https://ria.ru/20200930/naushniki-marshall-1578019381.html
Новые наушники Marshall Major получили беспроводную зарядку
Компания Zound Industries, которая изготавливает винтажную аудиотехнику Marshall, анонсировала новое поколение наушников Major IV. О премьере девайса сообщает... РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T18:44
2020-09-30T18:44
2020-09-30T18:44
риа наука
гаджеты
технологии
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<strong>МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. </strong>Компания Zound Industries, которая изготавливает винтажную аудиотехнику Marshall, анонсировала новое поколение наушников Major IV. О премьере девайса сообщает <u><a href="https://www.theverge.com/2020/9/30/21493178/marshall-major-iv-headphones-battery-life-qi-wireless-charging" target="_blank" rel="nofollow noopener">The Verge</a></u>.Наушники Major четвертого поколения все также подключаются к источнику звука по Bluetooth, либо с помощью 3,5-мм аудиоджека. Последний можно использовать для связи с другими проводными наушниками и раздачи с Major IV звука, полученного по воздуху.В наушниках три основных нововведения. Во-первых, это амбушюры, которые стали еще мягче. Во-вторых, это новый механизм складывания, с которым конструкция стала надежнее и компактнее. И, наконец, это поддержка беспроводной зарядки Qi — пока это редкое решение в полноразмерных наушниках. Модного шумоподавления здесь как не было, так и нет.В <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> эти наушники начнут продавать в середине октября 2020 года по цене в 149 долларов (11 тысяч рублей по текущему курсу). Нынешнее третье поколение сейчас в России продается за 8 тысяч рублей.
https://ria.ru/20190320/1551967800.html
2
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
гаджеты, технологии
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости.
Компания Zound Industries, которая изготавливает винтажную аудиотехнику Marshall, анонсировала новое поколение наушников Major IV. О премьере девайса сообщает The Verge
.
Наушники Major четвертого поколения все также подключаются к источнику звука по Bluetooth, либо с помощью 3,5-мм аудиоджека. Последний можно использовать для связи с другими проводными наушниками и раздачи с Major IV звука, полученного по воздуху.
В наушниках три основных нововведения. Во-первых, это амбушюры, которые стали еще мягче. Во-вторых, это новый механизм складывания, с которым конструкция стала надежнее и компактнее. И, наконец, это поддержка беспроводной зарядки Qi — пока это редкое решение в полноразмерных наушниках.
Модного шумоподавления здесь как не было, так и нет.
В США
эти наушники начнут продавать в середине октября 2020 года по цене в 149 долларов (11 тысяч рублей по текущему курсу). Нынешнее третье поколение сейчас в России продается за 8 тысяч рублей.