https://ria.ru/20200930/nashestvie-1578019107.html

Фанаты "Нашествия" сами выбрали даты фестиваля в 2021 году

Даты музыкального фестиваля "Нашествие" в 2021 году были назначены исходя из пожеланий зрителей, сообщили РИА Новости в оргкомитете мероприятия. РИА Новости, 30.09.2020

2020-09-30T22:48

2020-09-30T22:48

2020-09-30T22:48

рок-фестиваль "нашествие"

культура

музыка

новости культуры

шоу-бизнес

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<strong>МОСКВА, 30 сен – РИА Новости</strong>. Даты музыкального фестиваля "Нашествие" в 2021 году были назначены исходя из пожеланий зрителей, сообщили РИА Новости в оргкомитете мероприятия. Более ста тысяч человек приняли участие в голосовании, которое проходило на <u><a href="http://www.nashestvie.ru/">сайте</a></u> в течение двух недель с 17 по 30 сентября.Управляющий фестиваля Евгения Киселева рассказала, что после вынужденного переноса летом 2020 года оргкомитет сделал ставку на digital.По словам заместителя управляющего фестивалем, руководителя билетной дирекции Владимира Антипова, в выборе дат на сайте приняли участие 107,5 тысяч человек.

https://ria.ru/20200611/1572836296.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рок-фестиваль "нашествие", музыка, новости культуры, шоу-бизнес