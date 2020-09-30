Фанаты "Нашествия" сами выбрали даты фестиваля в 2021 году
МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. Даты музыкального фестиваля "Нашествие" в 2021 году были назначены исходя из пожеланий зрителей, сообщили РИА Новости в оргкомитете мероприятия.
Более ста тысяч человек приняли участие в голосовании, которое проходило на сайте в течение двух недель с 17 по 30 сентября.
Управляющий фестиваля Евгения Киселева рассказала, что после вынужденного переноса летом 2020 года оргкомитет сделал ставку на digital.
"В этом году мы полностью перешли на электронные билеты, внедряем сервисы, позволяющие управлять своим билетом и пребыванием на фестивале онлайн. Нашим зрителям это нравится, так как заметно упрощает жизнь и делает более эффективной подготовку фестиваля. Поэтому и выбор дат мы также предложили сделать онлайн. Большинство проголосовало за 23-25 июля, и мы с благодарностью принимаем эти даты. А наш стратегический курс на цифровизацию "Нашествия" продолжится и дальше", — рассказала Евгения Киселева.
По словам заместителя управляющего фестивалем, руководителя билетной дирекции Владимира Антипова, в выборе дат на сайте приняли участие 107,5 тысяч человек.
"Уже очевидно, что фестиваль пройдет 23-25 июля. За эти даты проголосовало 58% принявших участие в опросе. 1 октября мы официально заявим даты проведения фестиваля НАШЕСТВИЕ в 2021 году и объявим о традиционном повышении цен на билеты с 1 ноября", — пояснил Владимир Антипов.