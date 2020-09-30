https://ria.ru/20200930/navalnyy-1577991459.html

Суд изучит жалобу Навального о взыскании в пользу "Московского школьника"

Арбитражный суд Московского округа назначил на 27 октября рассмотрение кассационной жалобы блогера Алексея Навального, Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) и юриста... РИА Новости, 30.09.2020

2020-09-30T12:24

2020-09-30T12:24

2020-09-30T12:24

любовь соболь

конкорд менеджмент и консалтинг

евгений пригожин

фонд борьбы с коррупцией

девятый арбитражный апелляционный суд

алексей навальный

москва

германия

омск

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<strong>МОСКВА, 30 сен - РИА Новости.</strong> Арбитражный суд Московского округа назначил на 27 октября рассмотрение кассационной жалобы блогера <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a>, Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) и юриста <a href="http://ria.ru/person_lyubov-sobol/" target="_blank" data-auto="true">Любови Соболь</a> на решение о взыскании с них около 88 миллионов рублей в пользу ООО "Московский школьник".Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, жалоба поступила в окружной суд в мае, а к рассмотрению была принята 29 сентября. Арбитражный суд <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> в ноябре 2019 года признал несоответствующими действительности и порочащими деловую репутацию истца 17 утверждений в распространенных ответчиками видеоролике и публикации, посвященных организации питания в столичных школах и детских садах.Суд обязал Навального, <a href="http://ria.ru/organization_Fond_borby_s_korrupciejj/" target="_blank" data-auto="true">ФБК</a> и Соболь удалить сюжет и статью со своих сайтов и аккаунтов в соцсетях, а также опубликовать опровержение в виде резолютивной части решения суда. Кроме того, суд взыскал с четвертого соответчика, бывшей сотрудницы компании-истца Натальи Шиловой, 1 рубль.Первая инстанция удовлетворила иск частично. "Московский школьник" требовал признать не соответствующими действительности и порочащими его репутацию 29 фрагментов, а также взыскать с ответчиков 88 миллионов рублей убытков в форме упущенной выгоды и более 1,4 миллиарда рублей компенсации вреда деловой репутации. <a href="http://ria.ru/organization_Devjatyjj_arbitrazhnyjj_apelljacionnyjj_sud/" target="_blank" data-auto="true">Девятый арбитражный апелляционный суд</a> в мае подтвердил решение первой инстанции, после чего оно вступило в законную силу.Как следует из базы данных исполнительных производств на сайте <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_sluzhba_sudebnykh_pristavov_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФССП</a>, Навальный во исполнение решения суд должен заплатить почти 29 миллионов рублей и более 2 миллионов рублей исполнительского сбора. В настоящее время приставами наложен арест на его квартиру.Ранее сообщалось, что директор компании "<a href="http://ria.ru/organization_konkord-menedzhment-i-konsalting/" target="_blank" data-auto="true">Конкорд менеджмент и консалтинг</a>" <a href="http://ria.ru/person_Evgenijj_Prigozhin/" target="_blank" data-auto="true">Евгений Пригожин</a> выкупит долг Навального, Соболь и ФБК перед комбинатом питания "Московский школьник", после чего он намерен взыскать деньги с должников.Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Позднее его перевезли самолетом в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a>. Берлинская клиника Charite 23 сентября сообщила, что Навальный выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.

https://radiosputnik.ria.ru/20200924/navalnyy-1577723832.html

https://ria.ru/20200826/dolg-1576334545.html

Make Yellowstone Great Again Я тоже считаю, 88 миллионов мало, надо хотя бы 100 млн. Тем более с организации, являющейся иноагентом. 24

Василий Прекрасноволосый И ни слова о том что это дело возбудили как раз таки соболь и выиграли суд и засудили пригожина, но наш неподкупный суд оценил отравление школьников в 300тыс рублей вроде, зато честь пригожина по отравлению его компанией детей оценили аж в 88 млн рублей. Всё что надо знать о путенском правосудии. 15

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москва

германия

омск

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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