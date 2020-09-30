https://ria.ru/20200930/otoplenie-1577982088.html

Бирюков: отопление включено в 83% жилых домов и 93% соцобъектов в Москве

Отопление включено в 83% жилых домов и 93% социальных объектов Москвы, сообщил журналистам в среду заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства... РИА Новости, 30.09.2020

2020-09-30T10:21

2020-09-30T10:21

2020-09-30T10:27

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жкх

петр бирюков

москва

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<strong>МОСКВА, 30 сен - РИА Новости.</strong> Отопление включено в 83% жилых домов и 93% социальных объектов Москвы, сообщил журналистам в среду заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства <a href="https://ria.ru/person_Petr_Birjukov" target="_blank">Петр Бирюков</a>.Заммэра подчеркнул, что технологически срок включения отопления - пять суток. Первыми тепло получают социальные объекты, жилые дома и офисные здания, затем - предприятия торговли и промышленности.Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что городские службы полностью готовы к началу отопительного сезона. Все тепловые сети подготовлены должным образом, проведены гидравлические испытания согласно утвержденному плану, выявленные ненадежные участки сетей отремонтированы.

https://realty.ria.ru/20200930/listya-1577980098.html

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жкх, петр бирюков, москва