https://ria.ru/20200930/narkotiki-1577978663.html

В Якутске задержали школьника при закладке наркотиков

Полицейские задержали в Якутске 17-летнего старшеклассника при закладке наркотиков, уголовное дело передано в суд, сообщает пресс-служба МВД России по... РИА Новости, 30.09.2020

2020-09-30T09:00

2020-09-30T09:00

2020-09-30T09:00

республика саха (якутия)

якутск

наркотики

происшествия

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<strong>ЯКУТСК, 30 сен – РИА Новости.</strong> Полицейские задержали в <a href="http://ria.ru/location_JAkutsk/" target="_blank" data-auto="true">Якутске</a> 17-летнего старшеклассника при закладке наркотиков, уголовное дело передано в суд, сообщает пресс-служба МВД России по республике."В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативниками ОНК МУ МВД России "Якутское" был задержан закладчик наркотического вещества "Спайс". Полицейские застигли его с поличным в момент оборудования тайника в районе Белого озера. Всего изъято 13 граммов наркотика", - сообщили в пресс-службе.Дело по статье УК РФ "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества" в отношении несовершеннолетнего расследовано Следственным комитетом."В настоящее время уголовное дело завершено и передано в суд", - добавили в МВД.Санкции данного преступления предусматривают лишение свободы на срок от четырех до восьми лет.

https://ria.ru/20200923/sledstvie-1577677588.html

республика саха (якутия)

якутск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика саха (якутия), якутск, наркотики, происшествия