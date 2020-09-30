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https://ria.ru/20200930/pamyatniki-1578023186.html
Церетели и Щербаков не вошли в комиссию МГД по монументальному искусству
Мосгордума утвердила новый состав комиссии по монументальному искусству, в него вошли 15 человек, среди которых председатель прошлого состава, архитектор Игорь... РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T20:31
2020-09-30T20:32
культура
новости культуры
памятники
салават щербаков
алексей шапошников
московская городская дума
зураб церетели
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<strong>МОСКВА, 30 сен - РИА Новости.</strong> Мосгордума утвердила новый состав комиссии по монументальному искусству, в него вошли 15 человек, среди которых председатель прошлого состава, архитектор Игорь Воскресенский, а кандидатуры художника Василия Церетели и скульптора Салавата Щербакова депутаты не поддержали, передает корреспондент РИА Новости.Ранее глава комиссии МГД по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов сообщил, что было 33 кандидатуры на вхождение в состав комиссии.Согласно данным сайта Мосгордумы, срок полномочий предыдущего состава комиссии истек в конце 2019 года. Комиссия из 17 человек формируется по представлениям творческих и научных общественных объединений, научных организаций и вузов в сфере изобразительных искусств и архитектуры. В комиссию могут войти только признанные специалисты в области истории Москвы, культуры, архитектуры и искусства, имеющих ученые степени или звания в соответствующих отраслях знания и живущие в Москве или Московской области.В списке утвержденных кандидатов, который огласила председатель счетной комиссии Лариса Картавцева, значатся члены прошлого состава комиссии – председатель Игорь Воскресенский, а также Константин Аверьянов, Сергей Андрияка, Галина Ведерникова, Галина Волкова, Сергей Иванов, Валерий Перфильев, Елена Соловьева.Появилось семь новых участников: Евгений Богатырев, Игорь Бурганов, Татьяна Гук, Олег Закоморный, Сергей Половинкин, Алексей Тихонов, Александр Школьник. При этом кандидатуры художника Василия Церетели и скульптора Салавата Щербакова депутаты не утвердили."В состав по монументальному искусству у нас вошли вот эти люди – 15 человек", - отметила Картавцева.В свою очередь председатель МГД Алексей Шапошников пояснил, что войти в состав могут те, кто набрал не меньше 23 голосов.
https://ria.ru/20200929/esenin-1577947850.html
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новости культуры, памятники, салават щербаков, алексей шапошников, московская городская дума, зураб церетели

Церетели и Щербаков не вошли в комиссию МГД по монументальному искусству

20:31 30.09.2020 (обновлено: 20:32 30.09.2020)
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСкульптор Салават Щербаков (справа) в своей мастерской у памятника конструктору стрелкового оружия Михаилу Калашникову
Скульптор Салават Щербаков (справа) в своей мастерской у памятника конструктору стрелкового оружия Михаилу Калашникову - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Мосгордума утвердила новый состав комиссии по монументальному искусству, в него вошли 15 человек, среди которых председатель прошлого состава, архитектор Игорь Воскресенский, а кандидатуры художника Василия Церетели и скульптора Салавата Щербакова депутаты не поддержали, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее глава комиссии МГД по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов сообщил, что было 33 кандидатуры на вхождение в состав комиссии.
Согласно данным сайта Мосгордумы, срок полномочий предыдущего состава комиссии истек в конце 2019 года. Комиссия из 17 человек формируется по представлениям творческих и научных общественных объединений, научных организаций и вузов в сфере изобразительных искусств и архитектуры. В комиссию могут войти только признанные специалисты в области истории Москвы, культуры, архитектуры и искусства, имеющих ученые степени или звания в соответствующих отраслях знания и живущие в Москве или Московской области.
В списке утвержденных кандидатов, который огласила председатель счетной комиссии Лариса Картавцева, значатся члены прошлого состава комиссии – председатель Игорь Воскресенский, а также Константин Аверьянов, Сергей Андрияка, Галина Ведерникова, Галина Волкова, Сергей Иванов, Валерий Перфильев, Елена Соловьева.
Появилось семь новых участников: Евгений Богатырев, Игорь Бурганов, Татьяна Гук, Олег Закоморный, Сергей Половинкин, Алексей Тихонов, Александр Школьник. При этом кандидатуры художника Василия Церетели и скульптора Салавата Щербакова депутаты не утвердили.
"В состав по монументальному искусству у нас вошли вот эти люди – 15 человек", - отметила Картавцева.
В свою очередь председатель МГД Алексей Шапошников пояснил, что войти в состав могут те, кто набрал не меньше 23 голосов.
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