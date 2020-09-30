Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200930/nablyudenie-1577993911.html
Украина улучшила систему наблюдения за подразделениями ВС России в Крыму
Вооруженные силы Украины улучшили систему наблюдения за подразделениями Вооруженных сил РФ в Крыму, сообщил в среду командующий объединенных сил ВСУ Сергей... РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T12:57
2020-09-30T12:57
россия
михаил шеремет
вооруженные силы украины
владимир путин
севастополь
киев
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/18/1577723441_0:0:3046:1714_1400x0_80_0_0_fa92f83a112b91445c09512534af8ded.jpg
<strong>КИЕВ, 30 сен – РИА Новости.</strong> Вооруженные силы <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> улучшили систему наблюдения за подразделениями Вооруженных сил РФ в Крыму, сообщил в среду командующий объединенных сил <a href="http://ria.ru/organization_Vooruzhennye_sily_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">ВСУ</a> Сергей Наев."В течение последнего месяца мы провели большую работу по улучшению системы наблюдения за подразделениями Вооруженных сил <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a>, которые сейчас находятся на временно оккупированной территории Крыма", - цитирует Наева пресс-служба Минобороны.По его словам, в частности, в разы увеличены количественные и качественные показатели всех технических устройств видеонаблюдения, которые предназначены для мониторинга военной активности на административной границе между Украиной и Крымом."Камеры видеонаблюдения расставлены таким образом, что в поле их зрения нет никакой "слепой" зоны. Таким образом нам удалось создать условия для того, чтобы каждый день, днем и ночью, при любых погодных условиях и ситуациях пристально следить за противником и, следовательно, заблаговременно разоблачать его намерения", - добавил Наев.Киев с 2014 года неоднократно высказывает прогнозы относительно действий российских ВС, в том числе и по якобы планирующимся нападениям. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что РФ ни на кого не собирается нападать. По его словам, российская угроза - это "выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это". Кроме того, депутат Госдумы РФ от Крыма Михаил Шеремет заявлял, что у России "достаточно своей земли, своей территории", заявления об угрозе нападения со стороны РФ он назвал "полным абсурдом и бредом". По его словам, история показывает, что Россия - это миролюбивое государство, которое только защищается, а не нападает.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей <a href="http://ria.ru/location_Sevastopol/" target="_blank" data-auto="true">Севастополя</a> высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://radiosputnik.ria.ru/20200928/krym-1577912622.html
ВСУ купили новый бинокль??)))
30
5
россия
севастополь
киев
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/18/1577723441_315:0:3046:2048_1400x0_80_0_0_c9d657aa218a3d81ecaf7ee008259ff0.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, михаил шеремет, вооруженные силы украины, владимир путин, севастополь, киев, в мире

Украина улучшила систему наблюдения за подразделениями ВС России в Крыму

12:57 30.09.2020
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВоеннослужащие Украины во время активной фазы на совместных военных учениях Украины и стран НАТО Rapid Trident-2020
Военнослужащие Украины во время активной фазы на совместных военных учениях Украины и стран НАТО Rapid Trident-2020 - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КИЕВ, 30 сен – РИА Новости. Вооруженные силы Украины улучшили систему наблюдения за подразделениями Вооруженных сил РФ в Крыму, сообщил в среду командующий объединенных сил ВСУ Сергей Наев.
"В течение последнего месяца мы провели большую работу по улучшению системы наблюдения за подразделениями Вооруженных сил Российской Федерации, которые сейчас находятся на временно оккупированной территории Крыма", - цитирует Наева пресс-служба Минобороны.
По его словам, в частности, в разы увеличены количественные и качественные показатели всех технических устройств видеонаблюдения, которые предназначены для мониторинга военной активности на административной границе между Украиной и Крымом.
"Камеры видеонаблюдения расставлены таким образом, что в поле их зрения нет никакой "слепой" зоны. Таким образом нам удалось создать условия для того, чтобы каждый день, днем и ночью, при любых погодных условиях и ситуациях пристально следить за противником и, следовательно, заблаговременно разоблачать его намерения", - добавил Наев.
Вид на набережную с Генуэзской крепости в Судаке - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
28 сентября, 19:54
Экс-министр обороны Украины: страна могла сохранить Крым в 2014 году
Киев с 2014 года неоднократно высказывает прогнозы относительно действий российских ВС, в том числе и по якобы планирующимся нападениям. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что РФ ни на кого не собирается нападать. По его словам, российская угроза - это "выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это". Кроме того, депутат Госдумы РФ от Крыма Михаил Шеремет заявлял, что у России "достаточно своей земли, своей территории", заявления об угрозе нападения со стороны РФ он назвал "полным абсурдом и бредом". По его словам, история показывает, что Россия - это миролюбивое государство, которое только защищается, а не нападает.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
 
Обсудить5
РоссияМихаил ШереметВооруженные силы УкраиныВладимир ПутинСевастопольКиевВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:34СМИ: США не стали присоединяться к санкциям против Лукашенко
02:17Эксперт объяснил, чем грозят спутанные провода у техники
02:06Дизайнер нашла способ победить осеннюю депрессию
01:53В США дочь канадского миллиардера осудили за связи с секс-культом
01:43Познер пожалел США после дебатов Трампа и Байдена
01:14В Госдуме резко ответили на инициативу депутата Рады переименовать Россию
00:39В Таиланде россиянин пытался украсть вещи из туристического бунгало
00:21Оклады ряда госслужащих и бюджетников проиндексируют на 3%
00:19В России прекратил действие временный запрет на импорт топлива
00:16Налоговые должники в России перестанут получать вычеты
00:14В России стартует осенний призыв
00:10Рубль подешевел к евро на 11,05 за последний квартал
00:04Путин и Макрон призвали к прекращению огня в Карабахе
23:50Экипаж МКС сузил зону поиска утечки воздуха
23:36При пожаре в квартире на западе Москвы погиб один человек
23:25Испанская полиция задержала россиян за перевозку наркотиков
23:22Спасатели ищут двух заблудившихся на Эльбрусе альпинистов
23:19Минобороны Армении показало передвижение турецких F-16
23:17Президент непризнанной НКР призвал готовиться к длительной войне
23:02В Москве за сутки умерли 24 пациента с коронавирусом
Лента новостейМолния