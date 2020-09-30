https://ria.ru/20200930/novichok-1578017700.html

Мантуров заявил, что Россия уже "проехала" историю с "Новичком"

Россия уже "проехала" историю о том, что в инциденте с Навальным якобы замешано боевое вещество из группы "Новичок", сказал журналистам министр промышленности и РИА Новости, 30.09.2020

2020-09-30T18:13

2020-09-30T18:13

2020-09-30T19:42

госпитализация алексея навального

денис мантуров

алексей навальный

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

дмитрий песков

швеция

москва

берлин (город)

происшествия

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<strong>ЧЕБОКСАРЫ, 30 сен — РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank">Россия</a> уже "проехала" историю о том, что в инциденте с Навальным якобы замешано боевое вещество из группы "Новичок", сказал журналистам министр промышленности и торговли <a href="http://ria.ru/person_Manturov_Denis/">Денис Мантуров</a>.Отвечая на вопрос о готовности Москвы предоставить ОЗХО доказательства своей непричастности к "отравлению" блогера, глава ведомства подчеркнул, что не хочет обсуждать "эту глупость". "Если людям заняться нечем, соответственно, им нужна повестка какая-то", — заявил он.Инцидент с НавальнымУтром 20 августа самолет, на котором Навальный летел из <a href="https://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank">Томска</a> в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank">Москву</a>, экстренно приземлился в <a href="https://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank">Омске</a>. Создателю Фонда борьбы с коррупцией (<a href="http://ria.ru/organization_Fond_borby_s_korrupciejj/" target="_blank" data-auto="true">ФБК</a>) стало плохо еще в полете, после посадки его госпитализировали в реанимацию омской больницы скорой помощи № 1.Российские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, которое вызвало резкое изменение уровня сахара в крови. В анализах Навального не обнаружили ядов или их следов. Впоследствии Навального перевезли на лечение в <a href="http://ria.ru/location_Germany/">Германию</a>. С тех пор он находится в берлинской клинике "Шарите".Власти ФРГ утверждают, что оппозиционера якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок", однако отказываются обнародовать результаты проведенных экспертиз.При этом известно, что у германской разведки BND еще с 1990-х годов был доступ к "Новичку". Яд также изучали около 20 западных государств. Россия еще в 1992 году прекратила разработки в области химоружия, а в 2017-м уничтожила весь имеющийся запас таких веществ под контролем ОЗХО.Официальный представитель российского МИД России <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Мария Захарова</a> указывала, что за месяц Москва направила Берлину три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, однако не получила ни одного ответа.Блогер пришел в себя 7 сентября, он пробыл в коме почти три недели. Навального выписали из стационара 23 сентября, сейчас он восстанавливается.

https://ria.ru/20200930/navalnyy-1577995412.html

https://ria.ru/20200930/navalnyy-1577993967.html

Natalia Bikowa Ну вот, наконец-то простой и гениальный ответ. 53

kotofej Реально уже достали с этим Проваленным... 39

6

швеция

москва

берлин (город)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального, денис мантуров, алексей навальный, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), дмитрий песков, швеция, москва, берлин (город), происшествия