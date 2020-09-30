https://ria.ru/20200930/noizemc-1578007319.html
У Noize MC вышел клип на трек "Лига легенд"
Музыкант и хип-хоп исполнитель Noize MC (Иван Алексеев) опубликовал на YouTube клип на трек "Лига легенд". Ролик был создан по мотивам популярной видеоигры... РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T19:03
2020-09-30T19:03
2020-09-30T19:03
культура
музыка
новости культуры
youtube
noize mc (иван алексеев)
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<strong>МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. </strong>Музыкант и хип-хоп исполнитель Noize MC (Иван Алексеев) опубликовал на YouTube клип на трек "Лига легенд". Ролик был создан по мотивам популярной видеоигры "League of Legends".В клипе, снятом Виталием Капитоновым, показывают, как музыкант создает новые треки и тексты к ним, чтобы затем они стали "легендой". На видео также есть отсылка к "League of Legends". Так, в одном из кадров Noize MC предстает в образе монаха Ли Сина — одного из персонажей игры. За несколько часов с момента релиза видео набрало почти 200 тысяч просмотров на YouTube и более 20 тысяч лайков. В комментариях зрители написали, что "ролик сделан качественно", а песня "воодушевляет".
https://ria.ru/20200424/1570507527.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
музыка, новости культуры, youtube, noize mc (иван алексеев)
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Музыкант и хип-хоп исполнитель Noize MC (Иван Алексеев) опубликовал на YouTube клип на трек "Лига легенд". Ролик был создан по мотивам популярной видеоигры "League of Legends".
"Мама невероятно гордилась моими успехами, особенно потому, что я их добился, пойдя против всех ее предостережений. Ни успех, ни деньги не смогли ее спасти — 10 лет назад она умерла от рака. На ее последний Новый год, за три дня до конца, она сказала мне: "Желаю, чтобы тебя никто никогда не переплюнул". Это довольно суровое пожелание — и очень непохожее на те 2 поговорки — однако я следую ему до сих пор. Большую часть времени у меня не получается. Но после каждого удара, сбивающего с ног, я снова встаю и продолжаю", — описал эту работу Noize MC.
В клипе, снятом Виталием Капитоновым, показывают, как музыкант создает новые треки и тексты к ним, чтобы затем они стали "легендой". На видео также есть отсылка к "League of Legends". Так, в одном из кадров Noize MC предстает в образе монаха Ли Сина — одного из персонажей игры.
За несколько часов с момента релиза видео набрало почти 200 тысяч просмотров на YouTube и более 20 тысяч лайков. В комментариях зрители написали, что "ролик сделан качественно", а песня "воодушевляет".