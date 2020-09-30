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https://ria.ru/20200930/novichok-1578017700.html
Мантуров заявил, что Россия уже "проехала" историю с "Новичком"
Россия уже "проехала" историю о том, что в инциденте с Навальным якобы замешано боевое вещество из группы "Новичок", сказал журналистам министр промышленности и РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T18:13
2020-09-30T19:42
госпитализация алексея навального
денис мантуров
алексей навальный
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
дмитрий песков
швеция
москва
берлин (город)
происшествия
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<strong>ЧЕБОКСАРЫ, 30 сен — РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank">Россия</a> уже "проехала" историю о том, что в инциденте с Навальным якобы замешано боевое вещество из группы "Новичок", сказал журналистам министр промышленности и торговли <a href="http://ria.ru/person_Manturov_Denis/">Денис Мантуров</a>.Отвечая на вопрос о готовности Москвы предоставить ОЗХО доказательства своей непричастности к "отравлению" блогера, глава ведомства подчеркнул, что не хочет обсуждать "эту глупость". "Если людям заняться нечем, соответственно, им нужна повестка какая-то", — заявил он.Инцидент с НавальнымУтром 20 августа самолет, на котором Навальный летел из <a href="https://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank">Томска</a> в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank">Москву</a>, экстренно приземлился в <a href="https://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank">Омске</a>. Создателю Фонда борьбы с коррупцией (<a href="http://ria.ru/organization_Fond_borby_s_korrupciejj/" target="_blank" data-auto="true">ФБК</a>) стало плохо еще в полете, после посадки его госпитализировали в реанимацию омской больницы скорой помощи № 1.Российские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, которое вызвало резкое изменение уровня сахара в крови. В анализах Навального не обнаружили ядов или их следов. Впоследствии Навального перевезли на лечение в <a href="http://ria.ru/location_Germany/">Германию</a>. С тех пор он находится в берлинской клинике "Шарите".Власти ФРГ утверждают, что оппозиционера якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок", однако отказываются обнародовать результаты проведенных экспертиз.При этом известно, что у германской разведки BND еще с 1990-х годов был доступ к "Новичку". Яд также изучали около 20 западных государств. Россия еще в 1992 году прекратила разработки в области химоружия, а в 2017-м уничтожила весь имеющийся запас таких веществ под контролем ОЗХО.Официальный представитель российского МИД России <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Мария Захарова</a> указывала, что за месяц Москва направила Берлину три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, однако не получила ни одного ответа.Блогер пришел в себя 7 сентября, он пробыл в коме почти три недели. Навального выписали из стационара 23 сентября, сейчас он восстанавливается.
https://ria.ru/20200930/navalnyy-1577995412.html
https://ria.ru/20200930/navalnyy-1577993967.html
Ну вот, наконец-то простой и гениальный ответ.
53
Реально уже достали с этим Проваленным...
39
6
швеция
москва
берлин (город)
РИА Новости
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госпитализация алексея навального, денис мантуров, алексей навальный, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), дмитрий песков, швеция, москва, берлин (город), происшествия

Мантуров заявил, что Россия уже "проехала" историю с "Новичком"

18:13 30.09.2020 (обновлено: 19:42 30.09.2020)
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМинистр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров на открытии Национального центра промышленного дизайна и инноваций "2050.ЛАБ"
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров на открытии Национального центра промышленного дизайна и инноваций 2050.ЛАБ - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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ЧЕБОКСАРЫ, 30 сен — РИА Новости. Россия уже "проехала" историю о том, что в инциденте с Навальным якобы замешано боевое вещество из группы "Новичок", сказал журналистам министр промышленности и торговли Денис Мантуров.
Отвечая на вопрос о готовности Москвы предоставить ОЗХО доказательства своей непричастности к "отравлению" блогера, глава ведомства подчеркнул, что не хочет обсуждать "эту глупость".
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
Вчера, 13:13
Посол Франции рассказал о влиянии дела Навального на отношения с Россией
"Если людям заняться нечем, соответственно, им нужна повестка какая-то", — заявил он.

Инцидент с Навальным

Утром 20 августа самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно приземлился в Омске. Создателю Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) стало плохо еще в полете, после посадки его госпитализировали в реанимацию омской больницы скорой помощи № 1.
Российские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, которое вызвало резкое изменение уровня сахара в крови. В анализах Навального не обнаружили ядов или их следов. Впоследствии Навального перевезли на лечение в Германию. С тех пор он находится в берлинской клинике "Шарите".
Власти ФРГ утверждают, что оппозиционера якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок", однако отказываются обнародовать результаты проведенных экспертиз.
При этом известно, что у германской разведки BND еще с 1990-х годов был доступ к "Новичку". Яд также изучали около 20 западных государств. Россия еще в 1992 году прекратила разработки в области химоружия, а в 2017-м уничтожила весь имеющийся запас таких веществ под контролем ОЗХО.
Официальный представитель российского МИД России Мария Захарова указывала, что за месяц Москва направила Берлину три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, однако не получила ни одного ответа.
Блогер пришел в себя 7 сентября, он пробыл в коме почти три недели. Навального выписали из стационара 23 сентября, сейчас он восстанавливается.
Штаб-квартира Организации по запрещению химического оружия в Гааге, Нидерланды - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
Вчера, 12:57
В Кремле оценили взаимодействие с ОЗХО по ситуации с Навальным
 
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Госпитализация Алексея НавальногоДенис МантуровАлексей НавальныйМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Дмитрий ПесковШвецияМоскваБерлин (город)Происшествия
 
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