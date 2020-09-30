https://ria.ru/20200930/pensiya-1577999671.html

Эксперт оценил идею отменить накопительную часть пенсии

Накопительная пенсионная система "подвисла" в России в 2014 году, нужно определять юридический статус этой системы, сказал РИА Новости экс-заместитель министра... РИА Новости, 30.09.2020

2020-09-30T14:10

2020-09-30T14:10

2020-09-30T14:10

александр сафонов

михаил мишустин

федерация независимых профсоюзов россии

общество

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<strong>МОСКВА, 30 сен - РИА Новости.</strong> Накопительная пенсионная система "подвисла" в России в 2014 году, нужно определять юридический статус этой системы, сказал РИА Новости экс-заместитель министра здравоохранения и социального развития РФ, проректор Финансового университета при правительстве РФ <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Safonov/" target="_blank" data-auto="true">Александр Сафонов</a>.Ранее сообщалось, что Федерация независимых профсоюзов России (<a href="http://ria.ru/organization_Federacija_nezavisimykh_profsojuzov_Rossii/" target="_blank" data-auto="true">ФНПР</a>) направила письмо премьер-министру РФ <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаилу Мишустину</a> с просьбой исключить накопительный компонент из системы государственного пенсионного страхования.Сафонов напомнил, что в 2014 году правительство приняло решение о заморозке отчислений в накопительную пенсионную систему, с этого момента система как бы "подвисла"."Поэтому естественно возникает закономерный вопрос: а что дальше с этим институтом делать? Потому что накапливать невозможно... Нужно как-то определять статус этой системы юридически, потому что де-факто она не существует в том виде, в котором задумывалась", - сказал Сафонов.Эксперт также отметил, что на накопительную систему действуют экономические факторы. В первую очередь это низкая зарплата, поскольку серьезные взносы можно делать только с зарплаты, превышающей 70-80 тысяч рублей.Второй фактор – падение доходности инвестиций, которые делают негосударственные пенсионные фонды в банковские депозиты, ценные бумаги, из-за экономического кризиса, пояснил Сафонов."Плюс ко всему прочему на ту сумму, которая накапливается на счетах граждан от ведения инвестиционных доходов, из этой части суммы негосударственные пенсионные фонды берут на операционные расходы, поэтому естественно встает вопрос о целесообразности уже экономического плана", - уточнил Сафонов.Он также напомнил, что государство уже долгое время ведет дискуссию о переформатировании обязательной накопительной системы в так называемый гарантированный пенсионный продукт (ГПП), но пока решение не принято.Сафонов предположил, что профсоюзы пытаются подтолкнуть дискуссию к принятию решения. Он также добавил, что сейчас едва ли может быть принято решение о восстановлении отчислений в негосударственную пенсионную систему, но придать ей новый юридический статус в виде ГПП, "конечно, надо".

https://ria.ru/20200930/pensiya-1577995104.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200930/pensiya-1577988135.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр сафонов, михаил мишустин, федерация независимых профсоюзов россии, общество