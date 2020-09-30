Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Липецкая область
Липецкая область
https://ria.ru/20200930/obrazovanie-1577984059.html
В Липецкой области в этом году откроют 42 "Точки роста"
Власти Липецкой области в этом году откроют 42 современных центра образования "Точка роста" - вдвое больше, чем в прошлом году, сообщил губернатор региона Игорь РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T10:50
2020-09-30T10:50
липецкая область
игорь артамонов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/1d/1572173060_0:19:1001:582_1400x0_80_0_0_64852611a1bac1c1c6956c356a15cd34.jpg
<strong>ЛИПЕЦК, 30 сен – РИА Новости</strong>. Власти Липецкой области в этом году откроют 42 современных центра образования "Точка роста" - вдвое больше, чем в прошлом году, сообщил губернатор региона <a href="https://ria.ru/person_Igor_Artamonov" target="_blank">Игорь Артамонов</a> на открытии образовательного центра в городе Грязи."Точка роста" в городе Грязи позволит школьникам заниматься по дополнительным программам цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей. Занятия будут проходить во внеурочное время. Юные горожане освоят шлемы виртуальной реальности, научатся управлять квадрокоптерами, оказывать первую медицинскую помощь, отточат шахматное мастерство, изучат основы 3D-моделирования.
https://ria.ru/20200924/zavod-1577712011.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/1d/1572173060_54:0:943:667_1400x0_80_0_0_0b0010106ff86a2f5d69971520380fe5.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
игорь артамонов

В Липецкой области в этом году откроют 42 "Точки роста"

10:50 30.09.2020
 
© Фото : Официальный портал администрации Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
© Фото : Официальный портал администрации Липецкой области
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 30 сен – РИА Новости. Власти Липецкой области в этом году откроют 42 современных центра образования "Точка роста" - вдвое больше, чем в прошлом году, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов на открытии образовательного центра в городе Грязи.
"Такие центры открывают доступ к современному образованию. Это возможности для детей, которые живут в сельской местности и в малых городах, получить те навыки, которые им будут необходимы в будущем. Я уверен, что ребята, которые будут здесь заниматься, добьются самых амбициозных целей и станут востребованными специалистами", – сказал Артамонов.
"Точка роста" в городе Грязи позволит школьникам заниматься по дополнительным программам цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей. Занятия будут проходить во внеурочное время. Юные горожане освоят шлемы виртуальной реальности, научатся управлять квадрокоптерами, оказывать первую медицинскую помощь, отточат шахматное мастерство, изучат основы 3D-моделирования.
Нарезанный ломтиками картофель на технологической линии на заводе по переработке и производству замороженного картофеля ГК Белая дача в Липецкой области - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
24 сентября, 15:10Липецкая область
В Липецкой области откроется завод замороженных овощей, грибов и ягод
 
Обсудить0
Липецкая областьИгорь Артамонов
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:34СМИ: США не стали присоединяться к санкциям против Лукашенко
02:17Эксперт объяснил, чем грозят спутанные провода у техники
02:06Дизайнер нашла способ победить осеннюю депрессию
01:53В США дочь канадского миллиардера осудили за связи с секс-культом
01:43Познер пожалел США после дебатов Трампа и Байдена
01:14В Госдуме резко ответили на инициативу депутата Рады переименовать Россию
00:39В Таиланде россиянин пытался украсть вещи из туристического бунгало
00:21Оклады ряда госслужащих и бюджетников проиндексируют на 3%
00:19В России прекратил действие временный запрет на импорт топлива
00:16Налоговые должники в России перестанут получать вычеты
00:14В России стартует осенний призыв
00:10Рубль подешевел к евро на 11,05 за последний квартал
00:04Путин и Макрон призвали к прекращению огня в Карабахе
23:50Экипаж МКС сузил зону поиска утечки воздуха
23:36При пожаре в квартире на западе Москвы погиб один человек
23:25Испанская полиция задержала россиян за перевозку наркотиков
23:22Спасатели ищут двух заблудившихся на Эльбрусе альпинистов
23:19Минобороны Армении показало передвижение турецких F-16
23:17Президент непризнанной НКР призвал готовиться к длительной войне
23:02В Москве за сутки умерли 24 пациента с коронавирусом
Лента новостейМолния