Бирюков: отопление включено в 83% жилых домов и 93% соцобъектов в Москве
10:21 30.09.2020 (обновлено: 10:27 30.09.2020)
© РИА Новости / Евгений БиятовЗаместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Отопление включено в 83% жилых домов и 93% социальных объектов Москвы, сообщил журналистам в среду заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"По указанию мэра Москвы в понедельник в городе стартовал отопительный сезон. В настоящее время продолжаются работы по организации подачи тепла на городские объекты. По данным на девять утра, отопление включено в 83% жилых домов и 93% социальных учреждений", - рассказал Бирюков.
Заммэра подчеркнул, что технологически срок включения отопления - пять суток. Первыми тепло получают социальные объекты, жилые дома и офисные здания, затем - предприятия торговли и промышленности.
Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что городские службы полностью готовы к началу отопительного сезона. Все тепловые сети подготовлены должным образом, проведены гидравлические испытания согласно утвержденному плану, выявленные ненадежные участки сетей отремонтированы.