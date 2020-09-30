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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200930/patent-1577999952.html
Центр "Вектор" получил патенты на вакцину от коронавируса
Федеральный институт промышленной собственности выдал научному центру вирусологии и биотехнологии "Вектор" патенты на вакцину "ЭпиВакКорона" против COVID-19,... РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T14:12
2020-09-30T14:52
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
общество
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<strong>МОСКВА, 30 сен</strong> <strong>— РИА Новости.</strong> Федеральный институт промышленной собственности выдал научному центру вирусологии и биотехнологии "Вектор" патенты на вакцину "ЭпиВакКорона" против <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a>, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспатента.Препарат разработали на основе синтетических пептидных агентов. Он вызывает иммунную реакцию к патогену и в дальнейшем способствует формированию иммунитета к коронавирусу SARS-CoV-2. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что клинические испытания вакцины "ЭпиВакКорона" завершены.Уже по итогам первой фазы тестирования препарат доказал свою полную безопасность. Как отмечал заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа центра "Вектор" при Роспотребнадзоре Александр Рыжиков, вакцина хотя и не дает пожизненного иммунитета от COVID-19, защищает от заражения как минимум на полгода.На прошлой неделе <a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_zdravookhranenija_" target="_blank">Министерство здравоохранения</a> приступило к регистрации "ЭпиВакКороны". Процесс планируют завершить к 15 октября: накануне "Вектор" сдал в Минздрав все необходимые для проверки документы.После этого клинические испытания "ЭпиВакКороны" продолжатся: в частности, препарат протестируют на добровольцах старше 60 лет и страдающих хроническими заболеваниями. Также проведут плацебо-контролируемые пострегистрационные исследования на выборке в пять тысяч человек разного возраста. Всего в исследованиях на третьем этапе, при изучении эффективности, примут участие не менее трех тысяч добровольцев.Производить "ЭпиВакКорону" будут на площадке "Вектора", в гражданский оборот планируют выпустить два ее варианта.Это уже вторая российская вакцина, успешно завершившая исследования на людях. Первую — "Спутник-V" ("ГамКовидВак") — зарегистрировали в начале августа.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.
https://ria.ru/20200929/vaktsina-1577952294.html
https://ria.ru/20200929/vaktsina-1577937857.html
Отлично!
183
Вектор молодцы!
143
12
россия
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), общество

Центр "Вектор" получил патенты на вакцину от коронавируса

14:12 30.09.2020 (обновлено: 14:52 30.09.2020)
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСотрудники ООО НПФ "Исследовательский центр" на базе одной из лабораторий НПО "Вектор"
Сотрудники ООО НПФ Исследовательский центр на базе одной из лабораторий НПО Вектор - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Федеральный институт промышленной собственности выдал научному центру вирусологии и биотехнологии "Вектор" патенты на вакцину "ЭпиВакКорона" против COVID-19, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспатента.

"Всего было выдано три патента на изобретения, каждое из которых содержит в себе определенный модифицированный фрагмент вируса", — уточнили в ведомстве.

Препарат разработали на основе синтетических пептидных агентов. Он вызывает иммунную реакцию к патогену и в дальнейшем способствует формированию иммунитета к коронавирусу SARS-CoV-2.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что клинические испытания вакцины "ЭпиВакКорона" завершены.
Уже по итогам первой фазы тестирования препарат доказал свою полную безопасность. Как отмечал заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа центра "Вектор" при Роспотребнадзоре Александр Рыжиков, вакцина хотя и не дает пожизненного иммунитета от COVID-19, защищает от заражения как минимум на полгода.
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На прошлой неделе Министерство здравоохранения приступило к регистрации "ЭпиВакКороны". Процесс планируют завершить к 15 октября: накануне "Вектор" сдал в Минздрав все необходимые для проверки документы.
После этого клинические испытания "ЭпиВакКороны" продолжатся: в частности, препарат протестируют на добровольцах старше 60 лет и страдающих хроническими заболеваниями. Также проведут плацебо-контролируемые пострегистрационные исследования на выборке в пять тысяч человек разного возраста. Всего в исследованиях на третьем этапе, при изучении эффективности, примут участие не менее трех тысяч добровольцев.
Производить "ЭпиВакКорону" будут на площадке "Вектора", в гражданский оборот планируют выпустить два ее варианта.
Это уже вторая российская вакцина, успешно завершившая исследования на людях. Первую — "Спутник-V" ("ГамКовидВак") — зарегистрировали в начале августа.
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Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияГосударственный научный центр вирусологии и биотехнологий "Вектор"Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)Общество
 
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