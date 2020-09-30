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Бирюков: отопление включено в 83% жилых домов и 93% соцобъектов в Москве
Отопление включено в 83% жилых домов и 93% социальных объектов Москвы, сообщил журналистам в среду заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства... РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T10:21
2020-09-30T10:27
москва сегодня: мегаполис для жизни
жкх
петр бирюков
москва
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<strong>МОСКВА, 30 сен - РИА Новости.</strong> Отопление включено в 83% жилых домов и 93% социальных объектов Москвы, сообщил журналистам в среду заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства <a href="https://ria.ru/person_Petr_Birjukov" target="_blank">Петр Бирюков</a>.Заммэра подчеркнул, что технологически срок включения отопления - пять суток. Первыми тепло получают социальные объекты, жилые дома и офисные здания, затем - предприятия торговли и промышленности.Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что городские службы полностью готовы к началу отопительного сезона. Все тепловые сети подготовлены должным образом, проведены гидравлические испытания согласно утвержденному плану, выявленные ненадежные участки сетей отремонтированы.
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жкх, петр бирюков, москва

Бирюков: отопление включено в 83% жилых домов и 93% соцобъектов в Москве

10:21 30.09.2020 (обновлено: 10:27 30.09.2020)
 
© РИА Новости / Евгений БиятовЗаместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Отопление включено в 83% жилых домов и 93% социальных объектов Москвы, сообщил журналистам в среду заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"По указанию мэра Москвы в понедельник в городе стартовал отопительный сезон. В настоящее время продолжаются работы по организации подачи тепла на городские объекты. По данным на девять утра, отопление включено в 83% жилых домов и 93% социальных учреждений", - рассказал Бирюков.
Заммэра подчеркнул, что технологически срок включения отопления - пять суток. Первыми тепло получают социальные объекты, жилые дома и офисные здания, затем - предприятия торговли и промышленности.
Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что городские службы полностью готовы к началу отопительного сезона. Все тепловые сети подготовлены должным образом, проведены гидравлические испытания согласно утвержденному плану, выявленные ненадежные участки сетей отремонтированы.
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