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https://ria.ru/20200930/pensiya-1577995104.html
В Совфеде призвали сохранить накопительную часть пенсии
Накопительная часть пенсии имеет право на жизнь, она является хорошим подспорьем для человека в старости и должна быть добровольной, с гарантиями сохранности... РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T13:09
2020-09-30T13:09
пенсии
валерий рязанский
федерация независимых профсоюзов россии
пенсионный фонд рф
общество
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<strong>МОСКВА, 30 сен - РИА Новости.</strong> Накопительная часть пенсии имеет право на жизнь, она является хорошим подспорьем для человека в старости и должна быть добровольной, с гарантиями сохранности средств, заявил РИА Новости в среду первый замглавы социального комитета Совфеда <a href="http://ria.ru/person_Valerijj_Rjazanskijj/" target="_blank" data-auto="true">Валерий Рязанский</a>.Ранее Федерация независимых профсоюзов России (<a href="http://ria.ru/organization_Federacija_nezavisimykh_profsojuzov_Rossii/" target="_blank" data-auto="true">ФНПР</a>) направила письмо премьер-министру РФ <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаилу Мишустину</a> с просьбой исключить накопительный компонент из системы государственного пенсионного страхования. По мнению профсоюзов, этот вопрос не нашел практического решения, что приводит к правовым коллизиям. Так, из системы государственного обязательного пенсионного страхования выведен параметр периода ожидаемой выплаты пенсии, но он сохранен для накопительного компонента, который является частью системы."Профсоюзы сохраняют свою позицию, которая означает неприятие накопительной пенсии в той редакции, в какой она у нас просуществовала какое-то время и существует до сих пор. Они с самого начала заявляли свою позицию против и давали совершенно другие предложения, главной из которых была добровольность, во-первых, и второе – это не должно приводить к снижению страховых взносов", - сказал парламентарий.По словам Рязанского, нынешняя позиция ФНПР определяется тем, что они принципиально не согласны с самой системой. Кроме того, профсоюзы предлагают не принимать каждый год решение о заморозке накопительной пенсии (с 2014 года), а сделать это раз и навсегда. "И еще одна причина, по которой, мне кажется, профсоюзы возражают – это пересчет срока выплат, что может привести к уменьшению накопительной пенсии. Предлагается установить срок в 22 года", - напомнил законодатель.Их подходы к накопительной пенсии совершенно другие – надо все вернуть в страховую систему, увеличить взносы в нее, сделать ее самодостаточной, а накопительную компоненту сделать добровольной либо на основе договоренностей сотрудников и компании, пояснил он.На отчисление страховых взносов на накопительную часть с 2014 года действует так называемый мораторий, то есть государство их заморозило, а все 22% отчислений в <a href="http://ria.ru/organization_Pensionnyjj_fond_RF/" target="_blank" data-auto="true">ПФР</a> с заработной платы идут на страховые пенсии (фактически – на выплату пособий действующим пенсионерам)."Накопительный компонент отменять нельзя, как и в принципе… возможность дополнительно накопить на старость. Таких возможностей должно быть несколько. Это и банковская система, и инвестиционные возможности. Это может быть и в чистом виде накопительная компонента, которая может быть сделана в виде собственных взносов, возможно, и софинансирование со стороны работодателя", - пояснил сенатор.Накопительная пенсия имеет право на жизнь с государственными гарантиями сохранности накопленных средств, уверен он. При этом, "если будет приниматься новый закон о накопительной пенсии, все прежние обязательства в этой части должны выполняться, а прежние нормы о выплатах должны быть "погружены" в новое законодательство", - отметил Рязанский.Норму о выплатах в течении 22 лет он назвал "статистически выверенной".
https://radiosputnik.ria.ru/20200930/pensiya-1577988135.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200921/posobiya-1577530257.html
https://ria.ru/20200922/banki-1577579735.html
Кто вообще придумал эту пирамиду!??
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пенсии, валерий рязанский, федерация независимых профсоюзов россии, пенсионный фонд рф, общество

В Совфеде призвали сохранить накопительную часть пенсии

13:09 30.09.2020
 
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкП/к Стратегические и краткосрочные ориентиры бюджетной политики 2013–2015
П/к Стратегические и краткосрочные ориентиры бюджетной политики 2013–2015 - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Накопительная часть пенсии имеет право на жизнь, она является хорошим подспорьем для человека в старости и должна быть добровольной, с гарантиями сохранности средств, заявил РИА Новости в среду первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.
Ранее Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) направила письмо премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой исключить накопительный компонент из системы государственного пенсионного страхования. По мнению профсоюзов, этот вопрос не нашел практического решения, что приводит к правовым коллизиям. Так, из системы государственного обязательного пенсионного страхования выведен параметр периода ожидаемой выплаты пенсии, но он сохранен для накопительного компонента, который является частью системы.
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"Профсоюзы сохраняют свою позицию, которая означает неприятие накопительной пенсии в той редакции, в какой она у нас просуществовала какое-то время и существует до сих пор. Они с самого начала заявляли свою позицию против и давали совершенно другие предложения, главной из которых была добровольность, во-первых, и второе – это не должно приводить к снижению страховых взносов", - сказал парламентарий.
По словам Рязанского, нынешняя позиция ФНПР определяется тем, что они принципиально не согласны с самой системой. Кроме того, профсоюзы предлагают не принимать каждый год решение о заморозке накопительной пенсии (с 2014 года), а сделать это раз и навсегда. "И еще одна причина, по которой, мне кажется, профсоюзы возражают – это пересчет срока выплат, что может привести к уменьшению накопительной пенсии. Предлагается установить срок в 22 года", - напомнил законодатель.
Их подходы к накопительной пенсии совершенно другие – надо все вернуть в страховую систему, увеличить взносы в нее, сделать ее самодостаточной, а накопительную компоненту сделать добровольной либо на основе договоренностей сотрудников и компании, пояснил он.
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На отчисление страховых взносов на накопительную часть с 2014 года действует так называемый мораторий, то есть государство их заморозило, а все 22% отчислений в ПФР с заработной платы идут на страховые пенсии (фактически – на выплату пособий действующим пенсионерам).
"Накопительный компонент отменять нельзя, как и в принципе… возможность дополнительно накопить на старость. Таких возможностей должно быть несколько. Это и банковская система, и инвестиционные возможности. Это может быть и в чистом виде накопительная компонента, которая может быть сделана в виде собственных взносов, возможно, и софинансирование со стороны работодателя", - пояснил сенатор.
Накопительная пенсия имеет право на жизнь с государственными гарантиями сохранности накопленных средств, уверен он. При этом, "если будет приниматься новый закон о накопительной пенсии, все прежние обязательства в этой части должны выполняться, а прежние нормы о выплатах должны быть "погружены" в новое законодательство", - отметил Рязанский.
Норму о выплатах в течении 22 лет он назвал "статистически выверенной".
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ПенсииВалерий РязанскийФедерация независимых профсоюзов РоссииПенсионный фонд РФОбщество
 
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