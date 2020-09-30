У Noize MC вышел клип на трек "Лига легенд"

"Мама невероятно гордилась моими успехами, особенно потому, что я их добился, пойдя против всех ее предостережений. Ни успех, ни деньги не смогли ее спасти — 10 лет назад она умерла от рака. На ее последний Новый год, за три дня до конца, она сказала мне: "Желаю, чтобы тебя никто никогда не переплюнул". Это довольно суровое пожелание — и очень непохожее на те 2 поговорки — однако я следую ему до сих пор. Большую часть времени у меня не получается. Но после каждого удара, сбивающего с ног, я снова встаю и продолжаю", — описал эту работу Noize MC.