https://ria.ru/20200930/platskart-1578006000.html

В Москве покажут концепт более длинного плацкартного вагона

Российский производитель "Трансмашхолдинг" (ТМХ) построил для холдинга РЖД прототип нового более длинного и широкого плацкартного вагона с перегородками и... РИА Новости, 30.09.2020

2020-09-30T15:25

2020-09-30T15:25

2020-09-30T15:25

федеральная пассажирская компания

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/10/1574460436_0:100:1920:1180_1400x0_80_0_0_3e297d833a36d5de94fe92324beac913.jpg

<strong>МОСКВА, 30 сен - РИА Новости.</strong> Российский производитель "Трансмашхолдинг" (ТМХ) построил для холдинга РЖД прототип нового более длинного и широкого плацкартного вагона с перегородками и шкафами, его покажут в пятницу в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании)."Второго октября в 09.00 на площади Павелецкого вокзала состоится презентация концепта плацкартного пассажирского вагона для поездов дальнего следования. Прототип выполнен в так называемом габарите "Т" - его пространство увеличено на 11%, ширина стала больше на 28 сантиметров, а длина - на 73 сантиметра", - сообщили в ФПК.Там добавили, что в интерьере преобладают натуральные, спокойные оттенки, а при создании оборудования использованы новейшие материалы.Российский производитель "Трансмашхолдинг" разработал три концепции плацкартных вагонов будущего. Одна из них в виде макета в натуральную величину была представлена в ноябре 2019 года и позднее выставлена на Казанском вокзале. Места расположены как в обычном плацкарте, но там, где полки разделены перегородкой в виде модульного шкафа с местом для багажа, обуви и верхней одежды, получается что-то вроде купе. Представитель ФПК уточнил РИА Новости, что в пятницу будет показан уже настоящий вагон с рядом доработок и больше по размерам, чем стандартные вагоны, курсирующие в составах поездов дальнего следования.<a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_passazhirskaja_kompanija/" target="_blank" data-auto="true">ФПК</a> и ТМХ в течение 2020 года обещали представить еще две концепции интерьера плацкартов в виде полноразмерных макетов и показать их на крупнейших вокзалах страны. Это необходимо для получения обратной связи от пассажиров, на основании мнений которых будет разработан итоговый вариант. Планируется, что такой подвижной состав может начать перевозить пассажиров в дальнем следовании уже в 2023 году.

https://ria.ru/20191119/1561102035.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная пассажирская компания, экономика