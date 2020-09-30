https://ria.ru/20200930/mutatsii-1577983251.html

Попова рассказала о мутациях коронавируса

Коронавирус мутирует очень медленно, значимых изменений вируса на сегодня нет, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 30.09.2020

2020-09-30T10:36

2020-09-30T10:36

2020-09-30T10:36

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

анна попова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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<strong>МОСКВА, 30 сен - РИА Новости.</strong> Коронавирус мутирует очень медленно, значимых изменений вируса на сегодня нет, заявила глава <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> <a href="http://ria.ru/person_Anna_Popova/" target="_blank" data-auto="true">Анна Попова</a>."Коронавирус COVID-19, это сегодня уже доказано, мутирует очень и очень медленно. Значимых изменений в вирусе, которые бы отметили ученые любой страны или какой-либо из стран, на сегодняшний день нет", - сказала она в интервью <a href="https://www.ntv.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">НТВ</a>.Она пояснила, что понятие "значимые изменения" - это те, которые могут повлиять на дальнейшее развитие эпидпроцесса. "Ну, он стал быстрее передаваться или он стал вызывать тяжелую клинику, - нет. Таких изменений в вирусе ученые не видят", - добавила она.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20200930/vaktsina-1577960161.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)