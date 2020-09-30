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В Якутске задержали школьника при закладке наркотиков
Полицейские задержали в Якутске 17-летнего старшеклассника при закладке наркотиков, уголовное дело передано в суд, сообщает пресс-служба МВД России по... РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T09:00
2020-09-30T09:00
республика саха (якутия)
якутск
наркотики
происшествия
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<strong>ЯКУТСК, 30 сен – РИА Новости.</strong> Полицейские задержали в <a href="http://ria.ru/location_JAkutsk/" target="_blank" data-auto="true">Якутске</a> 17-летнего старшеклассника при закладке наркотиков, уголовное дело передано в суд, сообщает пресс-служба МВД России по республике."В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативниками ОНК МУ МВД России "Якутское" был задержан закладчик наркотического вещества "Спайс". Полицейские застигли его с поличным в момент оборудования тайника в районе Белого озера. Всего изъято 13 граммов наркотика", - сообщили в пресс-службе.Дело по статье УК РФ "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества" в отношении несовершеннолетнего расследовано Следственным комитетом."В настоящее время уголовное дело завершено и передано в суд", - добавили в МВД.Санкции данного преступления предусматривают лишение свободы на срок от четырех до восьми лет.
https://ria.ru/20200923/sledstvie-1577677588.html
республика саха (якутия)
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республика саха (якутия), якутск, наркотики, происшествия

В Якутске задержали школьника при закладке наркотиков

09:00 30.09.2020
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ЯКУТСК, 30 сен – РИА Новости. Полицейские задержали в Якутске 17-летнего старшеклассника при закладке наркотиков, уголовное дело передано в суд, сообщает пресс-служба МВД России по республике.
"В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативниками ОНК МУ МВД России "Якутское" был задержан закладчик наркотического вещества "Спайс". Полицейские застигли его с поличным в момент оборудования тайника в районе Белого озера. Всего изъято 13 граммов наркотика", - сообщили в пресс-службе.
Дело по статье УК РФ "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества" в отношении несовершеннолетнего расследовано Следственным комитетом.
"В настоящее время уголовное дело завершено и передано в суд", - добавили в МВД.
Санкции данного преступления предусматривают лишение свободы на срок от четырех до восьми лет.
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Республика Саха (Якутия)ЯкутскНаркотикиПроисшествия
 
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