, солнечная погода с температурой до плюс 20 градусов ожидается в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> в выходные, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро <a href="http://ria.ru/person_tatyana-pozdnyakova/" target="_blank" data-auto="true">Татьяна Позднякова</a>."В выходные погода будет определяться антициклоном, погода у нас сухая, солнечная, дневная температура где-то около (плюс) 18 градусов, в центре может быть до 20 градусов, ночная температура - в пределах 8-10 градусов в Москве", - рассказала Позднякова агентству.
https://ria.ru/20200930/pogoda-1577974027.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
татьяна позднякова, погода, москва, общество