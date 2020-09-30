https://ria.ru/20200930/navalnyy-1577993967.html

В Кремле оценили взаимодействие с ОЗХО по ситуации с Навальным

Россия не получает должного взаимодействия от технического секретариата ОЗХО по ситуации с Алексеем Навальным, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 30.09.2020

2020-09-30T12:57

2020-09-30T12:57

2020-09-30T13:02

госпитализация алексея навального

мария захарова

алексей навальный

генеральная прокуратура рф

дмитрий песков

швеция

москва

берлин (город)

в мире

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<strong>МОСКВА, 30 сен - РИА Новости.</strong> Россия не получает должного взаимодействия от технического секретариата ОЗХО по ситуации с <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a>, сообщил пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>."Мы не можем констатировать, что это весьма, скажем так, эффективное взаимодействие: и по предыдущим поводам, не совсем приятным, и сейчас. Мы, к сожалению, не получаем на должном уровне взаимодействия со стороны технического секретариата. Мы хотели бы, чтобы это взаимодействие было на более высоком уровне", - сказал Песков журналистам.Отвечая на вопрос, не считают ли в Кремле необходимым в связи ситуацией с Навальным "реанимировать" подобные дела прошлых лет, в частности, дело председателя Фонда Бориса Немцова Владимира Кара-Мурзы-младшего, Песков сказал, что "сначала нужно разобраться с берлинским случаем".Кара-Мурза-младший в 2015 и в 2017 году он был госпитализирован в Москве с симптомами отравления неизвестным веществом. В обоих случаях он оказывался в больнице в критическом состоянии, на гемодиализе и аппарате искусственного дыхания. Кара-Мурза-младший подал в суд на Федеральное бюро расследований США, требуя сообщить ему результаты его анализов на возможное отравление."Сначала нужно разобраться с берлинским случаем. С омско-берлинским случаем. Здесь пока ясности нет, и еще раз повторяю, мы для того, чтобы продвигаться дальше в расследовании, мы должны получить информацию от коллег из Берлина, или от коллег из Парижа, или от коллег из Стокгольма, или от коллег из технического секретариата ОЗХО. Но нам нужна эта информация. Пока с этим сложно", - подчеркнул Песков.Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a>. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank" data-auto="true">Швеции</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a>, параллельно в ОЗХО по запросу <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлина</a> ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации. Официальный представитель МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Мария Захарова</a> отмечала, что за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуры</a> РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.Берлинская клиника Charite 23 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.

https://ria.ru/20200930/navalnyy-1577987202.html

https://ria.ru/20200929/ozkho-1577971580.html

https://ria.ru/20200930/zapros-1577979298.html

4

швеция

москва

берлин (город)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального, мария захарова, алексей навальный, генеральная прокуратура рф, дмитрий песков, швеция, москва, берлин (город), в мире