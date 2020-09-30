https://ria.ru/20200930/nablyudenie-1577993911.html

Украина улучшила систему наблюдения за подразделениями ВС России в Крыму

Вооруженные силы Украины улучшили систему наблюдения за подразделениями Вооруженных сил РФ в Крыму, сообщил в среду командующий объединенных сил ВСУ Сергей... РИА Новости, 30.09.2020

2020-09-30T12:57

2020-09-30T12:57

2020-09-30T12:57

россия

михаил шеремет

вооруженные силы украины

владимир путин

севастополь

киев

в мире

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<strong>КИЕВ, 30 сен – РИА Новости.</strong> Вооруженные силы <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> улучшили систему наблюдения за подразделениями Вооруженных сил РФ в Крыму, сообщил в среду командующий объединенных сил <a href="http://ria.ru/organization_Vooruzhennye_sily_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">ВСУ</a> Сергей Наев."В течение последнего месяца мы провели большую работу по улучшению системы наблюдения за подразделениями Вооруженных сил <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a>, которые сейчас находятся на временно оккупированной территории Крыма", - цитирует Наева пресс-служба Минобороны.По его словам, в частности, в разы увеличены количественные и качественные показатели всех технических устройств видеонаблюдения, которые предназначены для мониторинга военной активности на административной границе между Украиной и Крымом."Камеры видеонаблюдения расставлены таким образом, что в поле их зрения нет никакой "слепой" зоны. Таким образом нам удалось создать условия для того, чтобы каждый день, днем и ночью, при любых погодных условиях и ситуациях пристально следить за противником и, следовательно, заблаговременно разоблачать его намерения", - добавил Наев.Киев с 2014 года неоднократно высказывает прогнозы относительно действий российских ВС, в том числе и по якобы планирующимся нападениям. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что РФ ни на кого не собирается нападать. По его словам, российская угроза - это "выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это". Кроме того, депутат Госдумы РФ от Крыма Михаил Шеремет заявлял, что у России "достаточно своей земли, своей территории", заявления об угрозе нападения со стороны РФ он назвал "полным абсурдом и бредом". По его словам, история показывает, что Россия - это миролюбивое государство, которое только защищается, а не нападает.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей <a href="http://ria.ru/location_Sevastopol/" target="_blank" data-auto="true">Севастополя</a> высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://radiosputnik.ria.ru/20200928/krym-1577912622.html

kotofej ВСУ купили новый бинокль??))) 30

5

россия

севастополь

киев

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, михаил шеремет, вооруженные силы украины, владимир путин, севастополь, киев, в мире