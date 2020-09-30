https://ria.ru/20200930/pamyatniki-1578023186.html

Церетели и Щербаков не вошли в комиссию МГД по монументальному искусству

Мосгордума утвердила новый состав комиссии по монументальному искусству, в него вошли 15 человек, среди которых председатель прошлого состава, архитектор Игорь... РИА Новости, 30.09.2020

2020-09-30T20:31

2020-09-30T20:31

2020-09-30T20:32

культура

новости культуры

памятники

салават щербаков

алексей шапошников

московская городская дума

зураб церетели

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/150392/11/1503921108_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_3d62e633f4763bcfada9761a07524eef.jpg

<strong>МОСКВА, 30 сен - РИА Новости.</strong> Мосгордума утвердила новый состав комиссии по монументальному искусству, в него вошли 15 человек, среди которых председатель прошлого состава, архитектор Игорь Воскресенский, а кандидатуры художника Василия Церетели и скульптора Салавата Щербакова депутаты не поддержали, передает корреспондент РИА Новости.Ранее глава комиссии МГД по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов сообщил, что было 33 кандидатуры на вхождение в состав комиссии.Согласно данным сайта Мосгордумы, срок полномочий предыдущего состава комиссии истек в конце 2019 года. Комиссия из 17 человек формируется по представлениям творческих и научных общественных объединений, научных организаций и вузов в сфере изобразительных искусств и архитектуры. В комиссию могут войти только признанные специалисты в области истории Москвы, культуры, архитектуры и искусства, имеющих ученые степени или звания в соответствующих отраслях знания и живущие в Москве или Московской области.В списке утвержденных кандидатов, который огласила председатель счетной комиссии Лариса Картавцева, значатся члены прошлого состава комиссии – председатель Игорь Воскресенский, а также Константин Аверьянов, Сергей Андрияка, Галина Ведерникова, Галина Волкова, Сергей Иванов, Валерий Перфильев, Елена Соловьева.Появилось семь новых участников: Евгений Богатырев, Игорь Бурганов, Татьяна Гук, Олег Закоморный, Сергей Половинкин, Алексей Тихонов, Александр Школьник. При этом кандидатуры художника Василия Церетели и скульптора Салавата Щербакова депутаты не утвердили."В состав по монументальному искусству у нас вошли вот эти люди – 15 человек", - отметила Картавцева.В свою очередь председатель МГД Алексей Шапошников пояснил, что войти в состав могут те, кто набрал не меньше 23 голосов.

https://ria.ru/20200929/esenin-1577947850.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, памятники, салават щербаков, алексей шапошников, московская городская дума, зураб церетели