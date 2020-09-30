В Липецкой области в этом году откроют 42 "Точки роста"
© Фото : Официальный портал администрации Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
ЛИПЕЦК, 30 сен – РИА Новости. Власти Липецкой области в этом году откроют 42 современных центра образования "Точка роста" - вдвое больше, чем в прошлом году, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов на открытии образовательного центра в городе Грязи.
"Такие центры открывают доступ к современному образованию. Это возможности для детей, которые живут в сельской местности и в малых городах, получить те навыки, которые им будут необходимы в будущем. Я уверен, что ребята, которые будут здесь заниматься, добьются самых амбициозных целей и станут востребованными специалистами", – сказал Артамонов.
"Точка роста" в городе Грязи позволит школьникам заниматься по дополнительным программам цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей. Занятия будут проходить во внеурочное время. Юные горожане освоят шлемы виртуальной реальности, научатся управлять квадрокоптерами, оказывать первую медицинскую помощь, отточат шахматное мастерство, изучат основы 3D-моделирования.