https://ria.ru/20200930/obligatsii-1578005714.html

МСП Банк выпускает новые облигации под залог кредитов субъектам МСП

МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, выводит на рынок два новых выпуска облигаций с залоговым обеспечением, организованных в рамках сделок секьюритизации... РИА Новости, 30.09.2020

2020-09-30T15:21

2020-09-30T15:21

2020-09-30T15:21

корпорация мсп

мсп банк

новости компаний - экономика

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<strong>МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. </strong><a href="http://ria.ru/organization_MSP_Bank/" target="_blank" data-auto="true">МСП Банк</a>, дочерний банк <a href="http://ria.ru/organization_korporatsiya-msp/" target="_blank" data-auto="true">Корпорации МСП</a>, выводит на рынок два новых выпуска облигаций с залоговым обеспечением, организованных в рамках сделок секьюритизации портфеля кредитов субъектам МСП, сообщает пресс-служба банка.Эмитентами облигаций являются специализированные финансовые общества (СФО). Ранее Банк России зарегистрировал выпуски облигаций ООО "СФО МОС МСП 5" и ООО "СФО МОС МСП 6" номинальной стоимостью 4 миллиарда рублей и 6,2 миллиарда рублей, соответственно."МСП Банк динамично развивает секьюритизацию кредитов субъектам МСП как один из способов расширения доступа предпринимателей к финансовой поддержке. Несмотря на сложную экономическую ситуацию, создавшуюся на фоне пандемии коронавирусной инфекции, квалификационные требования, предъявляемые к портфелям кредитных договоров, более жесткие в сравнении с ранее размещенными сделками, что позволяет уверенно обеспечить стабильность финансовых потоков по облигациям", - приводит пресс-служба слова председателя правления МСП Банка Дмитрия Голованова.Отмечается, что по облигациям "СФО МОС МСП 5" планируется получение рейтинга от рейтингового агентства "Эксперт РА", тогда как облигации "СФО МОС МСП 6" будут дополнительно обеспечены поручительством Корпорации МСП, обладающей рейтингом ААА (ru).По облигациям предусмотрена ежемесячная выплата дохода, что делает их удобным инструментом инвестирования не только для юридических, но и для физических лиц.Размещение облигаций "СФО МОС МСП 6" планируется в октябре 2020 года, облигации "СФО МОС МСП 5" будут размещены до конца года при наличии благоприятной рыночной конъюнктуры. Как и в предыдущих сделках секьюритизации, организованных МСП Банком, планируется привлечь к размещению широкий круг инвесторов, включающий международные банки развития, российские частные и государственные банки, финансовые компании, пенсионные фонды.В пресс-службе напомнили, что МСП Банк является единственным организатором подобных сделок в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Текущие сделки стали уже шестой и седьмой, организованными банком. "Все ранее выпущенные облигации выдержали испытание экономическим кризисом благодаря жестким стандартам кредитования и высокому кредитному усилению", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20200227/1565275443.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

корпорация мсп, мсп банк, новости компаний - экономика