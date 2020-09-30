https://ria.ru/20200930/naushniki-marshall-1578019381.html

Новые наушники Marshall Major получили беспроводную зарядку

Компания Zound Industries, которая изготавливает винтажную аудиотехнику Marshall, анонсировала новое поколение наушников Major IV. О премьере девайса сообщает... РИА Новости, 30.09.2020

2020-09-30T18:44

2020-09-30T18:44

2020-09-30T18:44

риа наука

гаджеты

технологии

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<strong>МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. </strong>Компания Zound Industries, которая изготавливает винтажную аудиотехнику Marshall, анонсировала новое поколение наушников Major IV. О премьере девайса сообщает <u><a href="https://www.theverge.com/2020/9/30/21493178/marshall-major-iv-headphones-battery-life-qi-wireless-charging" target="_blank" rel="nofollow noopener">The Verge</a></u>.Наушники Major четвертого поколения все также подключаются к источнику звука по Bluetooth, либо с помощью 3,5-мм аудиоджека. Последний можно использовать для связи с другими проводными наушниками и раздачи с Major IV звука, полученного по воздуху.В наушниках три основных нововведения. Во-первых, это амбушюры, которые стали еще мягче. Во-вторых, это новый механизм складывания, с которым конструкция стала надежнее и компактнее. И, наконец, это поддержка беспроводной зарядки Qi — пока это редкое решение в полноразмерных наушниках. Модного шумоподавления здесь как не было, так и нет.В <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> эти наушники начнут продавать в середине октября 2020 года по цене в 149 долларов (11 тысяч рублей по текущему курсу). Нынешнее третье поколение сейчас в России продается за 8 тысяч рублей.

https://ria.ru/20190320/1551967800.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гаджеты, технологии