https://ria.ru/20200930/obrazovanie-1577984059.html

В Липецкой области в этом году откроют 42 "Точки роста"

Власти Липецкой области в этом году откроют 42 современных центра образования "Точка роста" - вдвое больше, чем в прошлом году, сообщил губернатор региона Игорь РИА Новости, 30.09.2020

2020-09-30T10:50

2020-09-30T10:50

2020-09-30T10:50

липецкая область

игорь артамонов

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<strong>ЛИПЕЦК, 30 сен – РИА Новости</strong>. Власти Липецкой области в этом году откроют 42 современных центра образования "Точка роста" - вдвое больше, чем в прошлом году, сообщил губернатор региона <a href="https://ria.ru/person_Igor_Artamonov" target="_blank">Игорь Артамонов</a> на открытии образовательного центра в городе Грязи."Точка роста" в городе Грязи позволит школьникам заниматься по дополнительным программам цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей. Занятия будут проходить во внеурочное время. Юные горожане освоят шлемы виртуальной реальности, научатся управлять квадрокоптерами, оказывать первую медицинскую помощь, отточат шахматное мастерство, изучат основы 3D-моделирования.

https://ria.ru/20200924/zavod-1577712011.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь артамонов